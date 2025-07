Cloud troppo costoso: l’IA in Europa rallenta

Nel suo articolo, Ari Weil, Vice President of Product Marketing di Akamai Technologies parla delle sfide legate all’aumento vertiginoso dei costi associati alle infrastrutture cloud e all’innovazione IA. Cosa possono fare le aziende per crescere e avere successo?

Buona lettura!

Il problema del costo del cloud: l’aumento delle spese ostacola l’innovazione dell’IA in Europa

Mentre le aziende di tutta Europa continuano a investire fortemente nell’IA, emerge una dura realtà: i costi associati all’infrastruttura cloud stanno salendo alle stelle, costringendo le aziende a prendere decisioni difficili su dove allocare i propri budget IT. Nel corso della mia esperienza, ho avuto modo di constatare le sfide che le aziende devono affrontare per bilanciare la spesa per il cloud con altri investimenti IT critici. La ricerca che abbiamo condotto rivela una tendenza preoccupante: solo il 35% delle aziende EMEA è soddisfatto dei propri attuali fornitori di cloud e un significativo 67% prevede un aumento dei costi del cloud nel corso del prossimo anno.

L’impatto sull’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e gli investimenti IT

L’impatto sull’innovazione dell’IA è particolarmente degno di nota. Nonostante le grandi ambizioni per l’IA, con il 65% delle aziende che prevede di aumentare gli investimenti nell’IA, l’esecuzione è in ritardo. La maggior parte delle aziende sta investendo nell’IA senza una strategia chiara o un quadro di riferimento per misurare il ritorno sugli investimenti (ROI). Un sorprendente 82% non ha implementato una strategia per monitorare il ROI dei propri progetti di IA e solo l’11% dichiara che i propri progetti sono attualmente autosufficienti. Inoltre, l’aumento dei costi del cloud sta costringendo le aziende a fare compromessi difficili, con il 68% che ha dichiarato di aver ridotto la spesa in altre aree. In particolare, il 26% sta riducendo i nuovi progetti di IA, un ulteriore 26% quelli di cybersicurezza e il 24% i costi del personale IT.

Per affrontare queste sfide, le aziende devono adottare un approccio più graduale agli investimenti nell’IA. Questo significa dare priorità alla qualità dei risultati e selezionare gli strumenti giusti per il lavoro. Ad esempio, l’utilizzo di architetture Edge-native può aiutare a gestire le richieste di elaborazione e a controllare i costi. Eseguendo l’inferenza dell’intelligenza artificiale nell’Edge, le aziende possono ridurre la latenza e ottenere un’esecuzione più scalabile ed efficiente. Inoltre, l’attuale clima geopolitico sta spingendo la domanda di funzionalità avanzate per la sovranità dei dati, di conseguenza il 67% degli intervistati cerca fornitori di cloud che offrano queste funzionalità. La normativa europea sull’intelligenza artificiale sta influenzando anche le decisioni di investimento, con il 57% che dà priorità agli strumenti di governance e conformità dell’intelligenza artificiale e/o ai fornitori con sede nell’UE.

Un percorso per il futuro

É chiaro che le aziende devono rivalutare le proprie strategie cloud ed esplorare alternative che possano contribuire a mitigare l’aumento dei costi. Questo potrebbe comportare la necessità di guardare oltre ai fornitori di cloud tradizionali per passare a quelli che sono stati progettati per applicazioni sensibili alle prestazioni come l’inferenza dell’intelligenza artificiale. In questo modo, le aziende possono ottenere maggiore efficienza e valore dalle loro strategie di IA. In particolare, solo il 14% degli intervistati sta esplorando applicazioni di IA all’avanguardia o ritiene di aver abbracciato completamente l’IA nella propria azienda, il che indica una significativa opportunità di crescita e innovazione.

I risultati principali della nostra ricerca sono chiari:

L’aumento dei costi del cloud costringe le aziende a fare compromessi difficili tra la spesa per il cloud e altri investimenti IT.

La mancanza di una chiara strategia di IA e di un quadro di riferimento per il ROI sta ostacolando la realizzazione del valore degli investimenti in IA.

L’adozione di architetture Edge-native e l’esplorazione di provider cloud alternativi possono aiutare le aziende a gestire meglio i costi e a migliorare i risultati dell’IA.

Comprendendo queste sfide e adattando le proprie strategie di conseguenza, le aziende possono navigare tra le complessità dei costi del cloud e dell’innovazione dell’IA, favorendo in ultima analisi la crescita e il successo in un panorama sempre più competitivo.

di Ari Weil, Vice President of Product Marketing di Akamai Technologies