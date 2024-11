Dell Technologies: più AI e cybersecurity per i clienti Microsoft

Dell Technologies presenta innovazioni nel campo dell’AI che aiutano i clienti Dell e Microsoft a semplificare l’adozione dell’intelligenza artificiale, a velocizzarne l’implementazione e ad alimentare i workload più intensivi in ambienti multicloud. I progressi in materia di data protection, resilienza informatica e sicurezza aiutano i clienti a rafforzare il loro livello di cybersecurity.

Accelerare l’adozione e le prestazioni dell’AI con Dell Technologies

Dell Technologies amplia Dell AI Factory con soluzioni e servizi sviluppati in collaborazione con Microsoft, partner dell’ecosistema AI.

Dell APEX File Storage per Microsoft Azure offrirà un’opzione gestita da Dell Technologies per le aziende che cercano un’esperienza di implementazione e gestione semplificata. I clienti possono facilmente soddisfare le esigenze dei workload AI in ambienti multicloud utilizzando le prestazioni, la scalabilità e i servizi dati di classe enterprise di Dell PowerScale, leader per enterprise file storage dall’azienda NAS numero uno del settore.

Il servizio include:

Capacità workload AI ad alte prestazioni con un’architettura progettata per offrire densità di prestazioni e scala superiori.

con un’architettura progettata per offrire densità di prestazioni e scala superiori. Riduzione della complessità di gestione grazie alla mobilità dei dati e alla coerenza operativa tra ambienti on-premises e cloud.

grazie alla mobilità dei dati e alla coerenza operativa tra ambienti on-premises e cloud. Tempi più rapidi per ottenere informazioni sui dati grazie all’integrazione nativa con gli strumenti di intelligenza artificiale di Microsoft.

Dell presenta nuovi servizi progettati per supportare le organizzazioni a semplificare l’adozione dell’AI e a creare soluzioni personalizzate.

I servizi di accelerazione per i PC Copilot+ dimostrano come questi modelli possano migliorare la produttività e l’efficienza con una guida esperta su nuove funzionalità, piani di implementazione, best practice e altro ancora.

dimostrano come questi modelli possano migliorare la produttività e l’efficienza con una guida esperta su nuove funzionalità, piani di implementazione, best practice e altro ancora. I servizi per Microsoft Copilot Studio e Azure AI Studio assistono i clienti nello sviluppo e nell’implementazione di agenti Copilot e di soluzioni di intelligenza artificiale su misura per le specifiche esigenze aziendali.

assistono i clienti nello sviluppo e nell’implementazione di agenti Copilot e di soluzioni di intelligenza artificiale su misura per le specifiche esigenze aziendali. I servizi di implementazione per Microsoft Azure AI Service aiutano i clienti a supportare nuove opportunità di business attraverso lo sviluppo di applicazioni AI on-premises con i servizi Azure AI sulle soluzioni Dell per Azure Stack HCI.

Dell Technologies offre data protection e sicurezza completa

Dell presenta le innovazioni in materia di data protection, resilienza informatica e sicurezza per i clienti Microsoft.

Dell APEX Protection Services per Microsoft Azure offriranno una protezione dei dati cloud e una resilienza informatica gestite da Dell Technologies e basate sull’intelligenza artificiale all’edge, in uffici remoti e data center. Il servizio migliora l’efficienza operativa e l’utilizzo delle risorse, garantendo una solida data protection grazie a funzionalità avanzate di riduzione dei dati. Le aziende possono:

Migliorare la resilienza informatica con la sicurezza zero trust che include immutabilità, crittografia, autenticazione a più fattori e controlli di accesso basati sui ruoli.

con la sicurezza zero trust che include immutabilità, crittografia, autenticazione a più fattori e controlli di accesso basati sui ruoli. Proteggersi da ransomware e minacce informatiche con opzioni di ripristino efficienti per workoload tradizionali e moderni.

con opzioni di ripristino efficienti per workoload tradizionali e moderni. Accelerare il recovery con CyberSense potenziata dall’intelligenza artificiale che consente di ridurre fino all’80% il tempo dedicato al ripristino3.

Dell introduce nuovi servizi di sicurezza per gli ambienti Microsoft:

I servizi di consulenza per la certificazione Cybersecurity Maturity Model (CMMC) per Microsoft aiutano i clienti ad allineare il loro livello di cybersecurity alle linee guida CMMC attraverso raccomandazioni specifiche per le soluzioni Microsoft.

aiutano i clienti ad allineare il loro livello di cybersecurity alle linee guida CMMC attraverso raccomandazioni specifiche per le soluzioni Microsoft. Managed Detection and Response con Microsoft consente ai clienti di focalizzarsi sul proprio core business mentre gli esperti Dell monitorano, rilevano, verificano e rispondono alle minacce 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tutto l’ambiente IT.

Disponibilità

Dell-managed Dell APEX File Storage per Microsoft Azure sarà disponibile in preview all’inizio della prima metà del 2025.

Accelerator Services per Copilot+ PCs sono già disponibili.

I servizi per Microsoft Copilot Studio sono già disponibili.

I servizi per Microsoft Azure AI Studio sono già disponibili.

Implementation Services per Microsoft Azure AI Service sono già disponibili.

Dell APEX Protection Services per Microsoft Azure saranno disponibili nella prima metà del 2025.

Advisory Services per Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) per Microsoft sono già disponibili.

I servizi Extended Detection e Response (MXDR) con Microsoft sono già disponibili.

Dichiarazioni

“Le organizzazioni che stanno modernizzando le strategie IT per supportare i workload emergenti, come l’AI, hanno bisogno di soluzioni che le aiutino a innovare più velocemente, a controllare i costi e a proteggere i dati negli ambienti multicloud”, ha dichiarato Arthur Lewis, presidente dell’Infrastructure Solutions Group di Dell Technologies. “I nostri progressi nel software di storage, nella data protection e nei servizi aiutano i clienti in ambienti Microsoft ad accelerare la trasformazione in modo rapido e sicuro”.

“I nostri clienti sono alla ricerca di nuove modalità i per modernizzare la loro infrastruttura IT e adottare i servizi hybrid cloud in modo sicuro e protetto”, ha dichiarato Aung Oo, VP of Azure Storage di Microsoft. “Dell Technologies abilita i clienti a portare le attuali esperienze, le piattaforme affidabili e i loro dati aziendali su Azure per velocizzare l’adozione delle tecnologie critiche”.