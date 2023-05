Gruppo Prada migliora la customer experience con Oracle Cloud

Il Gruppo Prada ha adottato con successo le soluzioni cloud di Oracle per il settore retail. Il brand, tra i leader nel mondo del lusso, sta lavorando per integrare la propria offerta tra fisico e digitale per conoscere meglio i propri Clienti e, utilizzando i dati, offrire loro un’esperienza sempre più personalizzata.

Con le soluzioni Oracle Retail Xstore Point-of-Service (POS) e Oracle Retail Customer Engagement Cloud Service attivate ora anche in modalità mobile, il Gruppo Prada è in grado di rilevare le preferenze dei clienti e le loro abitudini di acquisto. Questi dati possono quindi essere analizzati e “azionati” in modo strategico, per rafforzare la fidelizzazione.

“Un’azienda globale come il Gruppo Prada si prende il tempo necessario per comprendere il significato dei dati che raccoglie sui propri clienti, prendendone in considerazione attributi, comportamenti e preferenze“, ha affermato Mike Webster, senior vice president e general manager di Oracle Retail. “La combinazione di pianificazione e analytics con le tecnologie per la customer experience permette di prevedere le esigenze dei clienti, personalizzare la proposta e soddisfare le loro aspettative in linea con la ‘brand promise’. Per questo siamo lieti di celebrare la riuscita di questo progetto in Prada, gruppo nel quale abbiamo implementato le nostre soluzioni di pianificazione per il settore retail e previsione basate su cloud e intelligenza artificiale, integrandole con le soluzioni omnicanale”.

“Comprendere i clienti e il loro customer journey è fondamentale per il nostro successo“, ha dichiarato Lorenzo Bertelli, Marketing Director e Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada. “In questo la tecnologia ci può aiutare, perchè ci permette di innovare più rapidamente, generare valore e, in ultima analisi, crescere. Con Oracle abbiamo costruito una relazione solida e siamo certi di poter contare sul loro team e la loro tecnologia per soddisfare le nostre esigenze aziendali“.

Recententemente il Gruppo Prada aveva adottato con successo le applicazioni Oracle Retail Cloud Services for Merchandise Financial Planning, Assortment and Item Planning, per ottimizzare il processo di merchandising – che significa anche avere una migliore capacità di vendita e di previsione e disporre di strumenti per analizzare le prestazioni e migliorare la gestione dell’inventario e la sua allocazione. Grazie a questi dati il Gruppo Prada si propone di comprendere meglio il proprio processo operativo, pianificare su scenari diversi in modo più efficace e reagire più rapidamente alle evoluzioni del mercato.

In una fase successiva, il Gruppo Prada implementerà anche Oracle Retail Demand Forecasting Cloud Service, un motore per le previsioni aziendali che fa parte della suite Oracle Retail Analytics and Planning. Queste ultime si basano su Oracle Retail AI Foundation, una funzionalità che usa l’Intelligenza Artificiale per offrire insight analitici con cui informare le decisioni di pianificazione, acquisto, spostamento delle merci e vendita.*

*Demand Forecasting, Retail Analytics e Planning e Retail AI Foundation sono stati acquistati rispettivamente il 23/08/21, il 03/01/2022 e il 23/08/21.