Acronis è Official Cyber Protection Partner di AFC Ajax

Acronis e la società calcistica olandese hanno sottoscritto un accordo di partnership pluriennale per il centro De Toekomst e il Johan Cruijff Arena

Acronis ha annunciato di essere diventato partner ufficiale per la protezione informatica di AFC Ajax, titolata società calcistica olandese.

In qualità di partner ufficiale, Acronis giocherà un ruolo attivo e concreto nel settore giovanile della squadra, l’Ajax Academy “De Toekomst” (il futuro, in italiano) che si allena nello stadio Johan Cruijff.

Nello specifico, Acronis fornirà ad AFC Ajax le sue innovative soluzioni per la cyber protection, che consentiranno alla squadra di ottimizzare il flusso dei dati e di migliorare così le prestazioni sia dentro che fuori dal campo.

L’esclusività delle soluzioni Acronis è data dai cinque vettori della Cyber Protection: Salvaguardia, Accessibilità, Privacy, Autenticità e Sicurezza (SAPAS). Grazie a questi, le soluzioni garantiscono che i dati protetti e gestiti da Acronis siano sicuri, autentici e anche facilmente accessibili, senza causare interruzioni delle attività quotidiane della società.

I progetti incentrati su AI/ML aiuteranno il club a elaborare i dati disponibili a supporto delle decisioni di gioco e di business.

Come riferito in una nota ufficiale da Menno Geelen, Direttore commerciale di AFC Ajax: «La tecnologia e i contenuti forniti da Acronis, leader globale sul mercato nel settore informatico, sosterranno ogni nostra ambizione di crescita. Impiegheremo le soluzioni di cyber protection e l’esperienza in ambito di intelligenza artificiale di Acronis nel nostro centro di allenamento De Toekomst; il nome dell’azienda sarà lo sponsor sulla nuova maglia dei giovani giocatori dell’Ajax. Quella con Acronis è una partnership tutta orientata al futuro».

Per Edwin van der Sar, Managing Director at AFC Ajax: «Per noi, come squadra e come società, dati e innovazione sono sempre più importanti, ma al contempo anche privacy e sicurezza dei dati diventano critici. Abbiamo scelto Acronis perché è un partner affidabile e competente. Le soluzioni Acronis garantiranno funzioni di storage, accessibilità e sicurezza ai nostri dati; verranno utilizzate nel centro De Toekomst, ma anche presso il Johan Cruijff Arena e durante le attività calcistiche e societarie in tutto il mondo. L’esperienza di Acronis nelle tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning (AI/ML) ci aiuterà a ottimizzare ulteriormente le attività di business».

Infine, Jan-Jaap Jager, Senior vice president di Acronis, fa sapere che: «Siamo fermamente convinti dell’importanza delle partnership tecnologiche con le società sportive. Ajax è all’avanguardia nell’acquisizione dei dati, e insieme progettiamo una tipologia di analisi destinata a migliorare i processi decisionali strategici in ambito sportivo e commerciale, così da incrementare le prestazioni dei team e delle loro società. Siamo orgogliosi di essere Cyber Protection Technology Partner di Ajax, e di aiutare il team a diventare #CyberFit. L’opportunità di trasferire queste conoscenze alla squadra e di condividerle con la sua rete commerciale rende straordinaria questa collaborazione».