Su Google Cloud arriva Commvault Cloud Backup and Cyber Recovery

Commvault, fornitore leader di soluzioni per la resilienza informatica e la protezione dei dati per le aziende che utilizzano il cloud ibrido, ha annunciato l’ampliamento della collaborazione con Google Cloud attraverso il lancio di Commvault Cloud Backup & Recovery per Google Workspace.

Questa nuova soluzione, la cui disponibilità è prevista entro la fine di quest’anno, offrirà una protezione completa end-to-end di livello enterprise per Gmail, Google Drive e Shared Drives, aiutando a salvaguardare i dati, mantenendoli conformi e ripristinabili, tutto questo con la semplicità del SaaS. Commvault offre protezione integrata di Google Cloud Storage per Google Workspace e la più ampia protezione dei workload SaaS, ibridi e cloud nativi.

Commvault rafforza il supporto su Google Cloud

Grazie al supporto di Google Workspace, Commvault offrirà nuove opportunità per proteggere i loro dati critici con maggiore sicurezza, processi di ripristino semplificati e soluzioni cloud scalabili.

Tra i benefici offerti:

Protezione completa: i clienti di Google Workspace saranno in grado di scoprire facilmente i dati attivi, ripristinare rapidamente quelli eliminati inavvertitamente o in modo doloso e mantenere una copia di quelli di valore nel cloud Commvault per soddisfare i requisiti di conformità.

i clienti di Google Workspace saranno in grado di scoprire facilmente i dati attivi, ripristinare rapidamente quelli eliminati inavvertitamente o in modo doloso e mantenere una copia di quelli di valore nel cloud Commvault per soddisfare i requisiti di conformità. Cyber resilience multi-livello: grazie a rigorosi standard di sicurezza, protocolli di privacy e controlli di accesso zero-trust integrati, i clienti di Google Workspace beneficeranno della protezione dei dati multi-livello fornita da Commvault Cloud, che può contribuire a ridurre al minimo l’impatto degli attacchi e a combattere le attuali minacce di perdita dei dati.

grazie a rigorosi standard di sicurezza, protocolli di privacy e controlli di accesso zero-trust integrati, i clienti di Google Workspace beneficeranno della protezione dei dati multi-livello fornita da Commvault Cloud, che può contribuire a ridurre al minimo l’impatto degli attacchi e a combattere le attuali minacce di perdita dei dati. Semplicità del SaaS: i clienti di Google Workspace potranno godere della libertà offerta da Commvault Cloud, che offre una protezione dei dati economicamente sostenibile con la semplicità del SaaS, evitando spese di infrastruttura e gestione grazie a licenze in abbonamento che includono retention illimitata a lungo termine.

Cyber Resilience cloud-first

Commvault sta ampliando ulteriormente le proprie capacità sul cloud con Cloud Rewind, che integra le innovative funzionalità di ricostruzione delle applicazioni di Appranix nella piattaforma Commvault Cloud, fornendo una soluzione di rebuild automatizzata e cloud-native per un rapido ripristino dagli incidenti informatici.

All’inizio di quest’anno, Commvault ha annunciato il supporto per l’object retention lock per Google Cloud Storage, offrendo ai clienti un cloud storage immutabile sull’infrastruttura cloud. Progettato per rappresentare un livello di object storage inalterabile, è un ulteriore modo in cui Commvault offre ai clienti una forte protezione dal ransomware.

Dichiarazioni

“Con le aziende che sempre più si affidano a Google Workspace la difesa dei loro dati critici non è mai stata così essenziale. Con Commvault Cloud Backup & Recovery, offriamo una soluzione specifica che non solo semplifica la protezione dei dati, ma eleva anche gli standard di sicurezza e conformità”, ha dichiarato Rajiv Kottomtharayil, Chief Product Officer di Commvault. “Combinando la semplicità del SaaS con un ripristino di livello enterprise, aiutiamo le aziende a rafforzare la loro resilienza informatica nel panorama del cloud ibrido”.