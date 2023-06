Worldline ottiene la Oracle Validated Integration

Worldline ha ottenuto la Validated Integration di Oracle per la soluzione Hospitality Suite su Oracle Hospitality Cloud che offre una soluzione di pagamento omnichannel al settore dell’hospitality.

La soluzione Worldline Hospitality Suite è stata sviluppata per migliorare la customer experience negli hotel, ottimizzando al contempo il lavoro del personale.

Worldline Hospitality Suite offre una serie di funzionalità di pagamento basate sul cloud, integrate con Oracle OPERA Cloud Property Management System (PMS). L’offerta completa comprende l’accettazione dei pagamenti in hotel e online, i servizi di acquiring e la conversione dinamica delle valute.

Non a caso, Worldline Hospitality Suite è stata progettata per gestire i diversi casi d’uso nel settore alberghiero, indipendentemente dalle dimensioni dell’hotel: dalla pre-autorizzazione alla fatturazione dei no-show. La soluzione, che è basata su solide capacità del gateway di pagamento, soddisfa le esigenze dei clienti su tutti i canali di vendita, in 27 paesi, inclusa l’esperienza omnicanale grazie ai suoi servizi di tokenizzazione.

Con Oracle Hospitality OPERA Cloud PMS Worldline riduce costi e complessità

L’integrazione della soluzione Worldline con Oracle Hospitality OPERA Cloud PMS, disponibile su Oracle Cloud Marketplace, riduce i costi e la complessità per gli esercenti. Permette, infatti, di ottimizzare le soluzioni di pagamento senza necessità di ulteriori adattamenti o certificazioni, per massimizzare le vendite e ridurre i costi di gestione.

Gli hotel possono beneficiare di una migliore customer experience. E questo grazie all’accettazione di tutte le principali carte di pagamento e dei metodi di pagamento alternativi, nonché della conversione dinamica delle valute (DCC).

Worldline conferma il ruolo di partner europeo per i pagamenti nell’hospitality

Per Chris Lanckbeen, Global Sales Director Travel & Hospitality di Worldline: “La nostra collaborazione con Oracle e l’ottenimento della Oracle Validated Integration su Oracle Hospitality OPERA Cloud Expertise sono un importante traguardo. Worldline conferma il ruolo di partner europeo per i pagamenti nel settore dell’hospitality, grazie a un pacchetto di servizi completo e completamente integrato nell’infrastruttura alberghiera che consente agli hotel di raggiungere i loro obiettivi in ottica omnichannel”.

PerEric Hallerberg, Vice President EMEA Sales di Oracle Hospitality, ha commentato: “Gli albergatori si affidano a Oracle Hospitality OPERA Cloud per orchestrare le operazioni alberghiere, gestire le preferenze degli ospiti e offrire nuove soluzioni innovative per il loro business. Ottenendo un’integrazione convalidata attraverso l’interfaccia Oracle Payment, Worldline Hospitality Suite è in grado di fornire ai nostri clienti un’elaborazione delle transazioni veloce e affidabile attraverso una perfetta integrazione con OPERA Cloud PMS”.