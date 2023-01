MEGA è il riferimento del settore“Enterprise Architecture Management Suites”

MEGA International è stata nominata Leader da Forrester Research, Inc. nel report “The Forrester Wave: Enterprise Architecture Management Suites, Q1 2023” pubblicato il 17 gennaio 2023. Forrester ha identificato MEGA come uno dei quattro leader tra i fornitori di tool per l’Enterprise Architecture (EA), ottenendo i punteggi più alti nei criteri di cutomer-facing, sicurezza, resilienza, architettura guidata dagli insight e architettura organizzativa.



Per questa valutazione Forrester ha identificato i 12 più importanti fornitori di suite di gestione dell’Enterprise Architecture e li ha analizzati e valutati in base a 27 criteri. Il rapporto ha rilevato che la piattaforma HOPEX di MEGA rappresenta oggi la scelta migliore.



“MEGA è un’azienda di lunga tradizione nel mercato EA. Il suo prodotto HOPEX è risultato essere superiore in relazione a quattro dei sei fattori di utilizzo analizzati: customer-facing, sicurezza, resilienza e architettura dell’organizzazione”, afferma il rapporto.



“HOPEX eccelle nella modellazione e nell’analisi degli elementi dell’architettura della customer experience (CX), nel supporto delle infrastrutture di sicurezza e di rischio, nel rilevamento e nella gestione dei rischi e delle minacce, nonché nella modellazione degli asset del capitale umano. È alla pari con gli altri valutati per quanto riguarda il supporto ai casi d’utilizzo dell’architettura basata sugli insight e alla maggior parte degli altri”.



Un altro elemento chiave individuato dal report è che MEGA International “soddisfa le esigenze dei professionisti EA, che siano alle prime armi o più esperti. HOPEX offre un solido supporto per un’architettura orientata al cliente, alla sicurezza, alla resilienza e all’organizzazione. Inoltre l’azienda mostra una strategia solida che è alla pari con gli altri fornitori valutati e la sua roadmap di prodotti probabilmente migliorerà ulteriormente la sua posizione strategica”.



La piattaforma HOPEX di MEGA consente di prendere più rapidamente decisioni basate sui dati attraverso approfondimenti, report e dashboard. Poiché HOPEX è un’unica piattaforma collaborativa condivisa, i singoli utenti possono collaborare con i team di tutta l’azienda per identificare e realizzare cambiamenti aziendali di routine o di trasformazione, e disegnare il loro panorama IT dalla definizione della strategia sino all’esecuzione.



“La nostra piattaforma HOPEX è costruita per accelerare il time-to-value grazie al nostro approccio all’Enterprise Architecture orientato al business-outcome”, ha spiegato Luca de Risi, CEO di MEGA (nella foto). “Sosteniamo un approccio EA di nuova generazione che si concentra sulla protezione del futuro dell’organizzazione utilizzando una metodologia di Enterprise Architecture connessa, che unisce le prospettive di strategia, business, rischio, dati e IT in un’unica fonte realmente attendibile”.



E’ possibile scaricare qui una copia gratuita di The Forrester Wave: Enterprise Architecture Management Suites, Q1 2023