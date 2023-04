Red Hat ancora nell’automazione dell’infrastruttura

Red Hat Ansible Automation Platform è stata nominata leader da Forrester Research nel suo report The Forrester Wave: Infrastructure Automation, Q1 2023.

Forrester Research ha identificato gli 11 fornitori di soluzioni per l’automazione dell’infrastruttura più importanti sul mercato per analizzarli e valutarli, sulla base di 30 criteri raggruppati in tre categorie: Offerta attuale, Strategia e Presenza sul mercato. Nella valutazione di The Forrester Wave™, Red Hat ha ricevuto il punteggio più alto in assoluto su 13 criteri, tra cui supporto della community, vision di prodotto, roadmap di esecuzione, miglioramenti pianificati, roadmap di innovazione, prodotti e servizi di supporto, ecosistema dei partner, fatturato e dimensione media delle transazioni.

Secondo la valutazione di Forrester, “Red Hat guida il mercato grazie alla sua capacità di affrontare sfide operative, carenze di competenze e pressioni derivate da considerazioni di budget. La sua forza risiede nella sua community, che ha portato a solide partnership e servizi di supporto. Red Hat sfrutta questo ecosistema adottando e includendo il lavoro di tutti i collaboratori. Le principali funzionalità in arrivo riguardano l’automazione affidabile per la supply chain, Ansible Event-Driven e l’automazione guidata dall’intelligenza artificiale attraverso Project Wisdom”.

Thomas Anderson, Vicepresidente di Ansible, Red Hat, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti come leader in The Forrester Wave. Come si legge nel report, ‘Red Hat è la soluzione migliore per le aziende che cercano un’automazione consolidata che abbracci molteplici tecnologie e fornitori di infrastrutture’. Riteniamo Ansible Automation Platform un potente strumento in grado non solo di fungere da collante tra diversi domini, ma anche di estendere l’automazione all’interno delle organizzazioni, offrendo funzionalità che consentono di implementare effettivamente l’automazione, subentrando al contempo alla carenza di competenze. Inoltre, la piattaforma è integrata nel nostro portfolio, il che contribuisce a ridurre costi e complessità per i nostri clienti“.

Naveen Chhabra, analista principale di Forrester, autore del rapporto, ha aggiunto: “I punti di forza di Ansible risiedono nella gestione della configurazione, nell’integrazione con il database di gestione della configurazione (CMDB), negli analytics e nel supporto della community, ed è chiaramente in grado di scalare: i più grandi system integrator al mondo si affidano ad Ansible per fornire servizi gestiti”.

Le future innovazioni di Red Hat nel campo dell’automazione saranno presentate durante l’evento AnsibleFest, leader mondiale nelle tecnologie di automazione IT, al Red Hat Summit 2023. Ansible

Automation Platform fornisce l’architettura cloud-native per implementare l’automazione del cloud ibrido su scala con la velocità, l’agilità, la coerenza e la resilienza necessarie. I clienti possono contare sulle continue innovazioni di Ansible Automation Platform per soddisfare le esigenze di gestione in tutta l’azienda, liberare i team IT e concentrarsi sulle innovazioni di business.