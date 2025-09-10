Digital Twin e Agenti SIEM: la nuova cybersecurity di Trend Micro

Il panorama informatico odierno, costellato di minacce informatiche sempre più evolute, richiede l’intervento delle migliori tecnologie in circolazione. Trend Micro, specialista globale della cybersecurity, risponde a questa necessità presentando le tecnologie Digital Twin e Agentic SIEM e inaugura la nuova era della sicurezza proattiva.

La funzionalità Digital Twin

Digital Twin è un nuovo e rivoluzionario modello di resilienza informatica, che reinventa il modo in cui le aziende affrontano la sicurezza proattiva. Le funzionalità Digital Twin di Trend consentiranno alle aziende di simulare minacce informatiche reali per verificare l’efficacia delle proprie difese e adattare le policy in tempo reale, anche in ambienti digitali complessi e diversificati.

Le funzionalità Digital Twin di Trend, rappresentano una novità assoluta nel settore e si basano sull’intelligenza artificiale agentica avanzata di Trend, potenziata dai servizi NVIDIA. Creando una simulazione ad alta affidabilità e continuamente aggiornata dell’infrastruttura di un’organizzazione, Trend consente ai team di sicurezza di visualizzare i rischi, testare gli scenari in modo sicuro e prendere decisioni rapide e basate sui dati, che migliorano la resilienza e riducono le interruzioni di business.

La tecnologia Agentic SIEM

Agentic SIEM è la nuova tecnologia di intelligenza artificiale progettata per risolvere i tradizionali punti critici associati all’ambito Security Information and Event Management (SIEM). In combinazione con le funzionalità Digital Twin, questa tecnologia aiuterà a trasformare le operazioni di sicurezza, mitigando in modo proattivo i rischi.

La tecnologia SIEM esiste da decenni, ma gli utenti devono affrontare problemi di lunga data, tra cui costi, complessità, eccesso di alert e data lake passivi. I SIEM tradizionali si basano anche sulla configurazione manuale e parser statici e non riescono a tenere il passo con il ritmo o la varietà delle moderne fonti dati. Agentic SIEM è stata progettata appositamente per affrontare queste sfide, grazie alla tecnologia AI di prossima generazione di Trend, che le permette di pensare, apprendere e comportarsi in modo proattivo. Agendo in modo indipendente, la tecnologia elimina il sovraccarico di alert e riduce i carichi di lavoro dei team di security. Grazie ad Agentic AI, ciò che prima richiedeva settimane di configurazione si può ora automatizzare.

Agentic SIEM + Digital Twin = sicurezza proattiva

Inoltre, la possibilità di combinare Agentic SIEM con la tecnologia Digital Twin è un’opportunità rivoluzionaria per i clienti Trend. Insieme, le tecnologie consentono una mitigazione proattiva dei rischi che influiscono sulla sicurezza dei modelli virtuali, grazie a un’intelligence in grado di migliorare resilienza, conformità e vantaggi competitivi.

Tra i settori che possono trarre grandi vantaggi troviamo la sanità, la sicurezza delle supply chain, la manutenzione predittiva e la gestione smart degli edifici.