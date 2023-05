Venari Security in partnership con Colt

Colt Technology Services apre una collaborazione con Venari Security , una società di sicurezza informatica con sede a Londra, con l’intendo di offrire alle organizzazioni una maggiore visibilità del loro traffico di rete crittografato, migliorando la sicurezza e aiutandole a rimanere al passo con i complessi requisiti normativi.

La collaborazione con Venari Security, vedrà Colt integrare VigilanceAI, la piattaforma di analisi del traffico crittografato (ETA), nella sua offerta di servizi esistente. La piattaforma di Venari Security fornisce informazioni e visibilità su come la crittografia viene utilizzata attivamente in tutta l’azienda, inclusi gli ambienti cloud, regolamentati e di terze parti, consentendo ai clienti Colt di mantenere elevati standard di crittografia supportando al contempo la privacy dei dati in transito. Fornendo questa convalida e visibilità, i clienti di Colt possono ridurre la loro esposizione al rischio e la potenziale superficie di attacco.

Mirko Voltolini, VP Innovation, Colt Technology, ha dichiarato: “ In Colt, cerchiamo tecnologie innovative per aiutare a risolvere le reali sfide aziendali dei nostri clienti. La soluzione di Venari Security consente alle aziende di misurare, monitorare e garantire la conformità con le comunicazioni crittografate. Le industrie regolamentate e le organizzazioni globali devono affrontare sfide significative per soddisfare gli obblighi normativi e specifici del paese. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento significativo nelle leggi normative e sulla privacy che richiedono la crittografia dei dati in transito. La piattaforma VigilanceAI di Venari Security consente a Colt di aiutare i nostri clienti a risolvere in modo davvero innovativo la sfida associata alle comunicazioni crittografate”.

Hiten Mistry, Chief Revenue Officer, Venari Security, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con un operatore di rete e tecnologia così innovativo e di spicco. La nostra piattaforma innovativa consente alle organizzazioni di comprendere le loro comunicazioni crittografate, evidenziare i rischi e garantire che i clienti rispettino i loro obblighi normativi e sulla privacy in materia di crittografia. Le organizzazioni affrontano il potenziale di significative sanzioni finanziarie e danni alla reputazione se non aderiscono alla privacy e alla conformità normativa. Inoltre, con l’ascesa dell’informatica quantistica, le organizzazioni devono ottenere visibilità sulle loro comunicazioni crittografate per fornire un piano per un’era post-quantistica”.

La piattaforma VigilanceAI è composta da due soluzioni, V-Comply e V-Detect. Colt integrerà entrambe le soluzioni di Venari Security nella sua offerta, consentendole di fornire una revisione completa della superficie di attacco TLS come parte del servizio di igiene della sicurezza di routine che offre ai propri clienti.