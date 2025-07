Satori Cyber: acquisizione imminente da parte di Commvault

Commvault, realtà operante nel settore delle soluzioni di cyber resilienza e protezione dei dati per le aziende che adottano il cloud ibrido, ha annunciato l’intenzione di acquisire Satori Cyber, azienda di data e AI security.

Tra spinta all’adozione dell’AI, crescita e proliferazione dei dati e pressioni normative a livello globale, le aziende si trovano ad affrontare una tempesta perfetta. La necessità di gestire queste sfide in ambienti ibridi e multi-cloud è un elemento di primaria importanza per i responsabili della sicurezza, dell’IT e del business, così come per i consigli di amministrazione.

I vantaggi dell’acquisizione di Satori Cyber

Con l’acquisizione di Satori Cyber, Commvault aiuterà le aziende a supportare ulteriormente i requisiti di conformità, mitigare i rischi e controllare l’accesso ai dati sensibili – chi vi ha accesso e come vengono utilizzati – aspetti particolarmente critici nell’era dell’AI. L’acquisizione include anche monitoraggio dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e protezione dei prompt, discovery automatizzata, classificazione e gestione degli accessi per i dati strutturati. Questo si basa e completa un solido insieme di funzionalità per la scoperta, classificazione e gestione delle policy per i patrimoni di dati non strutturati che Commvault già oggi fornisce.

Satori Cyber aggiungerà una serie di capacità uniche di sicurezza dei dati e dell’AI alla piattaforma Commvault Cloud, tra cui:

Innovazione creata appositamente per lo stack dati moderno e l’era dell’AI: cloud-native, agentless e pronta per l’integrazione con piattaforme come Snowflake, Redshift, Databricks e Microsoft Fabric – rendendo applicazione di policy, anonimizzazione e governance degli accessi semplici da implementare su larga scala.

cloud-native, agentless e pronta per l’integrazione con piattaforme come Snowflake, Redshift, Databricks e Microsoft Fabric – rendendo applicazione di policy, anonimizzazione e governance degli accessi semplici da implementare su larga scala. Data security per informazioni strutturate e di addestramento dell’AI: scoprire, classificare e proteggere i dati sensibili su database, data warehouse e piattaforme di analisi cloud-native – prima che vengano esposti o utilizzati in modo improprio.

scoprire, classificare e proteggere i dati sensibili su database, data warehouse e piattaforme di analisi cloud-native – prima che vengano esposti o utilizzati in modo improprio. Protezione e ripristino “AI-aware”:tracciare i dati che confluiscono in LLM e modelli di AI, valutare il rischio e consentirne un ripristino conforme, utilizzando i backup affidabili e i workflow di cleanroom di Commvault.

La chiusura dell’acquisizione è prevista ad agosto 2025.

Dichiarazioni

“Con le aziende che accelerano l’adozione di AI e di moderne piattaforme dati, la protezione dei dati sensibili in ambienti distribuiti diventa sempre più complessa”, ha dichiarato Rajiv Kottomtharayil, Chief Product Officer di Commvault. “Integrando i controlli in tempo reale e agentless di Satori assieme alla sua profonda visibilità sulle informazioni strutturate e di addestramento per l’AI, stiamo estendendo la nostra cyber resilienza al livello dei dati, abilitando accesso sicuro, governance dell’AI e applicazione delle policy su piattaforme come Snowflake, Redshift e Databricks per ridurre il rischio e promuovere un’innovazione conforme”.

“L’integrazione rapida dell’AI comporta dei rischi”, ha affermato Eldad Chai, CEO e Co-founder di Satori Cyber. “Le nostre funzionalità di AI di nuova generazione integrate nella piattaforma di cyber resilienza di Commvault offriranno ai clienti un approccio unificato per la protezione dei dati sensibili e delle pipeline AI, dalla discovery alla governance e dalla gestione degli accessi al cyber recovery”.