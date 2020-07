Adobe, IBM e Red Hat: experience digitali in qualsiasi ambiente

Annunciata partnership strategica per innovare la customer experience nei settori regolamentati che utilizzano il cloud ibrido

Adobe, IBM e Red Hat hanno annunciato una partnership strategica volta ad accelerare la trasformazione digitale e a rafforzare la sicurezza real-time dei dati delle imprese, con particolare attenzione a quelle che operano in settori maggiormente regolamentati.

Obiettivo della partnership quello di agevolare le aziende nella capacità di offrire esperienze sempre più personalizzate e coinvolgenti, in grado di fidelizzare i propri clienti e, al contempo, di generare profitto.

I processi di trasformazione digitale prevedono progressivi spostamenti dei progetti sul cloud e impongono ai vertici aziendali (i CxO) una ridefinizione dei ruoli per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti, mantenendo la sicurezza sempre al centro. Inoltre, attività di marketing basate sui dati, accrescono le responsabilità di Chief Marketing Officer e Chief Digital Officer – con particolare riferimento a coloro che operano in settori come quello bancario e sanitario – che si trovano a dover trattare e amministrare informazioni rilevanti delle aziende e dei clienti.

Da qui la necessità di garantire esperienze significative in totale sicurezza.

La partnership si focalizzerà inizialmente su:

Flessibilità di adozione con Hybrid Cloud : Adobe, IBM e Red Hat intendono agevolare la gestione e distribuzione di contenuti e risorse da parte delle imprese all’interno di qualsiasi ambiente cloud ibrido, dai multicloud pubblici ai data center on-premise. La certificazione di Adobe Experience Manager 6.5 , parte di Adobe Experience Cloud , e la capacità di operare su Red Hat OpenShift , piattaforma open source leader del settore, consentiranno a IBM di offrire ai clienti tutta la flessibilità necessaria a ospitare, accedere e utilizzare i dati nell’ambiente da loro scelto.

Come riferito in una nota ufficiale da Anil Chakravarthy, Executive Vice President e General Manager, Digital Experience, Adobe: «Oggi più che mai le aziende sono impegnate a coinvolgere i propri clienti in ambienti digitali. Siamo orgogliosi di collaborare con IBM e Red Hat per consentire alle aziende che operano nei settori regolamentati di fronteggiare questa situazione e utilizzare i dati dei clienti in tempo reale per offrire loro esperienze sicure su qualsiasi touchpoint digitale, su vasta scala e in conformità alle normative».

Per Bridget van Kralingen, Senior Vice President di IBM Global Markets: «La realtà è che oggi le aziende di tutti i settori industriali operano in un mondo che pone l’esperienza di clienti e utenti al centro in cui è fondamentale il valore ottenibile dai dati grazie a tecnologie avanzate e flessibili che rispettano principi etici e regolamenti di settore. Questi principi sono al centro della nostra partnership – che racchiude l’esperienza marketing di Adobe, quella di IBM nel mondo industriale e di Red Hat nell’open innovation – volta ad offrire ai clienti la possibilità di utilizzare i dati in modo sicuro e di conseguire un vantaggio competitivo».

Infine, secondo Ashesh Badani, Senior Vice President, Cloud Platform, Red Hat: «Essere competitivi nell’economia digitale richiede capacità di innovare rapidamente. Grazie a questa collaborazione, Adobe, IBM e Red Hat consentono alle organizzazioni di offrire grandi esperienze digitali in qualsiasi ambiente, in modo flessibile e veloce attraverso il cloud ibrido, sia nei data center on-premise sia in ambienti multicloud pubblici».

Nell’ambito della partnership IBM ha designato Adobe quale “Global Partner for Experience”. IBM adotterà quindi Adobe Experience Cloud e le relative applicazioni di classe enterprise per innovare il proprio marketing a livello globale.