CIO e CEO diventano partner. Un’evoluzione guidata dall’AI

L’intelligenza artificiale non è più un’opzione, ma un catalizzatore di trasformazione. In un contesto dove innovazione, crescita e fiducia sono le parole chiave per il successo, i CIO diventano protagonisti strategici delle scelte aziendali. Secondo le ultime rilevazioni di IDC, l’AI e l’automazione, la cybersecurity e l’innovazione guidata dall’IT sono oggi le aree che attraggono i maggiori investimenti da parte dei CIO, in linea con le priorità dei CEO orientate alla crescita sostenibile e alla resilienza organizzativa.

Ma per sprigionare davvero il potenziale dell’AI, serve un cambio di passo.

Come cambia la figura del CIO?

I Chief Information Officers devono evolversi in orchestratori digitali, capaci di unire visione strategica, competenze tecnologiche e governance responsabile. Un ruolo che richiede collaborazione sinergica con altre figure apicali, come CAIO e CISO, per guidare l’innovazione con consapevolezza dei rischi e impatto positivo sulla società.

Oggi, il 34% dei C-level vede il CIO alla guida delle iniziative digitali e AI per generare nuove fonti di ricavo, mentre il 30% ne riconosce il valore nella modernizzazione dell’IT per migliorare i risultati di business. È la prova che il CIO è ormai il partner naturale del CEO per trasformare la tecnologia in leva competitiva.

In questo scenario, anche la gestione del talento evolve. Con una carenza cronica di competenze tech, 1 CIO su 4 ha trovato soluzioni efficaci integrando figure delle linee di business nei team IT, un approccio che rafforza il legame tra tecnologia e operatività.

Appuntamento il 27 novembre con l’IDC CIO Summit 2025

Questi temi saranno al centro dell’edizione autunnale dell’IDC CIO Summit 2025, che segue l’appuntamento primaverile di Roma. L’evento si terrà il 27 novembre presso il Magna Pars Event Space di Milano, offrendo un nuovo momento di confronto e networking per la community italiana dei CIO.

A guidare i lavori sarà Roberta Bigliani, Group VP, Head of Insights, IDC EMEA, mentre il keynote di apertura sarà affidato ad Andrea Siviero, Senior Research Director, EMEA Digital Business & Economy, Future of Work, IDC.

Una giornata per approfondire l’evoluzione del ruolo del CIO, analizzare i principali trend del mercato e condividere strategie capaci di tradurre l’innovazione tecnologica in valore concreto per il business e per la società.