Snowflake lancia Project SnowWork

Snowflake, l’AI Data Cloud company, ha annunciato la research preview di Project SnowWork, una nuova piattaforma autonoma di enterprise AI progettata per aiutare gli utenti business ad accelerare e rendere più efficienti i propri flussi di lavoro. Agendo come un collaboratore AI proattivo, Project SnowWork mette in condizione singoli e team di richiedere semplicemente ciò di cui necessitano e lasciare che SnowWork porti a termine attività articolate in più fasi, attraverso semplici prompt conversazionali. Che si tratti di costruire una presentazione di forecast per il board, creare un foglio di calcolo per identificare i rischi di abbandono dei clienti, elaborare un report con le azioni di retention consigliate o individuare colli di bottiglia nella supply chain, Project SnowWork esegue in autonomia flussi di lavoro semplici o complessi dall’inizio alla fine, trasformando l’analisi in azione.

“Stiamo entrando nell’era dell’agentic enterprise, che inaugura un modo di lavorare radicalmente nuovo. Questo cambiamento va ben oltre la tecnologia: si tratta di raggiungere nuovi livelli di produttività ed efficienza, integrando l’intelligence direttamente nel tessuto operativo dell’impresa”, dichiara Sridhar Ramaswamy, Chief Executive Officer di Snowflake. “Project SnowWork punta a mettere agenti AI sicuri e legati ai dati su ogni desktop, affinché leader e operatori aziendali possano passare dalle domande all’azione in modo immediato. Portando l’AI da una fase sperimentale all’esecuzione autonoma in ambito enterprise, Project SnowWork costituisce la base sicura su cui le aziende moderne lavoreranno nell’era dell’AI.”

L’ascesa dell’agentic enterprise va oltre la semplice risposta dell’AI alle domande, ma segna il passaggio verso un suo utilizzo per guidare decisioni e azioni. Questo futuro richiederà alle aziende di connettere intelligence, applicazioni, dati e contesto in una base affidabile capace di coordinare continuamente azioni su scala. Project SnowWork rende possibile tutto questo portando la piattaforma dati enterprise e le capacità AI di Snowflake direttamente agli utenti business attraverso un’esperienza desktop user friendly orientata ai risultati.

Più di un semplice agente per la produttività, Project SnowWork è in grado di:

· Pianificare ed eseguire in autonomia flussi di lavoro di ogni complessità e articolati in più fasi, su dati Snowflake governati, per produrre output completi, dalla riorganizzazione dei territori di vendita alle presentazioni pronte per i vertici aziendali.

· Generare analisi con azioni consigliate, trasformando gli insight in azioni successive prioritizzate e personalizzate per ogni ruolo aziendale.

· Orchestrare in modo sicuro dati, AI e sistemi enterprise per portare a termine le attività dall’inizio alla fine, riducendo i carichi di lavoro e accelerando il processo decisionale.

A differenza degli agenti AI generici, Project SnowWork è costruito su un’unica fonte di verità a livello enterprise, con metriche governate, definizioni di business condivise, interoperabilità multi-cloud e sicurezza e verificabilità integrate.

Le sue funzionalità principali includono:

· Competenze predefinite e personalizzate per ruolo: funzionalità preimpostate per finance, sales, marketing, operations e altro ancora, che forniscono “profili” AI specifici per ruolo e in grado di comprendere flussi di lavoro, terminologia e KPI aziendali comuni, accelerando il time-to-value.

· Completamento di attività articolate in più fasi: consente alla piattaforma AI di pianificare ed eseguire in autonomia flussi di lavoro complessi, interrogando dati, applicando analisi, sintetizzando insight, generando output strutturati e preparando le azioni successive in un’unica interazione, accorciando così i cicli di reporting ed eliminando il coordinamento manuale tra sistemi.

· Sicurezza e controlli di accesso integrati: applica automaticamente i controlli di accesso basati sui ruoli (RBAC), le policy di mascheramento, il registro di audit e le regole di data governance di Snowflake garantendo che le azioni AI operino all’interno dello stesso perimetro sicuro dei dati aziendali.

“Le imprese hanno investito molto in piattaforme dati e AI, eppure l’ultimo miglio, ovvero la traduzione dei dati governati in risultati di business concreti, rimane in gran parte manuale”, commenta Sanjeev Mohan, Principal di SanjMo. “Project SnowWork rappresenta un’evoluzione significativa per l’AI, che passa da strumento analitico a layer di esecuzione integrato direttamente nei flussi di lavoro aziendali. Fondando l’esecuzione autonoma delle attività su dati Snowflake affidabili e governati, definizioni di business condivise e interoperabilità multi-cloud e multi-dominio, l’azienda estende la propria piattaforma da sistema di insight a sistema di azione, dove si genera in ultima analisi il valore di business misurabile.”

Un’AI creata per agire, non solo per analizzare

Le organizzazioni hanno investito ingenti risorse in moderne piattaforme dati e AI, eppure la maggior parte degli utenti business si affida ancora ad analisti, dashboard statiche e sistemi isolati per rispondere a domande di base. Gli strumenti AI odierni richiedono spesso competenze tecniche e mancano della data foundation aziendale necessaria per fornire risultati affidabili e fruibili.

Il risultato è un divario sempre più ampio tra il potenziale dell’intelligenza artificiale e il suo impatto reale sul business. Project SnowWork colma questo divario incorporandola in modo sicuro nel flusso di lavoro, consentendo a ogni dipendente di operare con la velocità, la precisione e l’intelligence un tempo riservate agli specialisti dei dati.

Permette agli utenti business di passare dall’intenzione ad azioni e risultati senza la necessità di coinvolgere i team dati o ricercare dashboard statiche. Ad esempio, i team di Sales Operations possono ora automatizzare reportistica ripetitiva, lavorare su più fonti di dati senza scrivere codice e generare output pronti per le presentazioni in pochi minuti anziché in giorni.

L’evoluzione dell’architettura enterprise AI di Snowflake

Il portfolio di prodotti AI Snowflake consente a ogni dipendente di utilizzare l’AI su dati affidabili e governati, così che le organizzazioni possano abbracciare l’agentic enterprise in cui l’intelligence guida azioni sicure e basate sui dati in tutto il business.

Per gli utenti business, Snowflake Intelligence è l’agente di enterprise intelligence progettato per trasformare tutta la conoscenza di un’organizzazione in decisioni di business affidabili. Consente a ogni dipendente di porre domande complesse in linguaggio naturale e di andare oltre il “cosa” per scoprire il cruciale “perché”. Radicato in dati aziendali governati e in un contesto di business condiviso, fornisce risposte trasparenti e verificabili all’interno del perimetro sicuro di Snowflake. Project SnowWork estende questo concetto aiutando i team ad agire su quegli insight: trasforma le domande in lavoro completato, generando analisi, bozze di output, report e flussi di lavoro articolati in più fasi direttamente sui dati Snowflake affidabili.

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