Aruba: nuova partnership con Asseco per l’e-Delivery Transfrontaliero

Aruba, cloud provider italiano e specialista nei servizi fiduciari, di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, e Asseco Data Systems, azienda polacca specializzata nello sviluppo di soluzioni IT avanzate per imprese, PA locali e istituzioni accademiche e nei servizi trust e di security, annunciano una partnership in seguito al successo di un progetto di test (Proof of Concept – PoC) che dimostra la possibilità di attivare servizi di Qualified electronic Delivery (QeD) transfrontalieri tra Italia e Polonia. Si tratta di uno dei primi esempi concreti di interoperabilità tra sistemi nazionali e offre una risposta tangibile alle esigenze delle imprese attive oltre confine e dei cittadini che operano nell’ecosistema digitale europeo.

I dettagli della partnership tra Aruba e Asseco Data Systems

Nel dettaglio, Aruba PEC e Asseco Data Systems hanno realizzato un modello di cooperazione tra Paesi che consente l’erogazione di un servizio transfrontaliero di Qualified e-Delivery, superando le differenze tra gli standard tecnici nazionali e garantendo al contempo la piena conformità al regolamento eIDAS 2.0 dell’Unione Europea. Un risultato che rappresenta un passo decisivo verso l’interoperabilità internazionale dei servizi fiduciari e l’integrazione della PEC nel contesto digitale europeo.

Oggi, gran parte delle comunicazioni elettroniche tra imprese – soprattutto tra le PMI – avviene attraverso piattaforme gratuite, spesso non europee, che non garantiscono né l’identità certa di mittente e destinatario né il controllo sui dati trasmessi. Questo espone le aziende a rischi concreti in termini di sicurezza, conformità normativa e dipendenza tecnologica da fornitori extraeuropei, rischi che invece si evitano utilizzando la PEC europea.

Il primo passo verso una rete rete di Qualified e-Delivery interoperabile su scala europea

La PEC qualificata ha piena validità legale ed equivale, a tutti gli effetti, a una raccomandata con ricevuta di ritorno in formato digitale. Consente lo scambio sicuro e legalmente vincolante di documenti tra Pubbliche Amministrazioni, imprese e cittadini, garantendo l’identificazione certa di mittente e destinatario e la prova dell’avvenuta consegna. È una soluzione pratica, veloce e conforme alla normativa europea, che sostituisce in modo efficiente la corrispondenza cartacea.

Questa evoluzione tecnologica rappresenta un’opportunità concreta per tutto l’ecosistema europeo: dalle piccole e medie imprese, alle grandi aziende, fino alla Pubblica Amministrazione.

Con questo annuncio, Aruba e Asseco avviano una collaborazione rivolta ai partner europei – dai fornitori di servizi fiduciari alle autorità di regolamentazione – con l’obiettivo di costruire un’infrastruttura comune e integrata per l’erogazione di servizi fiduciari. L’obiettivo è rendere possibile una rete di Qualified e-Delivery interoperabile su scala europea. Nell’ambito di questa cooperazione, i due partner prevedono di offrire ai clienti soluzioni congiunte, valide in più Paesi dell’Unione, in grado di migliorare le tecnologie esistenti e rafforzare la sovranità digitale e la protezione dei dati a livello europeo.

Dichiarazioni

“Grazie alla partnership tra Asseco e Aruba, siamo riusciti a integrare due diversi standard nazionali di e-delivery – AS4 in Polonia e REM in Italia – garantendo la piena conformità al Regolamento eIDAS, sia dal punto di vista tecnico che legale. Questo consente lo scambio sicuro e verificabile di documenti e dati tra soggetti appartenenti a diversi Paesi dell’UE, favorendo una più rapida esecuzione dei processi aziendali”, ha commentato Artur Miękina, Director of Project Sales and e-Business Development di Asseco Data Systems.

“Questa collaborazione dimostra che la PEC qualificata può operare in modo sicuro e senza interruzioni anche oltre i confini nazionali, nonostante le differenze tra gli standard tecnici. Non si tratta soltanto di un’innovazione tecnica, ma di un investimento strategico per la competitività delle imprese europee e di un pilastro fondamentale per la compliance digitale in Europa, promuovendo uno standard condiviso di comunicazione tra aziende, cittadini e pubbliche amministrazioni”, ha dichiarato Andrea Sassetti, Amministratore Delegato di Aruba PEC. “Per molti dei circa 10 milioni di nostri clienti, la Polonia rappresenta un mercato chiave, e la possibilità di gestire lo scambio di corrispondenza attraverso il servizio di e-Delivery Qualificato è un elemento essenziale per le loro attività. Tra i principali provider europei di servizi fiduciari, Aruba PEC è orgogliosa di partecipare attivamente alla realizzazione del futuro digitale dell’Europa”.