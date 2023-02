Juniper Apstra 4.1.2: nuova release per una maggiore automazione dei data center

Gestire una rete di data center non è mai stato facile, ma, come tante organizzazioni stanno scoprendo, non deve nemmeno essere troppo complicato. Nell’ultimo anno, il numero di clienti che usano Juniper Apstra, l’unica piattaforma intent-based multivendor per l’automazione dei data center, è aumentato di oltre il 170%. Apstra riduce del 60% i costi delle attività per Day 0 e Day 2+, facendo risparmiare migliaia di ore di lavoro durante le fasi di installazione e configurazione in Day 1. Secondo un’analisi di Forrester sui clienti Apstra, inoltre, la piattaforma offre un ROI del 320% e si ripaga in meno di sei mesi. Non sorprende, dunque, che centinaia di aziende abbiano già scelto di adottare Apstra, piattaforma che continua a migliorare a grande velocità. Lo scorso settembre è stato introdotto Apstra Freeform Reference Designs, che estende l’automazione a qualsiasi data center, con qualsiasi topologia e design di rete. È stata lanciata anche una nuova struttura di prezzo, con costi di ingresso a contenuti per facilitarne l’adozione e diminuire i rischi. Ora, con Apstra 4.1.2 Juniper sta portando l’automazione dei data center a un livello superiore, con nuove funzionalità in quattro aree:

Maggiore supporto di vendor e piattaforme . Indipendentemente da quali piattaforme, vendor o sistema operativo un’organizzazione preferisca, Juniper Apstra 4.1.2 sarà in grado di offrire supporto con le ultime innovazioni, garantendo un investimento sicuro e la libertà di innovare. La nuova release di Apstra supporta anche piattaforme e sistemi operativi Cisco, Arista e Dell, integrando al contempo VMware NSX-T 3.2 per automatizzare il deployment delle vLan e validare le configurazioni. Apstra supporta inoltre quasi tutte le piattaforme data center di Juniper, comprese le famiglie ACX e PTX.

. Indipendentemente da quali piattaforme, vendor o sistema operativo un’organizzazione preferisca, Juniper Apstra 4.1.2 sarà in grado di offrire supporto con le ultime innovazioni, garantendo un investimento sicuro e la libertà di innovare. La nuova release di Apstra supporta anche piattaforme e sistemi operativi Cisco, Arista e Dell, integrando al contempo VMware NSX-T 3.2 per automatizzare il deployment delle vLan e validare le configurazioni. Apstra supporta inoltre quasi tutte le piattaforme data center di Juniper, comprese le famiglie ACX e PTX. Focus costante sulla user experience . Juniper sviluppa continuamente nuove funzionalità e ottimizzazioni dell’esperienza utente sulla base dei feedback dei clienti, le cui richieste sono al centro del lavoro del team di ingegneri di Apstra, che fa il possibile per soddisfarle. L’ultima release offre miglioramenti di Freeform che semplificano ulteriormente e automatizzano l’allocazione delle risorse, presentando al contempo un’interfaccia utente aggiornata e ancora più intuitiva. Inoltre, dispone di nuovi configlet che funzionano come gli add-on di Chrome e permettono ai clienti di integrare agevolmente i tool che preferiscono.

. Juniper sviluppa continuamente nuove funzionalità e ottimizzazioni dell’esperienza utente sulla base dei feedback dei clienti, le cui richieste sono al centro del lavoro del team di ingegneri di Apstra, che fa il possibile per soddisfarle. L’ultima release offre miglioramenti di Freeform che semplificano ulteriormente e automatizzano l’allocazione delle risorse, presentando al contempo un’interfaccia utente aggiornata e ancora più intuitiva. Inoltre, dispone di nuovi configlet che funzionano come gli add-on di Chrome e permettono ai clienti di integrare agevolmente i tool che preferiscono. Operazioni Day 2 ancora più semplici. Nello sviluppo degli aggiornamenti a Juniper Apstra sono state privilegiate le operation Day 2, perché questa è la fase a cui i clienti dedicano più tempo. Apstra 4.1.2 è stato migliorato sotto questi aspetti: Operazioni in bulk . Ora Apstra può lanciare le configurazioni in bulk, in modo rapido e affidabile, su centinaia di zone di routing, reti virtuali e rack. I clienti possono anche configurare le risorse per applicazioni e servizi molto più rapidamente e adattarle agevolmente al mutare delle necessità. Intent-based Analytics (IBA) . Con l’introduzione di nuove probe e IBA e l’ottimizzazione di quelle esistenti, Apstra può ora registrare nuove condizioni ambientali, come temperatura, stato delle ventole, consumi energetici e status dei transceiver ottici, così da limitare il rischio di guasti dell’hardware e di interruzioni. Sicurezza . Con Apstra 4.1.2 sono state introdotte migliorie nella crittografia e nella gestione delle password.

Nello sviluppo degli aggiornamenti a Juniper Apstra sono state privilegiate le operation Day 2, perché questa è la fase a cui i clienti dedicano più tempo. Apstra 4.1.2 è stato migliorato sotto questi aspetti: