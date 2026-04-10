ServiceNow offre un’esperienza completamente AI-native

ServiceNow, l’AI control tower che reinventa il business, annuncia che l’intero portfolio prodotti sarà basato sull’intelligenza artificiale. Ogni soluzione ServiceNow include ora AI, connettività dati, esecuzione dei workflow, sicurezza e governance integrati su un’unica piattaforma. Questa novità consente alle organizzazioni di accelerare le proprie ambizioni in materia di intelligenza artificiale e di ottenere il massimo valore utilizzando, da un unico punto, tutti i componenti chiave per implementare l’intelligenza artificiale su scala aziendale: una porta d’ingresso conversazionale (EmployeeWorks), dati connessi per il contesto interaziendale (Workflow Data Fabric), visibilità e governance (AI Control Tower) e workflow autonomi che assistono le persone e agiscono per loro conto. ServiceNow presenta inoltre Context Engine, una soluzione di contesto di livello enterprise che collega relazioni, policy e cronologia delle decisioni dietro ogni azione dell’agente AI, oltre a nuove abilità per ServiceNow Build Agent, che permettono agli sviluppatori di creare da qualsiasi strumento e distribuire direttamente su ServiceNow.

Il mercato dei software enterprise è frammentato. Un’azienda utilizza in media centinaia di applicazioni, ciascuna con il proprio modello di dati, perimetro di sicurezza e logica di governance. La maggior parte dei fornitori peggiora la situazione, integrando l’intelligence su sistemi disconnessi, non utilizzabili in tutta l’azienda con un contesto o una responsabilità reali. ServiceNow supera questa frammentazione grazie a una piattaforma unificata e combina una intelligence in grado di comprendere il contesto con workflow che agiscono su di esso.

“La maggior parte delle organizzazioni impiega mesi per assemblare tutti i pezzi di un progetto di intelligenza artificiale e quando ci riesce, gli obiettivi potrebbero essere cambiati. ServiceNow permette di beneficiare di un’esperienza completamente AI-native nell’intera offerta, non di avere singoli progetti che vanno collegati”. Afferma Amit Zavery, president, chief product officer, and chief operating officer at ServiceNow. “ServiceNow ridefinisce radicalmente il modo in cui le aziende traggono valore dall’intelligenza artificiale, grazie a funzionalità che si adattano a un contesto aziendale. Dall’intelligence di livello enterprise di Context Engine alla connettività dei dati, alla governance e all’esecuzione, tutto è incluso di default e opera all’interno di un flusso di lavoro aperto agli strumenti degli sviluppatori.”

Context Engine: contesto di livello enterprise per ogni decisione dell’AI

Ogni agente AI è valido tanto quanto il contesto in cui opera. Context Engine fornisce all’intelligenza artificiale e ai workflow di ServiceNow il contesto per percepire ciò che accade all’interno dell’azienda, decidere la giusta linea d’azione, agire con precisione e governare ogni risultato in modo responsabile. Ad esempio, sa quale risorsa è legata a un processo regolamentato, quale meccanismo di approvazione si applica a un determinato budget e quale cronologia del fornitore dovrebbe spiegare come viene gestita una richiesta.

Con 85 miliardi di workflow e 7 trilioni di transazioni, ServiceNow è in una posizione unica per radicare i LLM nella strategia specifica di un’organizzazione e permetterle di prendere decisioni migliori grazie all’intelligenza artificiale. Context Engine combina l’intelligence con ogni decisione presa da persone e agenti, diventando sempre più esperta sul funzionamento del business, non solo sulla lingua. Basata su Service Graph, Knowledge Graph e il data inventory di ServiceNow, Context Engine attinge da un’ampia gamma di segnali aziendali come relazioni di identità, dipendenze tra risorse, business intelligence e cronologia dei dati che l’intelligenza artificiale interroga in tempo reale.

ServiceNow SDK e Build Agent permettono a ogni sviluppatore di utilizzare ServiceNow da ogni strumento

A partire dal 15 aprile, gli sviluppatori potranno creare attraverso strumenti che già utilizzano, come Claude Code, Cursor, OpenAI Codex, Windsurf, Antigravity e altri, e distribuire direttamente sulla piattaforma AI di ServiceNow. ServiceNow SDK e Build Agent funzionano in tutti i principali ambienti di sviluppo. Questo permette a uno sviluppatore di rimanere nel proprio ambiente di sviluppo integrato (IDE) preferito e alle persone senza competenze tecniche di descrivere un workflow in un linguaggio semplice. Il risultato è un’app che funziona su ServiceNow in pochi minuti, basata su scenari testati. Per i team che sviluppano utilizzando le app predefinite dell’azienda, ServiceNow Studio con Build Agent integrato offre la più profonda esperienza di sviluppo AI-native su un’unica piattaforma. Completamente connesso all’istanza, comprende modelli di dati in tempo reale, ambiti attivi, relazioni tra tabelle e regole aziendali in tempo reale, permettendo di evidenziare i campi, le dipendenze e i punti di estensione corretti man mano che gli sviluppatori creano.

Ogni app personalizzata e agente AI è regolato da AI Control Tower e App Engine Management Center ed eredita lo stesso framework di identità. Per iniziare, i clienti riceveranno 100 attività Build Agent gratuite, mentre le istanze per sviluppatori personali includeranno 25 attività Build Agent gratuite.

AI, dati, security e governance sono ora integrati in ogni soluzione, per aziende di ogni dimensione

ServiceNow sta rilasciando un nuovo modello di offerta a più livelli che include l’assistenza AI, l’automazione degli agenti e operazioni completamente autonome nell’intero portfolio. Per le aziende di medie dimensioni che hanno bisogno di una gestione dei servizi di livello enterprise senza lunghi tempi di implementazione, ServiceNow presenta Enterprise Service Management (ESM) Foundation. La ESM Foundation riunisce i servizi IT, HR, legali, finance, di procurement e legati alla postazione di lavoro sulla piattaforma AI ServiceNow. Grazie alla configurazione basata sull’intelligenza artificiale, all’assistenza dell’intelligenza artificiale per i dipendenti e all’automazione per migliorare le prestazioni dei team di assistenza, le organizzazioni ottengono un ROI rapido e scalabile in grado di crescere con loro.

Ogni cliente ServiceNow ora inizia con un pacchetto AI completo (nessun acquisto separato, nessun progetto di procurement e nessuna integrazione richiesta). Dalle funzionalità di automazione basate sull’intelligenza artificiale a quelle di agentic AI, le aziende possono scegliere il livello più adatto. ServiceNow è model agnostic by design e offre ai clienti la flessibilità di utilizzare il provider preferito. L’intelligence continuerà a diventare più economica e un’esecuzione attendibile continuerà ad acquisire più valore.

Disponibilità

La ESM Foundation e il nuovo modello di packaging sono ora disponibili per tutti i clienti. Le competenze di Build Agent saranno disponibili per gli sviluppatori il 15 aprile. Context Engine è disponibile in anteprima per clienti selezionati, i dettagli completi sulla disponibilità verranno condivisi in un secondo momento.