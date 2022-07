Aldia si affida a SB Italia

Nata a Pavia nel 1977, Aldia è stata la seconda cooperativa sociale fondata in Italia. Oggi, con più di 2000 soci e più di 18000 utenti tra minori, anziani e disabili, è una realtà dinamica e consapevole, in forte crescita: è attiva in 12 regioni, con oltre 30 milioni di fatturato nel 2021.

Negli ultimi anni, nonostante il periodo pandemico, Aldia ha continuato il proprio percorso di crescita, sia da un punto di vista numerico (persone occupate) sia da un punto di vista di espansione sul territorio (dall’area Pavia/Sud Milano a tutta Italia), il fatturato è triplicato e la struttura si è notevolmente diversificata.

In questo contesto di crescita costante, in Aldia è nata la necessità di aggiornare i propri sistemi di contabilità analitica, rendendoli più evoluti e introducendo, al contempo, una logica di budgeting che fosse maggiormente diffuso, previsionale e che potesse essere condiviso trasversalmente all’interno dell’azienda.

La gestione basata sui fogli excel, infatti, non era più gestibile e sostenibile per problemi legati sia alla difficile condivisione delle informazioni, sia alla costante crescita della complessità. La contabilità analitica fine a sé stessa non era più adeguata alle esigenze della cooperativa: era necessario rendere il dato di controllo di gestione fruibile a più livelli.

Aldia ha scelto SB Italia quale partner in grado di affiancarla nello sviluppo di questo progetto, grazie all’approccio consulenziale e alla competenza tecnica che la contraddistinguono. SB Italia specializzata in Digital Innovation ha messo a disposizione della cooperativa oltre alla propria capacità consulenziale l’approfondita conoscenza dell’applicativo IBM Planning Analytics, uno strumento semplice e snello che aiuta ad automatizzare e semplificare le attività di pianificazione aziendale, supportando nella scelta delle decisioni migliori e nell’elaborazione delle previsioni mensili.

Il progetto è partito dalla fase di Budget con una analisi dei desiderata e, successivamente, è stato implementato un sistema che, basandosi sui fogli excel precedentemente utilizzati, parlasse un linguaggio comprensibile anche a chi non è un esperto di contabilità. Un valore aggiunto del sistema è stato quello di aver informatizzato anche il mondo degli acquisti, agganciandolo al budget: il risultato è che oggi gli ordini di acquisto sono vincolati alle voci del budget. Questo permette una costante analisi di scostamento dal consuntivo, con decisioni facilitate e supportate dai dati, valutazioni non solo sulla base dell’erogazione del servizio ma anche sulle implicazioni di natura economica.

L’ulteriore evoluzione del progetto ha riguardato il Closing, concluso nel mese di gennaio di quest’anno. Esattamente come è stato per il budget, si è realizzato un sistema trasversale che assicurasse estrema comunicabilità e fruibilità del dato a diversi livelli. Nel mese di marzo 2022 è partita la terza fase del progetto. il Forecast.

Massimo Missaglia, AD di SB Italia: “Quando abbiamo incontrato per la prima volta Aldia, siamo stati positivamente colpiti dal livello avanzato di informatizzazione, inusuale per il settore. Per Aldia l’informatica è davvero un vantaggio competitivo rispetto ad altre aziende concorrenti. È stato stimolante e di grande soddisfazione essere al loro fianco, dare supporto e indirizzarlo in questo progetto di Planning all’avanguardia”.

Luca De Paoli, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Aldia: “Una delle peculiarità di Aldia è la forte informatizzazione: la cooperativa opera in un settore dove ancora si lavora con processi destrutturati o si utilizzano file excel. Noi vogliamo continuare a rispondere efficacemente alle nostre esigenze di crescita, grazie agli strumenti offerti dall’innovazione e dall’informatizzazione. Per noi è stato un percorso automatico: tra il 2006 e il 2008, Aldia ha affrontato un cambio generazionale che ha portato ad avere un’età media del board under 35. Questo fatto che ha reso quasi naturale l’approccio all’informatica e il desiderio di cogliere tutte le opportunità”.