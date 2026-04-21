ServiceNow completa l’acquisizione di Armis

ServiceNow, la torre di controllo AI per la reinvenzione aziendale, ha completato l’acquisizione di Armis. Armis, azienda attiva nella gestione dell’esposizione informatica e nella sicurezza, offre una soluzione completa basata sull’intelligenza artificiale che individua, protegge e gestisce il rischio informatico su ogni risorsa connessa, da OT, IoT, dispositivi medici, IA fisica a codice e cloud, in tempo reale. L’acquisizione estende la piattaforma di sicurezza di ServiceNow ai livelli fisici e operativi dell’azienda, aggiungendo le basi di intelligence sulle risorse informatiche e il contesto aziendale necessari alle imprese per implementare l’IA agentiva con fiducia e controllo su larga scala.

La chiusura dell’operazione segue il completamento dell’acquisizione di Veza da parte di ServiceNow nel marzo 2026. Veza ha portato l’intelligence di identità nativa dell’IA alla piattaforma AI di ServiceNow, offrendo alle aziende una visibilità continua su chi e cosa ha accesso a ogni risorsa digitale connessa. Con l’acquisizione di Armis, le capacità di intelligence di identità e di gestione dell’esposizione informatica di ServiceNow potenziano in modo distintivo i risultati di sicurezza critici pre e post violazione, consentendo alle aziende di implementare l’IA agentiva su larga scala. Insieme, Armis offre visibilità e protezione in tempo reale su ogni risorsa informatica connessa, mentre Veza mappa ogni autorizzazione e percorso di accesso tra identità umane, macchine e agenti IA.

Ridurre il divario tra visibilità e rischio informatico

I team di sicurezza che operano con stack di soluzioni frammentate e puntuali si trovano da tempo ad affrontare una sfida strutturale. Storicamente, gli strumenti di gestione del rischio non sono in grado di eseguire azioni correttive, e gli strumenti di mitigazione del rischio informatico non hanno una visione completa della situazione. Il risultato è un divario sempre più ampio tra rilevamento e risposta, un divario che aumenta esponenzialmente il rischio di incidenti di sicurezza nell’era dell’IA agentiva.

Le credenziali rubate rimangono il principale punto di ingresso per gli aggressori¹ e questo problema è in rapida accelerazione. Le identità delle macchine superano ormai quelle umane con un rapporto di oltre 80 a 1 e quasi la metà detiene diritti di accesso sensibili o privilegiati che la maggior parte delle organizzazioni non è in grado di visualizzare o controllare completamente, il che porta ad attacchi di movimento laterale.² Con l’accelerazione dell’IA agentiva nelle aziende, la loro superficie di attacco si è ulteriormente ampliata fino a comprendere agenti autonomi, dispositivi OT non gestiti e altri sistemi connessi nei settori manifatturiero, sanitario e delle infrastrutture critiche, che gli strumenti di sicurezza convenzionali non sono mai stati progettati per gestire.

Il vantaggio di ServiceNow è di natura architetturale. Armis offre visibilità, gestione e sicurezza continue e in tempo reale su ogni risorsa informatica connessa, attraverso un rilevamento non invasivo che traccia quasi 7 miliardi di dispositivi in ​​tempo reale, inclusi OT, IoT, dispositivi medici e IA fisica, codice e cloud. L’Access Graph di Veza fornisce visibilità trasversale su ogni autorizzazione posseduta da ogni identità umana, macchina e agente IA. Entrambi i grafici alimentano il Context Engine di ServiceNow, l’intelligenza organizzativa che ancora ogni azione IA alla realtà aziendale, mappando risorse e identità ai servizi, processi, team e policy che dipendono da esse. La prioritizzazione del rischio diventa automatica. La risoluzione diventa autonoma. Ogni azione è verificabile e vincolata da policy. Il risultato è una piattaforma che non si limita a rilevare il rischio in tutta l’azienda, ma decide cosa è più importante, agisce attraverso flussi di lavoro automatizzati e governa ogni passaggio con una traccia di controllo completa.

“La maggior parte delle piattaforme di sicurezza si ferma all’allerta. ServiceNow chiude il cerchio”, ha affermato Amit Zavery, presidente, direttore operativo e responsabile prodotto di ServiceNow. “Armis ci fornisce una consapevolezza contestuale in tempo reale del rischio informatico di ogni risorsa connessa, inclusi i dispositivi e i sistemi che gli strumenti convenzionali non sono stati progettati per rilevare. In combinazione con l’intelligence sull’identità di Veza, questo segnale confluisce nel Context Engine e nell’AI Control Tower di ServiceNow, trasformando l’esposizione in una correzione automatizzata con governance e una traccia di controllo completa integrata in ogni fase.”

“Abbiamo creato Armis per risolvere le sfide di cybersecurity più complesse delle organizzazioni a livello globale, proteggendo tutte le loro risorse in ambito IT, OT, IoT, dispositivi medici, codice e cloud, che sono al centro di settori come la produzione, la sanità e le infrastrutture critiche”, ha dichiarato Yevgeny Dibrov, co-fondatore e CEO di Armis. “L’integrazione con ServiceNow, con Veza già presente sulla piattaforma, ci consente di affrontare questa missione in modo ancora più efficace, garantendo la sicurezza degli ambienti aziendali più grandi e complessi al mondo.”

Cosa significa questo per clienti e partner

Per i clienti Armis esistenti, Armis Centrix ora opera con il pieno supporto dei team di prodotto, ingegneria e go-to-market globali di ServiceNow. È integrato con la piattaforma AI di ServiceNow e rimane disponibile come soluzione standalone, con un’integrazione più approfondita prevista nel tempo.

I clienti di ServiceNow e Armis possono iniziare immediatamente a sfruttare le loro funzionalità combinate, con una disponibilità più ampia prevista a breve. I partner di ServiceNow e Armis possono accelerare immediatamente il fatturato attingendo alla crescente domanda dei clienti da parte delle organizzazioni che desiderano implementare l’IA agentiva con fiducia e controllo su larga scala.

ServiceNow crea un hub globale per essere pioniera nella difesa informatica autonoma

ServiceNow sta creando un Centro di Intelligenza Artificiale per la Cyberdifesa: un hub globale dedicato alla creazione della prossima generazione di infrastrutture di sicurezza basate sull’IA e alla promozione della transizione da una sicurezza reattiva a una difesa informatica autonoma e proattiva. Il centro colmerà il divario tra la ricerca sull’IA e le soluzioni pratiche di cybersicurezza, fungerà da risorsa di riferimento per i responsabili della sicurezza aziendale che stanno passando da framework tradizionali a strategie di sicurezza native dell’IA e svilupperà le competenze necessarie per anticipare e neutralizzare gli attacchi basati sull’IA prima che si verifichino.

La forza si costruisce sulla forza

Nei quattro mesi successivi all’annuncio dell’acquisizione, Armis ha continuato a operare come azienda indipendente, ottenendo costantemente riconoscimenti come leader. Armis è stata recentemente nominata Leader nel Magic Quadrant™ 2026 di Gartner® per le piattaforme di protezione CPS per il secondo anno consecutivo. Armis è stata inoltre nominata Leader in The Forrester Wave: IoT Security Solutions, Q3 2025 e The Forrester Wave: Unified Vulnerability Management Solutions, Q3 2025. Armis Centrix è stata premiata come “Miglior soluzione” per la gestione dell’esposizione informatica ai Global InfoSec Awards in occasione della conferenza RSAC™ 2026.

Le aziende mantengono già numerose integrazioni che collegano l’intelligenza degli asset di Armis alle azioni del flusso di lavoro di ServiceNow, rendendo questa integrazione un’accelerazione, non un’iniziativa iniziale. Armis gode della fiducia di nove aziende della Fortune 10 e di oltre il 35% della Fortune 100, nonché di organizzazioni del settore pubblico e agenzie governative a livello globale. Molte di queste organizzazioni sono già clienti di ServiceNow, il che rafforza la natura complementare delle capacità di entrambe le aziende e la domanda già esistente per le loro capacità combinate.

“Una maggiore resilienza informatica inizia con la visibilità sull’intera rete”, ha affermato Rex Thexton, Chief Technology Officer di Accenture Cybersecurity. “In Accenture, aiutiamo i clienti ad allineare questa fondamentale base di sicurezza con risultati di business concreti. Sfruttando soluzioni come ServiceNow e Armis, le organizzazioni possono accelerare la protezione automatizzata degli asset, consentendo loro di scalare in modo sicuro, acquisire la visibilità necessaria per essere resilienti e anticipare le minacce informatiche.”

“Con l’espansione della superficie di attacco, la visibilità e il controllo in tempo reale su ogni risorsa sono imprescindibili”, ha dichiarato John Whittle, Chief Operating Officer di Fortinet. “L’acquisizione di Armis da parte di ServiceNow consente una solida partnership a tre con Fortinet, che trasforma la sicurezza informatica in un sistema autonomo basato sull’intelligenza artificiale, aiutando le organizzazioni a comprendere costantemente le risorse, a dare priorità alle minacce e a rispondere in tempo reale. Grazie all’innovazione di Fortinet, leader del settore e basata sull’intelligenza artificiale, unita alle nostre consolidate relazioni e alle profonde integrazioni tra le due piattaforme, possiamo gestire i flussi di lavoro di sicurezza di ServiceNow con precisione, offrendo ai nostri clienti una protezione più rapida e completa e una risposta più coerente e accurata.”

Con l’ingresso dei dipendenti di Armis in ServiceNow, l’organizzazione combinata apporta una profonda esperienza nella sicurezza cibernetica e fisica e nella gestione del rischio alla piattaforma AI di ServiceNow, accelerando la sua roadmap per una sicurezza informatica autonoma e proattiva. ServiceNow ha chiuso il suo trimestre migliore di sempre per l’OT nel quarto trimestre del 2025 e il suo business di sicurezza e gestione del rischio ha superato 1 miliardo di dollari di valore contrattuale annuo nel terzo trimestre: una crescita organica che ha gettato le basi che Armis ora estende.

Si prevede che Armis, insieme a Veza, triplicherà ampiamente il mercato potenziale di ServiceNow per le soluzioni di sicurezza e gestione del rischio.

Note

¹ Verizon, Rapporto sulle indagini sulle violazioni dei dati del 2025

² CyberArk, Panorama della sicurezza dell’identità del 2025