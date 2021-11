Windows 11 vs Windows 10: qual è il migliore?

Windows 11, la versione più recente del sistema operativo desktop di Microsoft, sarà rilasciato il 5 ottobre.

L’aggiornamento è gratuito per i PC Windows 10 compatibili con Windows 11. Microsoft rilascerà una versione aggiornata della sua app PC Health Check prima del lancio in modo che gli utenti possano vedere se il proprio PC soddisfa i requisiti di sistema per eseguire Windows 11.

La maggior parte delle applicazioni di terze parti di Windows 10 dovrebbe funzionare con Windows 11. Le app di Windows 10 funzionano senza problemi apparenti su Windows 11 beta e build per sviluppatori. Dovrebbero comportarsi allo stesso modo nella versione pubblica del nuovo sistema operativo.

Microsoft continuerà a supportare Windows 10 fino al 14 ottobre 2025. Tuttavia, non è chiaro quanti aggiornamenti di Windows 10 verranno rilasciati da Microsoft durante quel periodo.

Poiché il supporto per Windows 10 non terminerà a breve, non è urgente per gli utenti eseguire l’aggiornamento a Windows 11 non appena sarà generalmente disponibile, a meno che non vogliano sfruttare alcune delle sue nuove funzionalità.

Per aiutarti a decidere se l’aggiornamento è giusto per te, ecco alcune delle differenze tra Windows 11 e Windows 10.

Design

Una delle principali differenze tra Windows 11 e Windows 10 è nel suo design. Windows 11 offre un’interfaccia più simile a un Mac, con colori pastello, angoli arrotondati per tutte le finestre e un’interfaccia più pulita rispetto al suo predecessore. Microsoft ha semplificato il più possibile l’interfaccia utente per creare uno spazio pulito per il lavoro e il gioco.

Menu di avvio/barra delle applicazioni

Microsoft ha spostato il menu Start insieme alla barra delle applicazioni al centro dello schermo; tuttavia, gli utenti possono spostarli di nuovo a sinistra come in Windows 10, se lo desiderano.

Anche Windows 11 non supporta i riquadri live. I riquadri attivi mostrano informazioni utili che gli utenti possono visualizzare senza aprire le app corrispondenti. Ad esempio, il riquadro live meteo mostra le previsioni. Windows 10 è la soluzione migliore per gli utenti che desiderano visualizzare a colpo d’occhio le informazioni nei menu Start.

Layout a scatto

Un’altra nuova funzionalità di Windows 11 è Snap Layouts. Ciò consente agli utenti di organizzare le proprie app e finestre in modo più efficiente raggruppandole insieme, in modo simile a come gli utenti possono raggruppare le app su Android e iOS. Snap Layouts fornisce diverse opzioni di layout per organizzare diverse finestre sullo schermo. Snap è una funzionalità di produttività che consente agli utenti di organizzare in modo logico app e altre finestre sullo schermo.

La funzione Snap in Windows 10 richiede agli utenti di organizzare le finestre manualmente passando il mouse a sinistra o a destra dello schermo o utilizzando combinazioni di tasti. Tuttavia, Snap Layouts consente agli utenti di organizzare automaticamente le finestre aperte come desiderano. Ad esempio, gli utenti possono disporre le finestre aperte come quadrati. Le opzioni di layout snap variano a seconda delle dimensioni dello schermo dell’utente. Snap Groups consente agli utenti di tornare rapidamente ai propri layout Snap quando passano con il mouse sulla barra delle applicazioni.

Microsoft Store

Microsoft ha riprogettato il Microsoft Store in Windows 11, rendendo più facile per gli utenti trovare app e film, ad esempio. Il Microsoft Store consentirà agli utenti di scaricare tutte le app di Windows in Windows 11 e Windows 10.

Poiché Microsoft Store è un’app della piattaforma Windows universale, verrà aggiornato indipendentemente da Windows 11 stesso. La nuova app Microsoft Store sarà disponibile per tutti gli utenti di Windows 10 e 11 questo autunno.

App Android

Il Microsoft Store includerà anche le app Android ospitate su Amazon App Store. I clienti possono utilizzare le app Android su Windows 10 con l’app Il tuo telefono che Microsoft ha lanciato l’anno scorso. Portando le app Android su Windows 11, Microsoft soddisfa la richiesta degli utenti di eseguire app per smartphone sui propri desktop. Tuttavia, questa funzione sarà ritardata fino al 2022, quindi per ora niente Disney+ tramite app, spiacenti.

Teams (passando da Skype)

Microsoft ha sostituito la funzionalità Meet Now di Windows 10 basata su Skype con l’integrazione di Teams nella barra delle applicazioni di Windows 11. In questo modo sarà più facile per gli utenti accedere alla piattaforma di comunicazione.

Microsoft sta sostituendo Skype con la funzionalità di chat di Teams. Questo è uno sforzo per incoraggiare più utenti di Teams a usare le funzionalità consumer dell’app ed eventualmente utilizzare Teams al di fuori del lavoro. Microsoft ha ritirato Skype for Business Online il 31 luglio.

Gli utenti possono comunque scaricare gratuitamente Skype per Windows e Skype per Mobile dal Microsoft Store.

Modalità touch/tablet

Microsoft sta rimuovendo la modalità tablet inclusa in Windows 10 da Windows 11. La modalità tablet in Windows 10 rende i PC degli utenti più touch-friendly quando usano i loro dispositivi come tablet. Tuttavia, Windows 11 si comporta più come un iPad. Ciò significa che quando gli utenti passano dai loro PC ai tablet, riceveranno un’esperienza ottimizzata per il tocco.

Windows 11 avrà anche touch target e segnali visivi più grandi in modo che gli utenti possano ridimensionare e spostare facilmente le finestre.

Desktop virtuali

Sebbene Windows 10 includesse la funzione Visualizzazione attività e consentisse agli utenti di creare più desktop virtuali, le opzioni erano limitate. Gli utenti di Windows 11 saranno in grado di configurare desktop virtuali proprio come fanno con i Mac. Gli utenti possono alternare tra più desktop contemporaneamente per lavoro, scuola, giochi e uso personale. Il tutto, in un ambiente sicuro e protetto. A proposito di sicurezza, una delle opzioni è installare un programma antivirus gratuito per Windows. Dai un’occhiata al collegamento di cui sopra per saperne di più.

Aggiornamenti giochi

Anche i giochi per PC dovrebbero migliorare con Windows 11. Tuttavia, Microsoft ha affermato che DirectStorage, una delle nuove funzionalità di gioco per PC, sarà supportata anche in Windows 10. DirectStorage sfrutta il moderno hardware di archiviazione nei PC da gioco per semplificare il modo in cui i dati di gioco sono elaborato. Anche l’Auto HDR (high dynamic range) sarà integrato in Windows 11, che dovrebbe migliorare i colori in molti giochi.

Quando un utente gioca su un monitor HDR, Auto HDR migliora la gamma di colori in molti DirectX 11 e giochi più recenti, anche giochi in cui non sono state implementate le impostazioni HDR. Xbox Game Pass sarà incluso anche in Windows 11.

Miglioramenti delle prestazioni

Microsoft ha affermato che il nuovo sistema operativo includerà miglioramenti delle prestazioni, inclusi accessi più veloci con Windows Hello, navigazione web più veloce e riattivazione più rapida dalla modalità di sospensione. Windows Hello è una tecnologia basata sulla biometria che consente agli utenti di Windows 10 di autenticare l’accesso sicuro ai propri dispositivi, app e reti con scansioni dell’iride, riconoscimento facciale o impronte digitali.

Microsoft ha anche affermato che gli aggiornamenti di Windows, che verranno eseguiti in background, saranno più piccoli del 40%, quindi impiegheranno meno tempo per il download e l’installazione. Il nuovo sistema operativo aiuterà gli utenti a prolungare la durata della batteria dei propri laptop.