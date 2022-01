CRM Salesforce per le aziende di WeDo Holding

WeDo, la holding che controlla sei aziende attive nei settori della casa, dell’ufficio e dell’healthcare e che riunisce le partecipazioni societarie dei quattro eredi figli di Ettore Doimo, ha siglato un accordo di collaborazione pluriennale con Salesforce, azienda leader globale nel Customer Relationship Managament (CRM), per disegnare un percorso di trasformazione digitale integrato per le realtà del gruppo, con l’obiettivo di creare una sempre più approfondita conoscenza dei clienti e adottare soluzioni innovative per una più efficace gestione delle azioni di marketing.

La collaborazione prevede l’implementazione di un nuovo sistema di CRM integrato per le aziende di WeDo Holding, che opera nel mondo ufficio con le società Dvo Srl e Frezza Spa, nel mondo healthcare con la società Mis Medical Srl e nel mondo casa con le aziende Arrital Srl, Copatlife Srl, e Doimo Cucine Srl, oltre che con il brand Busnelli recentemente acquisito, nell’ottica di una trasformazione digitale all’insegna dell’omnicanalità.

Per WeDo e le sue aziende un customer journey unico e integrato su tutti i canali di contatto

Una strategia che punta a migliorare la relazione con i clienti, offrendo a chi si rivolge ai brand del Gruppo un customer journey unico e integrato su tutti i canali di contatto e ad aumentare l’efficienza all’interno delle singole realtà, facilitare la comunicazione tra le diverse aree aziendali, automatizzare i processi e stabilire una strategia digitale mobile.

Per farlo, WeDo Holding adotterà soluzioni innovative quali la piattaforma di customer service multicanale Service Cloud per la realizzazione di un CRM che permetta una visibilità a 360° dei clienti dei diversi brand del gruppo, al fine di semplificare e integrare le comunicazioni tra i team commerciale, di marketing, assistenza e IT. Inoltre, grazie alle soluzioni di Marketing Cloud di Salesforce, WeDo Holding potrà implementare e sfruttare strumenti di Digital Marketing per migliorare l’acquisizione di lead, supportare le vendite, acquisire nuovi clienti, aumentare la fidelizzazione, incrementare le attività di cross e up-selling ed ottimizzare la qualità delle comunicazioni con i propri clienti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ivano Selvestrel, Amministratore Delegato di WeDo Holding: «La digitalizzazione è, insieme a sviluppo organizzativo, formazione, sostenibilità e innovazione, uno dei quattro driver del piano strategico di WeDo Holding che rappresenta, nel contesto dell’arredo e del design, un modello unico e originale di organizzazione. Una realtà che punta alla crescita e al consolidamento del business delle aziende del gruppo, attraverso un progetto comune e un coordinamento sempre più integrato dei servizi tra le singole realtà. In questa prospettiva si inserisce la scelta di implementare il percorso di digitalizzazione attraverso la collaborazione con Salesforce che ci permetterà di mettere al centro della nostra strategia di crescita il CRM come strumento con il quale pianificare in modo sempre più strutturato e integrato strategie commerciali e di marketing data driven e contemporaneamente offrire ai nostri team di lavoro uno strumento integrato ai diversi sistemi aziendali e capace di migliorare e standardizzare i processi sia produttivi che commerciali, di marketing e di servizio clienti per misurare le performance e guidare al meglio il business».

Per Mauro Solimene, Country Leader di Salesforce Italia: «La trasformazione digitale ormai è sempre più al centro della strategia di crescita delle aziende e nella maggior parte dei casi i primi processi che vengono fatti evolvere sono quelli che guardano ai clienti, quanto di più prezioso un’azienda possa avere. D’altra parte oggi il consumatore è cambiato, è molto più digitale ed esigente. Di conseguenza le aziende devono attrezzarsi per servirlo al meglio. L’implementazione di una Customer Data Platform come Salesforce Customer 360 è l’approccio più efficace in quanto consente di avere una visione d’insieme per comprendere il canale di ingaggio più efficace e per offrire ai propri clienti un’esperienza coerente e consistente».