Magni Telescopic Handlers più vicina ai clienti con SAP CX

Magni Telescopic Handlers, azienda che progetta e produce sollevatori telescopici fissi, rotativi e accessori, equipaggiati di tecnologie all’avanguardia per raggiungere altezze sempre maggiori, ha scelto SAP Customer Experience per controllare l’intero processo end-to-end.

Con sede a Castelfranco Emilia, nel cuore della Motor Valley, Magni Telescopic Handlers vanta un headquarter di ultima generazione, due sedi produttive, otto filiali nel mondo che impiegano un totale di 530 persone e una rete di oltre 300 concessionari. Nel 2022, l’azienda ha registrato un fatturato di 460 milioni di euro.

Più vicini al cliente con le soluzioni SAP Customer Experience

Magni Telescopic Handlers opera in un contesto di mercato dove la presenza e il ruolo dei concessionari è fondamentale per la gestione delle vendite, essendo punto di riferimento per quelle aziende che cercano soluzioni di sollevamento nei propri ambiti operativi. Magni TH aveva anche l’esigenza di poter meglio conoscere il cliente finale e la sua percezione sui propri prodotti e servizi per apportare possibili miglioramenti.

“Uno degli obiettivi di questo progetto che abbiamo intrapreso puntando sulle soluzioni SAP CX è sicuramente quello di migliorare l’ingaggio con i nostri dealer in modo che siano anche loro portatori dei valori della nostra azienda verso il mercato. Vogliamo anche arrivare con più efficacia al cliente finale, e avere a disposizione una serie di informazioni di ritorno, che sono fondamentali per la nostra azienda per comprendere meglio il percepito del prodotto da parte di chi lo usa e segmentare meglio il nostro target per offrire servizi sempre più personalizzati”, ha dichiarato Maria Benassi, Marketing Manager, Magni Telescopic Handlers. “Le soluzioni SAP ci permettono di raggiungere entrambi gli obiettivi, perché in grado di indirizzare sia il canale B2B che B2C; in quest’ultimo caso ci appoggiamo a SAP Emarsys per raggiungere le persone giuste con il linguaggio e gli strumenti più rilevanti”.

Un’implementazione studiata a tavolino nei minimi particolari

I partner di implementazione di questo progetto, Derga Consulting e Deda Digital – la business unit di Derga specializzata in progetti di customer engagement – hanno sviluppato per Magni TH un progetto di trasformazione digitale altamente strategico basato sulla piattaforma integrata SAP CX che comprende le soluzioni SAP Emarsys, SAP Service Cloud, SAP Field Service Management e SAP Commerce Cloud, con l’intento di centralizzare e ottimizzare anche gli scenari di Assistenza Post-Vendita cross-canale, Field Service, Vendita Ricambi, Vendita e configurazione delle macchine.

Il primo go live ha interessato l’area Marketing con SAP Emarsys nel mese di marzo; a seguire, nel corso dell’anno, sono pianificati tre ulteriori rilasci che coinvolgeranno progressivamente l’area Customer Service, l’area Field Service per il portale garanzie e infine il portale ricambi. Questa scelta, oltre a calarsi perfettamente nelle esigenze di un’azienda in rapida evoluzione, risponde al meglio alle necessità delle diverse business unit dell’organizzazione. Infine, il portafoglio di SAP CX mette a disposizione delle best practice di settore che aiuteranno Magni TH nel percorso di trasformazione digitale, offrendo massima scalabilità e integrazione tra i processi delle aree aziendali e l’ERP SAP S/4HANA presente in azienda.

La suite SAP offre le migliori garanzie a Magni Telescopic Handlers

“SAP CX ci darà modo di coinvolgere maggiormente tutte le nostre strutture della rete di vendita e l’opportunità di accorciare le distanze tra l’azienda e i rivenditori. La piattaforma cura molto i dettagli dei processi, è di facile utilizzo e creerà il presupposto perché i nostri dealer si sentano più integrati con la realtà Magni TH”, ha evidenziato Andrea Beghi, Spare Parts Manager, Magni Telescopic Handlers. “La suite SAP ci offre le migliori garanzie, dà l’opportunità di creare processi, flussi e strutture che assottigliano molto la marginalità di errore dei processi. Inoltre, SAP Commerce Cloud ottimizzerà ancora di più le performance della rete di vendita con uno strumento dettagliato, preciso e semplice da utilizzare. Molte persone con cui collaboriamo evidenziano infatti la necessità di utilizzare una soluzione di facile utilizzo, rapida e intuitiva”.

“La forza di Magni Telescopic Handlers è sostenuta da uno spirito di innovazione unico e inarrestabile, che ha l’obiettivo di anticipare le esigenze dei clienti e di rispondere alle sfide del mercato”, afferma Federica Federici, Head of SAP CX di Deda Digital. “Uno spirito che anima e si riflette nelle persone Magni Telescopic Handlers a tutti i livelli e da cui è discesa una inevitabile esigenza di intraprendere insieme un percorso di trasformazione digitale differenziante nel quale fondere tutte le nostre expertise insieme al supporto delle migliori soluzioni tecnologiche”.

Per Magni Telescopic Handlers un passaggio dal B2B al B2C senza soluzione di continuità

“Gestire esigenze di natura diversa, passando dal B2B al B2C senza soluzione di continuità, grazie a un’unica piattaforma: SAP CX è la risposta migliore per quelle realtà come Magni Telescopic Handlers che devono mantenere un’attenzione costante sui clienti e un livello elevato di customer satisfaction sia che si tratti di relazioni con terze parti sia con clienti diretti”, ha dichiarato Matteo Cremaschi, Head of SAP Customer Experience, SAP Italia. “Le esigenze e i desideri del cliente devono essere presi in considerazione non solo durante le fasi di pre e post-vendita commerciali, ma anche nel corso della progettazione e la produzione di un prodotto. In questo, il ruolo strategico dell’esperienza degli utenti è sempre più rilevante. Gli strumenti SAP per la customer experience abilitano il processo di miglioramento, supportando le aziende in tutte le fasi della gestione delle relazioni”.