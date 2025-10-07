Oracle presenta nuovi Agenti AI per marketing, vendite e CX

In occasione dell’AI World, l’evento annuale di Oracle a Las Vegas, l’azienda ha annunciato l’introduzione di nuovi agenti AI basati sui ruoli aziendali all’interno delle Oracle Fusion Cloud Applications per aiutare i leader aziendali dell’area customer experience (CX) ad aprire nuove opportunità di business. I nuovi agenti AI sono infatti integrati nei processi di marketing, vendite e assistenza clienti per supportare i leader CX nell’aumentare l’efficienza operativa e costruire relazioni durature con i clienti, automatizzando i processi e analizzando dati interconnessi.

I nuovi agenti AI

Basati su Oracle Cloud Infrastructure (OCI), gli agenti AI di Oracle sono preconfigurati e integrati nativamente nelle Oracle Fusion Applications senza costi aggiuntivi. Inseriti nei flussi di lavoro esistenti delle aziende, aiutano gli utenti a operare più rapidamente e a prendere decisioni più informate. Tra i nuovi agenti AI all’interno di Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX), parte delle Fusion Cloud Applications di Oracle, ci sono, nei vari ambiti:

Marketing:

Account Product Fit Agent : aiuta i marketer a prioritizzare i clienti con maggior probabilità di acquisto, identificando i soggetti più interessati tramite il profilo cliente ideale (ICP), lo scoring predittivo, dati di account e segnali di engagement.

: aiuta i marketer a prioritizzare i clienti con maggior probabilità di acquisto, identificando i soggetti più interessati tramite il profilo cliente ideale (ICP), lo scoring predittivo, dati di account e segnali di engagement. Buying Group Definition Agent : supporta la personalizzazione delle strategie a seconda del profilo di marketing/“persona”, tramite un algoritmo di mappatura dei titoli, identificando specifici ruoli di acquisto per settore e prodotto.

: supporta la personalizzazione delle strategie a seconda del profilo di marketing/“persona”, tramite un algoritmo di mappatura dei titoli, identificando specifici ruoli di acquisto per settore e prodotto. Model Qualification Agent: suggerisce l’audience più idonea tramite modelli predittivi e valuta se i dati disponibili corrispondono ai criteri, facilitando il targeting e la personalizzazione dei contenuti.

Vendite:

Deal Advisor Agent: permette ai venditori di reperire rapidamente competenze specifiche per concludere accordi più velocemente, fornendo linee guida su prodotti, prezzi, referenze clienti e casi d’uso.

Quote Assistant Agent: fornisce risposte rapide e puntuali alle richieste di quotazione, semplificando i preventivi e offrendo informazioni rilevanti per accelerare le trattative.

Product Recommendations Agent : suggerisce opportunità di cross-selling e upsell analizzando la cronologia, le preferenze e i dati di quotazione del cliente per raccomandare prodotti complementari o aggiuntivi.

: suggerisce opportunità di cross-selling e upsell analizzando la cronologia, le preferenze e i dati di quotazione del cliente per raccomandare prodotti complementari o aggiuntivi. Quote Summaries Agent : rende immediatamente comprensibili gli aspetti chiave di una trattativa fornendo sintesi dettagliate di preventivi, storico e prossime azioni.

: rende immediatamente comprensibili gli aspetti chiave di una trattativa fornendo sintesi dettagliate di preventivi, storico e prossime azioni. Contract Advisor Agent : riassume in modo chiaro obblighi e termini principali dei contratti, aiutando i venditori a comprenderne rapidamente i contenuti.

: riassume in modo chiaro obblighi e termini principali dei contratti, aiutando i venditori a comprenderne rapidamente i contenuti. Lead Advisor Agent: offre panoramiche sulle opportunità da seguire, evidenziando comportamento, engagement, dettagli del profilo e account, con suggerimenti sulle migliori azioni da intraprendere.

Servizi:

Triage Agent : migliora i tempi di risposta e la gestione di volumi elevati di richieste analizzando le segnalazioni per tipologia di prodotto, gravità, categoria e sentiment, e assegnando le priorità.

: migliora i tempi di risposta e la gestione di volumi elevati di richieste analizzando le segnalazioni per tipologia di prodotto, gravità, categoria e sentiment, e assegnando le priorità. Self-Service Agent : consente ai clienti di risolvere problemi in autonomia tramite portali web e app, permettendo così agli operatori di concentrarsi su questioni a maggior valore aggiunto.

: consente ai clienti di risolvere problemi in autonomia tramite portali web e app, permettendo così agli operatori di concentrarsi su questioni a maggior valore aggiunto. Service Request Creation Agent : converte automaticamente in segnalazioni azionabili le richieste provenienti da chat, telefonate o email, facilitando risposte rapide e contestualizzate.

: converte automaticamente in segnalazioni azionabili le richieste provenienti da chat, telefonate o email, facilitando risposte rapide e contestualizzate. Work Order Agent : automatizza la generazione di ordini di lavoro precompilati con attributi quali titolo, note, tipo, account e dettagli di contatto, consentendo ai tecnici sul campo di arrivare già preparati alla risoluzione del problema.

: automatizza la generazione di ordini di lavoro precompilati con attributi quali titolo, note, tipo, account e dettagli di contatto, consentendo ai tecnici sul campo di arrivare già preparati alla risoluzione del problema. Service Request Clustering Agent : analizza richieste simili per identificare problematiche ricorrenti e ridurre duplicazioni di segnalazioni, migliorando così produttività e tempistiche di risoluzione.

: analizza richieste simili per identificare problematiche ricorrenti e ridurre duplicazioni di segnalazioni, migliorando così produttività e tempistiche di risoluzione. Escalation Prediction Agent: analizza il sentiment delle richieste per prevedere quali potrebbero essere oggetto di escalation, permettendo interventi proattivi.

Informazioni su Oracle Fusion Cloud Applications

Oracle Fusion Cloud Applications offre una suite integrata di applicazioni cloud basate su AI che permettono alle organizzazioni di operare più rapidamente, prendere decisioni più intelligenti e ridurre i costi. Le Oracle Fusion Applications includono:

Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP): Suite completa di applicazioni finance e operations basate su AI per aumentare la produttività, ridurre i costi, ampliare la visibilità, migliorare il processo decisionale e il controllo.

(ERP): Suite completa di applicazioni finance e operations basate su AI per aumentare la produttività, ridurre i costi, ampliare la visibilità, migliorare il processo decisionale e il controllo. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM): Piattaforma HR unificata che collega processi e dati relativi alle persone, automatizzando le attività dell’intero ciclo dipendente, migliorando l’esperienza del personale e fornendo insight strategici ai responsabili HR.

(HCM): Piattaforma HR unificata che collega processi e dati relativi alle persone, automatizzando le attività dell’intero ciclo dipendente, migliorando l’esperienza del personale e fornendo insight strategici ai responsabili HR. Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM): Piattaforma integrata che connette processi di supply chain e operations, aiutando le aziende a essere più resilienti e ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti di mercato.

(SCM): Piattaforma integrata che connette processi di supply chain e operations, aiutando le aziende a essere più resilienti e ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti di mercato. Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX): Suite di applicazioni cloud AI-driven per gestire processi di marketing, vendita e assistenza, acquisire nuovi clienti, rafforzare le relazioni e migliorare l’esperienza complessiva.

Dichiarazioni

“Gli agenti AI stanno trasformando il coinvolgimento dei clienti, passando da processi reattivi, manuali e complessi a strategie proattive e di grande valore che consentono alle organizzazioni di offrire esperienze di qualità su larga scala, accedere a nuovo business e aumentare la soddisfazione dei clienti”, ha dichiarato Chris Leone, Executive Vice President Applications Development di Oracle. “I nuovi agenti AI di Oracle Fusion Applications aiutano i leader CX a offrire supporto personalizzato, rafforzare la fidelizzazione e identificare nuove opportunità di ricavo grazie a insight intelligenti e automazione agentica”.