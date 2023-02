Mondo Convenienza automatizza i processi di tesoreria con Piteco

Mondo Convenienza, multinazionale italiana attiva nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo, sceglie Piteco, software house italiana di soluzioni gestionali per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, per accelerare nella propria strategia di digitalizzazione.

Al cuore della trasformazione di Mondo Convenienza, una maggiore automazione e velocità delle più ricorrenti attività amministrative volute con il preciso obiettivo di liberare il tempo delle proprie risorse. Prima dell’introduzione dei software di Piteco il lavoro umano “compilativo” rappresentava circa il 25-30% delle attività quotidiane. Oggi con l’utilizzo del Intelligent Data Matching, l’Azienda riconcilia in automatico quasi il 90% dei bonifici in accredito dai clienti (oltre 200.000 nel 2022), annullando i margini di errore e offrendo ai membri del team finance la possibilità di concentrarsi su attività più strategiche di tesoreria come il monitoraggio, l’analisi e la pianificazione delle attività.

Inoltre, con le soluzioni di Piteco Mondo Convenienza ha accesso a una reportistica di Tesoreria che rappresenta uno strumento fondamentale di analisi per il CFO. Grazie ai report che producono la precisa situazione ed evoluzione dei flussi di cassa, l’azienda ha costantemente rappresentata la propria posizione finanziaria potendo così anticipare e gestire eventuali momenti di stress finanziario o esigenze di cassa.

“La realizzazione del nostro progetto di Tesoreria con al fianco un partner come Piteco ci ha permesso di cogliere delle opportunità di carattere organizzativo molto importanti. Se prima il nostro focus era principalmente incentrato sulla ricerca del dato, oggi si è spostato sull’analisi dello stesso consentendoci di produrre una reportistica di tesoreria che rappresenta un vero e proprio strumento strategico per rispondere al meglio e con tempestività alle esigenze del Gruppo. Grazie all’automazione delle attività operative più meccaniche e compilative, liberiamo tempo alle risorse che possono, quindi, essere dedicate ad attività a maggior valore aggiunto” ha commentato Luigi Bozza, Asset & Treasury Manager di Mondo Convenienza.

Paolo Virenti, CEO di Piteco, ha aggiunto: “Una gestione digitale della tesoreria aziendale, che faccia leva sull’analisi e sul governo del dato, rappresenta un’importante fattore di sviluppo e di efficientamento dei processi. Grazie alle nostre soluzioni, il team finance di Mondo Convenienza è oggi in grado di operare un controllo puntuale e preciso della gestione finanziaria e amministrativa, rendendo chiaro il ruolo strategico che la trasformazione digitale ha anche nel mondo della tesoreria e dell’amministrazione. Se oggi il dato è una risorsa imprescindibile in ogni ambito aziendale, lo è ancora di più il capitale umano. Proprio per questo il nostro obiettivo è ridare ai professionisti il tempo per concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto che possano generare nuove sinergie, ottimizzare i flussi di lavoro e avere un impatto tangibile sulla performance aziendale”.