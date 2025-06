Dedapulse: cloud motore innovativo per le imprese italiane

Si è tenuto nei giorni scorsi Dedapulse – Accelerate Your Business, l’evento ideato da Dedagroup per mettere a fuoco le traiettorie evolutive che l’innovazione sta tracciando nel cuore del sistema produttivo italiano, condividendo pensiero ed esperienze di imprese, istituzioni e pensatori in un dialogo aperto e multidisciplinare non solo sulla tecnologia ma anche su umanità, società e futuro.

I temi affrontati a Dedapulse 2025

Nato con l’obiettivo di unire strategia, cultura digitale e visione industriale, Dedapulse è stato infatti un abilitatore di confronto sui grandi temi della trasformazione nei settori chiave del Made in Italy: dall’adozione consapevole dell’AI alla governance dei dati pubblici, fino alla sostenibilità delle infrastrutture. Attraverso le testimonianze di business manager, gli interventi di leader internazionali e gli approfondimenti sui settori di riferimento del Gruppo (Finance, Fashion, PA, Cloud, AI), Dedagroup ha confermato il proprio ruolo di motore di innovazione e interprete dei bisogni a cui risponde grazie alla dedizione delle proprie persone, coniugando competenze verticali, approccio consulenziale e sviluppo tecnologico in grado di portare a risultati reali e duraturi.

Nel panel di Dedapulse dedicato al ruolo strategico del cloud e della cybersecurity, Deda Tech, il managed cloud & security service provider del Gruppo Dedagroup, ha tra l’altro evidenziato come la trasformazione dell’infrastruttura IT sia oggi un passaggio fondamentale per tutte le imprese che operano in contesti ad alta intensità operativa.

Bracchi: esempio di evoluzione del settore della logistica

Al centro del confronto di Dedapulse l’esperienza di Bracchi, tra i più importanti operatori logistici e di trasporto a livello europeo, che ha intrapreso un percorso di rinnovamento dell’intera architettura IT per rispondere a nuove esigenze di scalabilità, integrazione e rapidità operativa.

Nel settore della logistica, dove rapidità decisionale, continuità operativa e capacità di adattamento rappresentano fattori critici di successo, l’agilità non è solo un vantaggio competitivo, ma una necessità strutturale.

Per un’organizzazione complessa e in crescita come Bracchi, affrontare sfide come la crescita e l’espansione in Italia o nel mondo richiede azioni tempestive e coordinate. In questo scenario, il cloud ha rappresentato la condizione abilitante per garantire reattività e governance allo stesso tempo: da un lato, ha permesso all’azienda di scalare rapidamente infrastrutture e servizi in funzione delle esigenze operative; dall’altro, ha assicurato tracciabilità, affidabilità e sicurezza, anche in contesti dinamici.

Con il supporto di Deda Tech, Bracchi ha sostituito un impianto IT disomogeneo e poco scalabile con un’infrastruttura dinamica, in grado di sostenere i processi di crescita e di adattarsi con continuità a un contesto in costante evoluzione. L’intervento ha permesso di allineare le capacità tecnologiche agli obiettivi di sviluppo dell’azienda, razionalizzando le risorse, rafforzando la sicurezza e rendendo l’intero impianto più governabile.

Dichiarazioni

“Accelerare il business oggi significa mettere le imprese nelle condizioni di muoversi con rapidità, ma senza perdere il controllo. Il cloud, in questo senso, non è semplicemente un’infrastruttura tecnica: è un fattore abilitante che consente alle organizzazioni di reagire con tempestività al cambiamento, di adattarsi a nuovi scenari operativi e di innovare in modo continuo e sostenibile. È ciò che permette all’IT di uscire da una logica di gestione e diventare un alleato strategico per la crescita, capace di connettere tecnologia, governance e visione”, ha dichiarato Claudio Santiago Abad, CEO di Deda Tech in occasione di Dedapulse.