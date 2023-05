Visibilità centralizzata con SentinelOne

SentinelOne ha presentato Singularity Security DataLake, piattaforma dati di sicurezza in grado di offrire una visibilità centralizzata dei dati all’interno di tutti gli ecosistemi di sicurezza.

Obiettivo della soluzione cloud-native: consentire alle organizzazioni di rilevare rapidamente e di rispondere in tempo reale alle minacce, in modo intelligente ed efficiente.

“La visibilità centralizzata è la chiave per efficaci operazioni di cybersecurity,” ha dichiarato Tomer Weingarten, CEO di SentinelOne. “Con Singularity Security DataLake di SentinelOne, le imprese hanno una visione chiara e completa dei dati in tutta l’azienda e interagiscono facilmente con gli stessi per effettuare azioni ponderate a protezione degli asset più critici.”

Funzionaltà avanzate di EDR e Threat Hunting per tutti i dati aziendali

All’interno di molte organizzazioni, i dati sulla sicurezza vengono suddivisi tra più applicazioni e sono visibili solo nei loro formati specifici, rendendo difficile, se non impossibile, rilevare e rispondere alle minacce in modo efficiente, grazie a una visibilità centralizzata. SentinelOne Singularity Security DataLake è una soluzione all’avanguardia che combina l’orchestrazione attiva e l’automazione per fornire insights senza precedenti sugli ecosistemi di sicurezza.

La soluzione, completamente open, integra efficacemente tutte le tipologie di dati, strutturati e non, generati da qualsiasi prodotto o fonte e li aggrega con i dati di endpoint, workload e degli utenti per fornire una visione complessiva, sempre disponibile, da un unico luogo.

Sfruttando le integrazioni standard di SentinelOne con i principali fornitori di rete, firewall, e-mail e identità, tra cui Armorblox, Aruba, Azure AD, Checkpoint, Cisco, Darktrace, Extrahop, Fortinet, Mimecast, Netskope, Okta, Palo Alto Networks, Proofpoint, Zscaler e molti altri, le organizzazioni possono associare facilmente i dati e agire attraverso questi strumenti.

“Con SentinelOne, i nostri esperti di ingegneria, infrastruttura e sicurezza dispongono di una visibilità centralizzata e di un’unica fonte affidabile per prendere decisioni basate sui dati senza dover ricostruire il contesto tra i vari team e casi d’uso“, ha affermato Kevin Vuong, Chief Information Security Officer di Copart. “SentinelOne Singularity Security DataLake ci consente di agire sulla base di dati certi, di ridurre i tempi di rilevamento e risoluzione delle anomalie e di migliorare la nostra postura sicurezza“.

Nuove funzionalità di rilevamento delle anomalie potenziate dall’intelligenza artificiale

Dai workload in cloud e dalle identità degli utenti alle postazioni di lavoro e ai dispositivi mobili, i dati sono ovunque e rappresentano la chiave dell’innovazione e della crescita aziendale. Inoltre, sono la risposta per contrastare le minacce cyber: sfruttando le nuove funzionalità di rilevamento delle anomalie basate sull’AI, SentinelOne Singularity Security DataLake identifica in modo proattivo le anomalie e blocca gli attacchi più velocemente di quanto potrebbe fare un operatore, eliminando il ricorso alle analisi manuali.

Costi dei dati ridotti del 30% grazie alla visibilità centralizzata

Le tradizionali soluzioni di gestione dei log, delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) possono essere costose e richiedere molte risorse. Grazie alla perfetta integrazione con queste soluzioni, SentinelOne Singularity Security DataLake consente alle imprese di conservare tutti i dati per periodi più lunghi e di ottenere una migliore visibilità e conformità, mantenendo i flussi di lavoro SIEM esistenti e riducendo fino al 30% i costi di gestione dati.

“Abbiamo dedicato anni a cercare un’alternativa alla soluzione SIEM“, ha aggiunto John McLeod, Chief Information Security Officer di NOV. “L’abbiamo trovata in SentinelOne Security DataLake, che offre più spazio di archiviazione e ricerche più rapide in modo decisamente conveniente.”

Con SentinelOne Singularity Security DataLake risultati 10 volte più veloci

Quando si combatte contro le minacce cyber, il tempo è vitale. SentinelOne Singularity Security DataLake è stato progettato in modo da garantire che i team di sicurezza possano accedere alle informazioni necessarie per rispondere in tempo reale e ridurre al minimo il potenziale impatto. Sfruttando un’architettura cloud-native e algoritmi di calcolo distribuiti brevettati, la soluzione fornisce risultati fino a 10 volte più veloci rispetto ai SIEM tradizionali.

“La soluzione dati di SentinelOne è utilizzata da più di mille dipendenti che operano in oltre 200 team di Zalando. Le prestazioni delle query di SentinelOne hanno ridotto del 98% i tempi di ricerca, riducendo le singole richieste da minuti a pochi secondi“, ha sottolineato Christian Berg, Engineering Manager di Zalando. “Questa funzionalità è essenziale per risolvere i problemi in modo rapido ed efficiente con una visibilità centralizzata“.