ADAPTIT arriva in Italia

ADAPTIT, gruppo internazionale attivo nella cybersecurity e nelle infrastrutture critiche, annuncia il proprio ingresso nel mercato italiano e la nomina di Ivan Straniero a Designated General Manager di ADAPTIT Italy.

L’Azienda porta in Italia un Industrial Security Operations Center progettato specificamente per ambienti OT, con l’obiettivo di rispondere a un’esigenza sempre più critica: la protezione di asset industriali spesso non monitorati e difficilmente visibili nei sistemi di sicurezza tradizionali.

In molti contesti industriali, infatti, una parte significativa degli asset OT – sistemi legacy, dispositivi connessi, componenti di linea – resta fuori dai perimetri di visibilità e controllo. Una condizione che espone le organizzazioni a rischi operativi e di sicurezza sempre più rilevanti, in particolare alla luce dell’entrata in vigore della direttiva NIS2 e dei nuovi requisiti in materia di resilienza e gestione degli incidenti.

In questo scenario, ADAPTIT propone un approccio progettato nativamente per l’industria. Creato all’inizio del 2023, il suo Industrial SOC è già operativo e integra monitoraggio continuo 24x7x365, personale certificato OT/IT, capacità avanzate di analisi delle minacce specifiche per ambienti OT e processi di gestione degli incidenti costruiti per ridurre al minimo l’impatto sulla continuità operativa di impianti e infrastrutture critiche.

A differenza dei modelli tradizionali, adotta un approccio passivo alla rete che consente di monitorare gli ambienti industriali senza interferire con le attività operative, offrendo al tempo stesso una visibilità più ampia sugli asset e una gestione della sicurezza allineata alle reali dinamiche produttive.

L’offerta comprende inoltre OT cybersecurity assessment, vulnerability management, reporting periodico e servizi di supporto pensati per aiutare le organizzazioni a comprendere il proprio livello di esposizione, definire le priorità di intervento e rafforzare la capacità di risposta agli incidenti.

L’ingresso nel mercato italiano avverrà proprio attraverso questo approccio progressivo: ADAPTIT intende affiancare le aziende con OT Security Assessment e security audit pensati come primo passo operativo per migliorare la visibilità sugli asset, identificare vulnerabilità e criticità e costruire un percorso di protezione più strutturato nel tempo. Il focus iniziale riguarderà in particolare organizzazioni che operano in settori ad alta criticità e complessità, come energia, pharma e food manufacturing, dove la sicurezza degli ambienti OT ha un impatto diretto sulla continuità operativa.

A rafforzare l’offerta contribuisce la partnership con Nozomi Networks, di cui ADAPTIT è Elite Partner in Italia. Le tecnologie Nozomi rappresentano uno standard di riferimento per la sicurezza OT e IoT e permettono di estendere le capacità di rilevamento delle minacce e protezione degli ambienti industriali.

L’ingresso nel mercato italiano si inserisce nel più ampio percorso di espansione europea del gruppo, che ha recentemente rafforzato la propria presenza anche in Germania. ADAPTIT opera oggi in diversi Paesi europei con oltre 300 professionisti e un ecosistema che integra competenze in cybersecurity, telecomunicazioni e innovazione digitale.

A guidare lo sviluppo in Italia sarà Ivan Straniero, manager con una consolidata esperienza internazionale nella cybersecurity e nella protezione di infrastrutture critiche. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di responsabilità in contesti globali, tra cui quello di Regional Manager per il Sud ed Est Europa in Arbor Networks (Netscout), coordinando attività in quasi venti Paesi.

“L’ingresso di ADAPTIT in Italia arriva in un momento in cui le aziende stanno affrontando una crescente esposizione al rischio cyber, in particolare negli ambienti industriali” – ha dichiarato Ivan Straniero, Designated General Manager di ADAPTIT Italy. “Il nostro obiettivo è portare un approccio più concreto alla sicurezza OT, basato su visibilità reale degli asset, assessment mirati e modelli operativi in grado di proteggere la continuità produttiva, oltre che rispondere ai requisiti normativi.”