INAIL protegge i dati con Pure Storage

Per proteggere i dati sensibili e risparmiare al contempo energia, INAIL, l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha scelto la tecnologia Pure Storage.

Lo specialista IT è stato scelto da INAIL per garantire che i propri dati restino sempre sicuri e accessibili nell’ambito della strategia di trasformazione digitale che l’Istituto sta perseguendo per migliorare costantemente la propria efficienza e i servizi al cittadino.

INAIL: le esigenze

INAIL è un ente pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il backup dei dati riveste da sempre un’importanza fondamentale per l’attività di INAIL, in particolare in uno scenario come quello moderno caratterizzato da esigenze di cybersicurezza che non consentono compromessi e dal bisogno di completare eventuali ripristini delle informazioni nei tempi più rapidi possibili così da minimizzare il downtime e l’indisponibilità dei servizi in caso di attacchi o di guasti IT.

Per poter rispettare i parametri SLA di ripristino rapido e i KPI di prestazioni e sostenibilità, l’Istituto aveva bisogno di sostituire l’infrastruttura storage basata su hard disk con la tecnologia all-flash di Pure Storage. I dischi rotanti sono suscettibili di una frequenza di errori significativamente più elevata e impongono requisiti di alimentazione, raffreddamento e occupazione di spazio assai maggiori rispetto a quelli di un’infrastruttura all-flash. Inoltre, gli hard disk limitano parecchio la velocità di ripristino dei dati, il che provoca interruzioni prolungate in casi di cyberattacchi o guasti – una evenienza che non può essere accettabile per una realtà come INAIL.

L’impatto della soluzione

INAIL ha quindi avviato una ricerca approfondita di sistemi all-flash destinati a sostituire l’ambiente di backup legacy basato sui più lenti e dispendiosi hard disk. L’Istituto ha scelto Pure Storage FlashBladeTM per risolvere le proprie sfide ottenendo i seguenti risultati:

Maggiore densità storage e resilienza . Con FlashBlade, INAIL riesce a gestire interi petabyte di dati non strutturati in poche unità rack riducendo enormemente l’occupazione della propria infrastruttura e raggiungendo livelli di throughput estremamente elevati nelle operazioni riguardanti i dati.

. Con FlashBlade, INAIL riesce a gestire interi petabyte di dati non strutturati in poche unità rack riducendo enormemente l’occupazione della propria infrastruttura e raggiungendo livelli di throughput estremamente elevati nelle operazioni riguardanti i dati. Minore manutenzione, maggiore continuità operativa . La nuova piattaforma all-flash ha ridotto le esigenze di manutenzione rispetto ai dischi tradizionali con un impatto diretto sulla continuità operativa dell’INAIL, che ha ora raggiunto un uptime pari praticamente al 100%.

. La nuova piattaforma all-flash ha ridotto le esigenze di manutenzione rispetto ai dischi tradizionali con un impatto diretto sulla continuità operativa dell’INAIL, che ha ora raggiunto un uptime pari praticamente al 100%. Minori consumi per alimentazione e raffreddamento . Grazie all’architettura FlashBlade e all’efficienza intrinseca della tecnologia flash, i consumi energetici legati ad alimentazione e raffreddamento del data center sono stati significativamente ridotti contribuendo alla strategia green dell’Istituto.

. Grazie all’architettura FlashBlade e all’efficienza intrinseca della tecnologia flash, i consumi energetici legati ad alimentazione e raffreddamento del data center sono stati significativamente ridotti contribuendo alla strategia green dell’Istituto. Implementazione di una soluzione Rapid Restore. FlashBlade permette di disporre di una soluzione Rapid Restore che arriva a toccare velocità di oltre 270TB/ora assicurando agli utenti la disponibilità continuativa del servizio.

In INAIL la tecnologia è un elemento abilitante

“La tecnologia FlashBlade è in grado di ridistribuire i carichi così da garantire sempre l’utilizzo ottimale delle risorse senza preoccuparci di dover monitorare continuamente l’ambiente storage. Questo ci consente di guardare alla tecnologia come a un elemento abilitante anziché una fonte di problemi, permettendoci di dedicare le nostre risorse allo sviluppo di servizi sempre più innovativi e fruibili. Siamo entusiasti anche di Evergreen by Pure Storage, un approccio basato su abbonamento che garantisce il costante upgrade delle componenti di sistema facendo a meno di interruzioni operative, migrazioni di dati e sostituzioni periodiche di hardware. Evergreen elimina anche la produzione di rifiuti elettronici, garantendoci la disponibilità di sistemi sempre al passo con le innovazioni più recenti e i vantaggi che ne derivano dal punto di vista di prestazioni, costi e sostenibilità.” – Anna Sappa, responsabile dell’Ufficio Architetture a Piattaforme della Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale di INAIL

“Siamo orgogliosi di aiutare INAIL in questo ambizioso progetto che punta a supportarne non solo le attività ma anche gli obiettivi di sostenibilità grazie alla nostra tecnologia all-flash avanzata. Pure Storage dispone della giusta infrastruttura capace di contribuire realmente a relazioni più solide ed efficaci con il cittadino per mezzo della tecnologia e dei servizi.” – Paolo Fontana, Country Manager Italy, Pure Storage.