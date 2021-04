Ascensio System ha adattato le tariffe del servizio cloud ONLYOFFICE, andando incontro alle esigenze degli utenti e potenziando l’offerta cloud business per piccoli team e grandi aziende.

Gli sviluppatori di ONLYOFFICE, l’office suite open-source che include una serie di tool per la gestione di tutte le attività che fanno parte dell’operatività quotidiana di aziende e dipendenti, hanno aggiunto all’offerta preesistente un piano gratuito pensato per i piccoli team di lavoro e un VIP cloud che vuole rispondere alle necessità delle grandi realtà imprenditoriali, così come di quelle che lavorano con i dati sensibili.

In aggiunta, anche la tariffa business di base è stata oggetto di alcuni importanti aggiornamenti.

Il cloud ONLYOFFICE, gratuito

La soluzione ONLYOFFICE cloud comprende una serie di performanti editor online pensati per la creazione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni, e una piattaforma di collaboration dotata di strumenti utili per gestire, in uno spazio unico sicuro e protetto documenti, progetti, email e interazioni con i clienti.

Grazie al nuovo piano “Startup”, tutte le funzionalità base di ONLYOFFICE cloud sono gratuite per i piccoli team fino a 5 utenti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Lev Bannov, fondatore e CEO di Ascensio System: «Siamo sempre attenti alle esigenze delle aziende e di un mercato in continua evoluzione. Per questo motivo abbiamo ideato questo nuovo piano tariffario, che vuole supportare le realtà di ogni dimensione – dai team molto piccoli alle grandi imprese – nel rendere la propria operatività ancora più semplice e veloce, grazie agli strumenti di collaborazione online inclusi in ONLYOFFICE».

Il cloud aziendale, migliorato

Il piano aziendale base è adatto ad aziende di qualsiasi dimensione. Grazie al recente aggiornamento, questo piano è ora dotato di un maggior numero di opzioni di amministrazione e gestione:

LDAP, per importare facilmente gli utenti

supporto SSO per l’autenticazione sicura

capacità di ripristinare rapidamente il cloud office da un file di backup creato in precedenza

ricerca full-text attraverso documenti, progetti e contenuti di posta elettronica.

VIP cloud per le aziende rigorosamente regolamentate

Ascensio System ha introdotto il piano “VIP cloud” per le imprese di grandi dimensioni e per quelle che operano nei settori soggetti a numerose norme, o che semplicemente hanno bisogno di livelli di sicurezza aggiuntivi.

I dati gestiti tramite VIP cloud sono ospitati su un server dedicato gestito da un provider europeo e mantenuto da un manager dedicato del team di ONLYOFFICE.

Il provider di VIP cloud è Hertzner. Il piano permette di creare diversi portali per i diversi rami aziendali. Un portale può allocare migliaia di utenti con 250 Gb di storage ciascuno.

Un altro vantaggio offerto da questo piano è la possibilità di utilizzare le Private Rooms, ambienti di lavoro protetti in cui ogni carattere digitato viene criptato utilizzando l’algoritmo infrangibile AES-256, anche quando si sta lavorando a editando un documento in contemporanea con il team di lavoro.