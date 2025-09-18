Oracle presenta i nuovi Agenti AI per il settore HR

Oracle ha annunciato l’introduzione di nuovi agenti AI all’interno delle Oracle Fusion Cloud Applications, pensati per aiutare i responsabili delle risorse umane a ottimizzare i processi HR lungo tutto il ciclo di vita lavorativo dei dipendenti, dall’assunzione al pensionamento. I nuovi agenti AI migliorano l’esperienza delle persone, favoriscono la gestione continuativa delle performance e aumentano l’efficienza di responsabili HR, recruiter, manager e collaboratori; grazie alle loro funzionalità, si automatizzano i processi HR end-to-end ed è possibile prendere decisioni migliori, sempre più basate sui dati.

Basati su Oracle Cloud Infrastructure (NdR OCI, l’infrastruttura cloud di Oracle di seconda generazione, progettata per sicurezza e performance di livello enterprise), gli agenti AI di Oracle sono preconfigurati con avanzati standard di sicurezza e integrati nativamente nelle Oracle Fusion Cloud Applications, senza costi aggiuntivi. Inseriti nei flussi di lavoro delle aziende, accelerano l’operatività e aiutano a prendere decisioni migliori.

I nuovi agenti presenti nella suite Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), parte delle Oracle Fusion Applications, offrono molte opportunità.

Mobilità interna e Selezione

Job Discovery Agent : supporta i dipendenti nella crescita professionale. Ad esempio, può abbinare i collaboratori alle opportunità aperte più adatte al loro livello di esperienza e interessi, dare indicazioni sul livello di idoneità rispetto ai requisiti della posizione e offrire suggerimenti utili per distinguersi dagli altri candidati.

: supporta i dipendenti nella crescita professionale. Ad esempio, può abbinare i collaboratori alle opportunità aperte più adatte al loro livello di esperienza e interessi, dare indicazioni sul livello di idoneità rispetto ai requisiti della posizione e offrire suggerimenti utili per distinguersi dagli altri candidati. Job Fit Advisor Agent : aiuta i dipendenti a scoprire nuovi ruoli interni in linea con i loro obiettivi di carriera. Può fornire valutazioni personalizzate sul livello di affinità tra il profilo del dipendente e i requisiti del ruolo, offrendo inoltre informazioni su idoneità, policy aziendali e percorsi formativi utili per migliorare la corrispondenza.

: aiuta i dipendenti a scoprire nuovi ruoli interni in linea con i loro obiettivi di carriera. Può fornire valutazioni personalizzate sul livello di affinità tra il profilo del dipendente e i requisiti del ruolo, offrendo inoltre informazioni su idoneità, policy aziendali e percorsi formativi utili per migliorare la corrispondenza. Interview Management Agent: aiuta ad automatizzare la pianificazione dei colloqui. Può coordinare le disponibilità, gestire gli inviti a calendario, risolvere eventuali conflitti e inviare promemoria a candidati e recruiter.

Sviluppo di carriera e competenze

Team Sync Advisor Agent : aiuta dipendenti e manager a rendere i meeting più efficaci. Per esempio, può inviare aggiornamenti settimanali su progressi e criticità nelle performance dei dipendenti e fornire ai loro manager un riepilogo, suggerendo azioni e temi da approfondire nei colloqui individuali.

: aiuta dipendenti e manager a rendere i meeting più efficaci. Per esempio, può inviare aggiornamenti settimanali su progressi e criticità nelle performance dei dipendenti e fornire ai loro manager un riepilogo, suggerendo azioni e temi da approfondire nei colloqui individuali. Team Goals Assistant Agent : aiuta a definire, monitorare e allineare gli obiettivi di team. Può attingere alle policy aziendali per consentire ai manager di visualizzare, modificare e assegnare priorità, attivando notifiche puntuali e fornendo documenti di sintesi sull’avanzamento rispetto agli obiettivi.

: aiuta a definire, monitorare e allineare gli obiettivi di team. Può attingere alle policy aziendali per consentire ai manager di visualizzare, modificare e assegnare priorità, attivando notifiche puntuali e fornendo documenti di sintesi sull’avanzamento rispetto agli obiettivi. Learning Tutor Agent : aiuta i dipendenti ad acquisire nuove competenze. Può rispondere a domande sui corsi di formazione online, facilitando comprensione e memorizzazione dei contenuti.

: aiuta i dipendenti ad acquisire nuove competenze. Può rispondere a domande sui corsi di formazione online, facilitando comprensione e memorizzazione dei contenuti. Talent Advisor Agent: consente ai manager di pianificare promozioni e sviluppo di carriera dei dipendenti. Può dialogare con i manager attingendo a dati su obiettivi, valutazioni, feedback e riconoscimenti, per fornire una visione completa della performance dei dipendenti e dei possibili step successivi di carriera, tra cui promozioni o aumenti di retribuzione.

Gestione dei processi HR

Employee Concierge Agent : offre ai dipendenti risposte rapide a domande e fornire assistenza su quesiti riguardanti retribuzione, benefit, assenze o paghe, indirizzando ogni richiesta all’agente più adatto.

: offre ai dipendenti risposte rapide a domande e fornire assistenza su quesiti riguardanti retribuzione, benefit, assenze o paghe, indirizzando ogni richiesta all’agente più adatto. Manager Concierge Agent : supporta i manager nella gestione efficace dei team. Risponde alle domande su retribuzione, assenze, gestione dei talenti, dettagli sul rapporto di lavoro, smistando rapidamente ciascun quesito verso l’agente più competente, per garantire assistenza tempestiva e mirata.

: supporta i manager nella gestione efficace dei team. Risponde alle domande su retribuzione, assenze, gestione dei talenti, dettagli sul rapporto di lavoro, smistando rapidamente ciascun quesito verso l’agente più competente, per garantire assistenza tempestiva e mirata. Positions Assistant Agent: aiuta manager e responsabili HR nelle decisioni di staffing. Può valutare dati e policy organizzative per offrire raccomandazioni su come coprire posizioni vacanti, creazione di nuovi ruoli e definizione dei budget correlati.

Ciclo di vita lavorativa e gestione cedolini e paghe

Employee Lifecycle Policy Analyst : questo agente aiuta i manager a offrire ai dipendenti un’esperienza soddisfacente e fluida in ogni fase del loro ciclo di vita lavorativa. Può fornire indicazioni passo-passo sulle politiche aziendali di inserimento, sviluppo e uscita del personale.

: questo agente aiuta i manager a offrire ai dipendenti un’esperienza soddisfacente e fluida in ogni fase del loro ciclo di vita lavorativa. Può fornire indicazioni passo-passo sulle politiche aziendali di inserimento, sviluppo e uscita del personale. Succession Planning Advisor : agevola i responsabili HR nella gestione efficiente della sostituzione del personale. Dà visibilità sulla copertura dei diversi ruoli, analizza la pipeline, individua aree critiche, simula scenari di rischio e identifica possibili dipendenti a cui assegnare i ruoli chiave in caso di necessità.

: agevola i responsabili HR nella gestione efficiente della sostituzione del personale. Dà visibilità sulla copertura dei diversi ruoli, analizza la pipeline, individua aree critiche, simula scenari di rischio e identifica possibili dipendenti a cui assegnare i ruoli chiave in caso di necessità. Payroll Run Analyst Agent: aiuta il personale che gestisce le paghe a individuare con tempestività anomalie e cause di scostamenti nei cedolini. Può rilevare discrepanze, spiegarne i fattori e analizzare elementi che possono impattare su questi processi: nuove assunzioni, eventi passati non ancora gestiti, variazioni salariali ecc. – sempre contestualizzando ciascun caso, in modo da garantire chiarezza e pertinenza.

Informazioni sulle Oracle Fusion Cloud Applications

Oracle Fusion Cloud Applications è una suite SaaS (Software-as-a-Service) integrata di applicazioni cloud basate su AI che consentono alle aziende di operare più rapidamente, prendere decisioni più intelligenti e ridurre i costi. Le Oracle Fusion Applications comprendono:

Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP): suite completa di applicazioni per amministrazione finanza e controllo (AFC) e le operations, potenziate dall’AI, che aiutano le organizzazioni a incrementare la produttività, ridurre i costi, ampliare le analisi disponibili, prendere decisioni migliori e rafforzare i controlli.

(ERP): suite completa di applicazioni per amministrazione finanza e controllo (AFC) e le operations, potenziate dall’AI, che aiutano le organizzazioni a incrementare la produttività, ridurre i costi, ampliare le analisi disponibili, prendere decisioni migliori e rafforzare i controlli. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM): piattaforma unificata HR basata su AI che collega tutti i processi legati al personale e i dati, automatizzando le attività lungo il ciclo di vita lavorativa dei dipendenti, migliorando la loro esperienza e offrendo insight strategici ai responsabili HR.

(HCM): piattaforma unificata HR basata su AI che collega tutti i processi legati al personale e i dati, automatizzando le attività lungo il ciclo di vita lavorativa dei dipendenti, migliorando la loro esperienza e offrendo insight strategici ai responsabili HR. Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM): piattaforma integrata e potenziata dall’AI per processi di supply chain e operations, che aiuta le aziende ad aumentare la resilienza e rispondere rapidamente ai cambiamenti di mercato.

(SCM): piattaforma integrata e potenziata dall’AI per processi di supply chain e operations, che aiuta le aziende ad aumentare la resilienza e rispondere rapidamente ai cambiamenti di mercato. Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX): suite di applicazioni AI-driven che consente di gestire processi di marketing, vendite e servizio clienti, per ottenere migliori risultati di business, rafforzare le relazioni e migliorare l’esperienza dei clienti.

Dichiarazioni

“Gestire la forza lavoro è sempre più complesso e i dipendenti hanno aspettative sempre più alte; chi guida le risorse umane ha bisogno di tecnologie che possano semplificare i processi manuali e stimolare il coinvolgimento delle persone”, afferma Chris Leone, Executive Vice-President of Applications Development di Oracle. “I nuovi agenti AI integrati nelle Oracle Fusion Applications coprono tutti i processi HR, dalla selezione al pensionamento. Consentono così di migliorare l’esperienza dei dipendenti, promuovere una gestione continua delle performance, automatizzare le attività più ripetitive. Permettono a manager e collaboratori di concentrarsi su ciò che conta davvero: generare risultati di business concreti”.