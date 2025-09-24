TeamSystem acquisisce Sellsy e accelera la crescita in Francia e Spagna

TeamSystem – tech & AI company italiana leader nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – ha acquisito Sellsy, realtà francese specializzata in soluzioni software integrate CRM e di gestione finanziaria per le PMI. Con questa operazione, TeamSystem consolida ulteriormente la propria presenza in Francia – dopo l’acquisizione, a inizio anno, della società Clémentine –, rafforza in modo significativo anche il proprio posizionamento nel mercato iberico e aggiunge un tassello importante all’interno della propria strategia di crescita internazionale.

La storia di Sellsy

Fondata nel 2009 e con sede a La Rochelle, Sellsy è oggi uno dei principali provider di soluzioni Lead-to-Cash per le PMI in Francia, dove propone una piattaforma che combina in un unico ambiente cloud CRM, fatturazione elettronica, pre-contabilità, gestione del flusso di cassa e marketing automation, integrando anche funzionalità avanzate di Intelligenza Artificiale. Sellsy è inoltre riconosciuta come partner di riferimento nella riforma della fatturazione elettronica in Francia, avendo ottenuto l’iscrizione ufficiale come piattaforma certificata (attualmente in revisione da parte dell’amministrazione fiscale). Questa expertise consentirà a migliaia di PMI di rispettare l’obbligo di fatturazione elettronica che entrerà in vigore dal 2026. La società conta oggi più di 23.000 clienti e un team di oltre 180 risorse, di cui 78 impegnate nello sviluppo prodotto e R&D, per una spinta all’innovazione in linea con i valori e l’impegno di TeamSystem. Sellsy – che opera anche nel mercato spagnolo attraverso controllate come Quipu – consentirà al Gruppo di rafforzare la propria offerta in un’area, quella del ciclo Lead-to-Cash, sempre più centrale per la digitalizzazione delle PMI.

Obiettivi di TeamSystem: rafforzare la sua presenza in Europa

L’operazione conferma anche la volontà di TeamSystem di presidiare in modo sempre più capillare i mercati chiave in Europa e nell’area del Mediterraneo, dove il Gruppo mira a consolidare il proprio ruolo di champion tecnologico per la trasformazione digitale di imprese e professionisti. L’offerta Sellsy, pensata per le esigenze delle micro e piccole imprese, si integra infatti perfettamente con la visione di TeamSystem: non un semplice software, ma una piattaforma in grado di offrire valore concreto, semplificare i processi aziendali e accelerare la crescita attraverso un servizio completo, trasparente, accessibile e intelligente, per un’esperienza utente facile, in cui la complessità resta sullo sfondo. Grazie a questa integrazione, i clienti TeamSystem avranno accesso a una nuova generazione di strumenti di BI basati sull’AI, capaci di supportare scelte aziendali più consapevoli, guidate da dati integrati, dashboard intelligenti e insight automatizzati, che permettano così di rafforzare la competitività della propria impresa.

Dichiarazioni

“L’ingresso di Sellsy nel nostro Gruppo è un ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento internazionale che, da tempo, stiamo portando avanti con determinazione. Le sue soluzioni tecnologicamente avanzate e dotate di funzionalità di Intelligenza Artificiale nativa si integrano perfettamente con la nostra visione: offrire piattaforme digitali intelligenti e complete, che vadano oltre il solo servizio software, pensate per supportare in modo concreto le micro e piccole imprese”, ha dichiarato Federico Leproux, CEO di TeamSystem. “Questa operazione conferma il nostro impegno nel costruire un ecosistema europeo forte e connesso, capace di accompagnare professionisti e aziende nella loro trasformazione digitale, semplificando il quotidiano e generando nuovo valore”.

“Con il supporto di PSG, Sellsy ha avviato un percorso di profonda trasformazione, combinando una forte crescita organica con operazioni mirate di M&A, fino a diventare uno dei principali fornitori di soluzioni per la gestione del business delle PMI in Francia e in Spagna. Oggi, siamo entusiasti di poter proseguire questo cammino all’interno dell’ecosistema TeamSystem, al fianco di Federico e del suo team, perseguendo con loro l’ambizione condivisa di costruire la principale piattaforma europea per il software di gestione delle PMI”, ha affermato Victor Douek, CEO di Sellsy.