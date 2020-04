Data Science e ML: Gartner conferma le capacità di TIBCO

TIBCO Software riconosciuta leader per nel Quadrante Magico Gartner 2020 per le piattaforme di Data Science e Machine Learning

Per il secondo anno consecutivo, TIBCO ha annunciato di essere stata riconosciuta come leader nel Quadrante Magico Gartner 2020 per le piattaforme di Data Science e Machine Learning.

Secondo lo specialista globale nei dati enterprise, si tratta di un’ulteriore testimonianza che le proprie capacità nell’Intelligenza Artificiale (AI), Data Science e Machine Learning (ML) aiutano i propri clienti e partner a offrire continuamente una customer experience straordinaria e a risolvere complesse sfide di business grazie alla Data Science.

A conferma di ciò, nel report Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning, Gartner ha valutato i punti di forza e di criticità di 16 fornitori di piattaforme DSML (Data Science, Machine Learning), con TIBCO inserito nel quadrante dei Leader. I vendor sono stati rappresentati in grafico da Gartner in base alla loro capacità di esecuzione e alla loro completezza di visione.

Un’offerta software capace di raccogliere dati da ovunque

Nello specifico, con TIBCO Data Science e TIBCO Spotfire, TIBCO Software offre ai clienti augmented visual analytics in tempo reale e funzionalità avanzate di Data Science. Le tecnologie AI e machine learning costituiscono fondamenta vitali di tutte le soluzioni TIBCO appartenenti alla piattaforma TIBCO Connected Intelligence, compreso Project Flogo, focalizzato sull’IoT.

Come riferito in una nota ufficiale da Michael O’Connell, chief analytics officer di TIBCO: «Consideriamo questo importante riconoscimento di Leader nella data science e nel ML da parte di Gartner una prova del nostro successo nel generare valore per i nostri clienti. TIBCO si dedica al supportare le grandi aziende nel concretizzare il valore delle loro iniziative di Data Science, migliorando la produttività dei knowledge worker e automatizzando gli insight analitici. Uno dei nostri principi guida è quello di fare dell’Intelligenza Artificiale un fondamento dei nostri prodotti. Inserendo l’AI nel cuore dei nostri prodotti di Data Science possiamo automatizzare compiti elementari, facendo risparmiare tempo prezioso da dedicare all’innovazione e rafforzando le best practice. Alla fine, i nostri prodotti di Data Science consentono ai nostri clienti di convertire i dati in intelligence attuabile (actionable) e scalabile, creando un vantaggio competitivo per il proprio business».