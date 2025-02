Emilia-Romagna sempre più connessa con Retelit e FibreConnect

Continua la crescita tecnologica dell’Emilia-Romagna grazie anche al contributo di molte realtà che investono sulla digitalizzazione del territorio.

FibreConnect, operatore indipendente specializzato in connessioni affidabili per aziende in tutta Italia, e Retelit, specialista in Italia nel settore delle telecomunicazioni focalizzato sul B2B, si alleano per dotare le aree industriali dell’Emilia-Romagna di una rete innovativa e tecnologicamente avanzata a banda larga, favorendo la digitalizzazione delle imprese presenti nel territorio. La collaborazione mira a promuovere la digitalizzazione delle imprese del territorio, con ricadute positive sull’occupazione, sulla crescita e sulla competitività.

I dettagli della collaborazione per la connettività in Emilia-Romagna

Grazie all’accordo le Aree Industriali e Artigianali dell’Emilia-Romagna situate nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, possono usufruire di servizi di connettività avanzata, abilitanti per le nuove tecnologie di Industria 5.0, logistica IoT e Intelligenza Artificiale, soluzioni avanzate di cybersecurity e di customer service personalizzate.

Nel dettaglio, grazie alla collaborazione con Retelit che mette a disposizione la propria infrastruttura in fibra ottica già presente in Emilia-Romagna per il cablaggio delle aree industriali della Regione a cura di FibreConnect, le aziende potranno disporre di un asset strategico e degli strumenti necessari per competere globalmente e sfruttare tecnologie intelligenti che valorizzano l’intera filiera produttiva.

Questa infrastruttura di rete capillarmente diffusa nei suoi numerosi distretti produttivi colloca la Regione Emilia-Romagna tra quelle con il più alto livello di digitalizzazione del proprio tessuto industriale.

Tra i distretti industriali che potranno beneficiare del progetto figurano importanti poli produttivi come Fiorenzuola D’Arda (PC), rinomato per le soluzioni meccaniche, e Parma (PR), centro di eccellenza dell’industria alimentare. Questi territori, insieme ad altre aree strategiche, vedranno un significativo miglioramento della connettività, fondamentale per innovare e mantenere la competitività.

Tutta la potenza della fibra ottica a disposizione delle aziende

La rete in fibra ottica offrirà connessioni garantite con velocità da 100Mb a 10Gb a oltre 4.000 aziende. Queste imprese potranno accedere ai principali Internet Exchange e sfruttare servizi avanzati resi possibili da una rete di ultima generazione.

Nel contesto della trasformazione digitale e degli obiettivi del PNRR, la connettività a banda ultra-larga rappresenta un pilastro fondamentale per digitalizzare i processi aziendali e permettere alle imprese di competere efficacemente sui mercati globali. Questo importante accordo a favore della digitalizzazione dell’Emilia-Romagna, contribuirà in modo significativo all’accelerazione dello switch-off del rame, obiettivo UE per il 2030, promuovendo una transizione verso tecnologie più moderne e sostenibili.

Dichiarazioni

“L’Emilia-Romagna occupa un ruolo di primaria importanza nel Paese, derivante dall’elevata presenza di imprese, e soprattutto di PMI, che la contraddistingue. Alla luce di ciò, siamo entusiasti di continuare a investire in questa Regione, dove, mettendo a disposizione le nostre infrastrutture tecnologicamente innovative e avanzate, possiamo contribuire attivamente allo sviluppo tecnologico e competitivo del territorio” dichiara Jorge Álvarez, CEO di Retelit. “La collaborazione con FibreConnect va in questa direzione e permetterà di massimizzare la copertura in modo capillare del tessuto industriale territoriale con servizi broadband di ultima generazione, supportando le imprese nel loro percorso di crescita e nell’essere più competitive sul mercato”.

“Investire nell’innovazione delle PMI significa credere nel potenziale del territorio. Il nostro obiettivo è garantire che un numero sempre maggiore di imprese possa usufruire dei vantaggi della fibra ottica, indipendentemente dalla loro posizione geografica”, afferma Renzo Ravaglia, Amministratore Delegato di FibreConnect. “Questo accordo non solo dimostra l’efficacia del nostro modello di business, ma rappresenta anche un esempio concreto di come la collaborazione e il fare sistema possano essere elementi chiave per la crescita e la competitività dell’economia dei territori”.