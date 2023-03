Il Cloud Liferay per la PA ottiene la qualificazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Liferay – azienda che supporta le Pubbliche Amministrazioni nell’affrontare le sfide di digitalizzazione, attraverso la creazione di soluzioni come portali per cittadini, dipendenti pubblici, siti web, intranet – annuncia che la propria Piattaforma di Esperienza Digitale (DXP) in modalità PaaS DXP-as-a-Service, chiamata Liferay Experience Cloud Self Managed, ha recentemente ottenuto la qualifica QC1 dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come servizio cloud ed è stata inserita nel Catalogo dei Servizi Cloud per la PA.

“Questa qualificazione testimonia come la nostra offerta Liferay Experience Cloud Self Managed sia in linea con i requisiti di sicurezza e qualificazione predisposti da ACN e idonea, perciò, ad accompagnare le PA italiane nella migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali” afferma Matteo Mangiacavalli, Senior Account Executive di Liferay. “La nostra piattaforma è una tecnologia Open Source altamente sicura flessibile e personalizzabile.”

Liferay e la PA

Oggi, le Pubbliche Amministrazioni devono facilitare relazioni dirette con i cittadini, per aiutarli ad adempiere alle loro responsabilità e di beneficiare dei loro diritti. Attraverso la propria piattaforma di esperienza digitale, Liferay consente alle organizzazioni pubbliche di mettere al centro le persone, alimentando il dialogo con i cittadini e con tutto l’ecosistema di utenti, creando esperienze digitali fluide lungo tutta la customer journey, rendendo facilmente accessibili ai vari interlocutori contenuti rilevanti e rispondendo così alle aspettative dei molti utenti che sono abituati avere accesso immediato alle informazioni ovunque si trovino.

Per presentare le proprie soluzioni digitali a supporto del percorso di digitalizzazione della PA e incontrare le organizzazioni pubbliche, Liferay sarà inoltre presente a Forum PA dal 16 al 18 maggio 2023 (Palazzo dei Congressi, Roma) presso lo stand 2D.

Le soluzioni Liferay forniscono alla Pubblica Amministrazione estrema agilità attraverso la creazione di soluzioni digitali innovative come siti web pubblici, portali per i cittadini o per i dipendenti pubblici, portali per la Sanità nonché portali per fornitori/extranet, garantendo accessibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con esperienze personalizzate e fruibili da qualsiasi dispositivo.

Negli ultimi 15 anni la tecnologia di Liferay ha contribuito a migliorare le esperienze digitali di numerosi clienti nella Pubblica Amministrazione italiana, tra cui i maggiori Comuni del territorio nazionale, Enti Governativi e Locali, e di numerose città nel mondo come la città di Vienna, di Burbank (California), il London Borough of Camden (UK).