Skeeller entra nella famiglia Var Group

Via Adiacent, Var Group ha acquisito la maggioranza di Skeeller, partner di riferimento in Italia per la piattaforma e-commerce Magento

Var Group ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Skeeller, partner di riferimento in Italia per la piattaforma e-commerce Magento che, con il proprio know how specialistico, concorrerà alla nascita del centro di competenza per la creazione di progetti customer experience.

L’acquisizione della maggioranza di Skeeller è, infatti, avvenuta attraverso Adiacent, l’azienda di Var Group dedicata alla customer experience e alla strategia digitale, e porterà alla nascita di un polo di competenza sulla customer experience unico in Italia perché capace di unire sia la componente strategica, sia quella legata alla User Experience e Infrastructure, al mobile e alle competenze più tecniche legate all’ecommerce.

Come riferito in una nota ufficiale da Paola Castellacci, AD Adiacent, azienda di Var Group dedicata alla Customer Experience: «L’ingresso di Skeeller nella famiglia Var Group è la nostra risposta a uno dei trend che, in misura crescente, muoverà l’orientamento del mercato e della digitalizzazione delle imprese: mi riferisco all’evoluzione dell’ecommerce da strumento tattico e ‘stand-alone’ a perno strategico di una piattaforma multicanale, che metta al centro la customer experience. Da oggi, siamo in grado di consegnare alle aziende italiane – e al Made in Italy in particolare – soluzioni disegnate sulle proprie esigenze specifiche e capaci di generare valore in maniera circolare: dall’ecommerce al negozio fisico, dal sito alla gestione delle informazioni ai fini della strategia di prodotto».

Nuove competenze di eccellenza entrano in Var Group

Skeeller è un’eccellenza italiana sul palcoscenico globale dell’ICT: composta da un team di 15 persone tra consulenti e tecnici ultra specializzati, nel 2001 inizia a lavorare su piattaforma open source. Negli anni, rafforza le proprie competenze in ambito Magento, ottenendo negli anni la certificaione Enterprise Partner e i riconoscimenti di Core Contributor e Core Maintainer e posizionandosi in un segmento di know how sempre più ricercato, riconosciuto e qualificato.

Non a caso, uno dei soci fondatori e di riferimento di Skeeller è uno dei tre “influencer” della community in possesso, a livello mondiale, della più esclusiva tra le certificazioni. Quella di “Magento Master” nella categoria “Movers”.

Non solo. In parallelo, Skeeller consolida il proprio expertise in ambito PIM (Product Information Management) e diventa il primo partner italiano di Akeneo, soluzione software PIM/PXM leader nel mercato IT, strumento essenziale ed abilitante per la creazione di esperienze multicanale a partire dalla gestione delle informazioni sul prodotto.

L’incontro con Var Group avviene nel 2015, cresce con la creazione di un team condiviso sulla creazione di progetti di customer experience e trova oggi il coronamento con l’acquisizione.

Secondo Tommaso Galmacci, CEO Skeeller: «Da quando abbiamo fondato Skeeller con Marco e Riccardo, quasi 20 anni fa, abbiamo sempre creduto nella missione di innovare. Forti di competenze tecniche (o skills – da cui nasce il nome dell’azienda) sia verticali che trasversali, ci siamo approcciati al mondo dell’ecommerce quando era ancora agli albori, nei primi anni 2000. Quando abbiamo “incontrato” Var Group collaborando su un primo progetto è scattato subito un feeling naturale fra le persone, il più grande capitale di ogni impresa. È stato proprio questo “lavorare bene insieme” in una comune visione etica del business, insieme ovviamente alle competenze complementari, a decretare il successo di una partnership che oggi si rafforza ancora di più. Questo è per noi sia un punto d’arrivo che – più importante – un nuovo inizio!».

Verso una nuova stagione di ingaggio del consumatore

Con l’acquisizione di Skeeller da parte di Adiacent e Var Group, si celebra la nascita dell’unico Hub di competenza in grado di trasformare l’evoluzione dell’ecommerce in opportunità per consumatore e imprese. Il salto quantico dell’ecommerce (dal piano della tattica a quello della strategia) apre infatti le porte a una nuova stagione di ingaggio del consumatore, che in ottica di multicanalità potrà interagire con il prodotto attraverso contenuti sviluppati ad hoc su documentazione cartacea, punto vendita, show room, sito, piattaforma di ecommerce e così via. Innestata su soluzioni digitali integrate, questa strategia consente, inoltre, di valorizzare al massimo il patrimonio di dati, feedback e informazioni generate dalla relazione con il cliente, in modo da mettere a fuoco e ottimizzare tutti i passaggi della catena del valore.

Si compone così, all’interno di Var Group, un mosaico inedito – nel panorama nazionale – di skill evolute, che concorrono a consolidare il posizionamento del Gruppo di Empoli, riconosciuto come operatore di riferimento in Italia per la capacità di accompagnare le imprese nel percorso della trasformazione digitale, come leva strategica per la sostenibilità del business.

Con l’acquisizione di Skeeller, infatti, nuove expertise in tema di gestione delle informazioni di prodotto e creazione di ecommerce su piattaforma Adobe si integrano con quelle di analisi dei risultati, misurazione delle performance ed ecommerce, già presenti in Adiacent grazie alle precedenti acquisizioni di Endurance e di AFB Net.