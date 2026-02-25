Appian e il futuro del digitale: l’IA come motore del Customer Success

Nell’attuale panorama digitale l’innovazione guidata dall’intelligenza artificiale è passata dall’essere un vantaggio competitivo a diventare un pilastro fondamentale per il successo dei clienti. Il suo ruolo va ben oltre la semplice automazione: consiste nello sfruttare la potenza dell’analisi dei dati su larga scala per personalizzare le esperienze, anticipare i bisogni e risolvere i problemi in modo proattivo.

Nel Customer Success, l’innovazione è la fusione di tecnologie avanzate e best practice finalizzate a fornire un valore concreto ed efficace per i nostri clienti. L’attenzione è posta sui risultati misurabili e sulla qualità del prodotto finale, andando oltre la semplice implementazione della tecnologia o sull’erogazione di un prodotto.

Innovazione per i clienti

L’innovazione non consiste nell’imporre tendenze tecnologiche, ma rispondere alle esigenze dei clienti utilizzando la tecnologia più efficiente e all’avanguardia. L’obiettivo principale è garantire che i clienti ottengano il massimo valore e ritorno sugli investimenti. Ciò coinvolge anche fattori quali prezzo, sicurezza, affidabilità, solidità e scalabilità, al fine di garantire il successo dell’adozione della tecnologia.

Sottolineando l’importanza del valore aziendale, il punto chiave non è ruotare esclusivamente attorno al “come” (ingegneria del prodotto), ma indirizzare anche il ‘perché’ (problema da risolvere) per ottenere il “valore” atteso aiutando i clienti a raggiungere i propri obiettivi aziendali.

In Customer Success, strumenti come le dashboards disponibili nel Data Fabric Insights o le funzionalità di monitoraggio e miglioramento continuo di Process Insights, ci permettono di misurare l’innovazione mostrando l’impatto e il valore a lungo termine. Promuoviamo l’adozione della tecnologia in linea con gli obiettivi strategici dei clienti fin dall’inizio, aiutandoli a navigare nelle complessità dell’implementazione e nelle sfide legate all’innovazione, come la sicurezza e la crescita.

Principali iniziative per la Customer Experience

Il team di Customer Success ha lanciato quest’anno tre principali iniziative che mirano a migliorare assieme l’esperienza dei clienti:

Valorizzazione: l’obiettivo è definire, raggiungere e misurare i risultati sulla base di un obiettivo aziendale previsto. Progettazione del prodotto: incentrata sulla raccolta di insight dalle esperienze dei clienti per progettare il prodotto migliore e la soluzione più adatta per ciascun cliente. Adozione: mira ad aiutare i clienti a ottenere il massimo dalla Piattaforma Appian attraverso l’ascolto attivo, la guida e l’orientamento adeguato.

L’obiettivo principale è verificare che le funzionalità innovative della Piattaforma Appian, quali le funzionalità di IA come Document Center, AI Agents e Process HQ, offrano un valore reale ai clienti. Programmi ad hoc di “KickStart” o di avvio rapido vengono utilizzati per supportare i clienti durante le loro prime esperienze, garantendo il successo e massimizzando il ritorno sull’investimento. Queste interazioni generano informazioni preziose che influenzano direttamente la roadmap di sviluppo dei prodotti Appian.

Per misurare l’impatto dell’innovazione sulla soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti, Appian utilizza un’analisi complessiva degli indicatori. Questi includono:

Estensione di utilizzo: percentuale di utenti attivi rispetto agli utenti che hanno accesso a un’applicazione.

Profondità: livello di interazione o utilizzo delle funzionalità opzionali della piattaforma.

Efficienza: combinazione di velocità e risultati efficaci.

Frequenza: volume delle attività svolte.

Soddisfazione: feedback degli utenti su funzionalità specifiche.

Le sfide dell’innovazione

Le difficoltà sono normali quando si lancia un nuovo prodotto o un’iniziativa basata sulla tecnologia. “L’ignoto spesso genera resistenza.” A questo si aggiunge la paura del cambiamento o il timore di uscire dalla propria comfort zone. Le difficoltà sono sia tecniche che umane e si superano attraverso una rigorosa convalida, una formazione continua, una comunicazione efficace e una supervisione attenta.

I clienti hanno il diritto di comprendere e testare il valore che la nuova tecnologia può apportare alla loro organizzazione attraverso dimostrazioni pratiche e progetti pilota basati su casi d’uso reali, cosa che i nostri team di Customer Success facilitano attivamente. La sfida più grande è spesso quella di ottenere i primi successi reali e misurabili con una nuova funzionalità o tecnologia. Per affrontare questo problema, Appian ha progettato programmi specifici di avvio rapido o KickStart, in cui esperti di ingegneria guidano e supportano i clienti nei primi passi per dimostrare il valore della tecnologia.

L’intelligenza artificiale al servizio del cliente

L’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati svolgono un ruolo fondamentale nella personalizzazione del successo dei clienti, consentendo una comprensione profonda e proattiva delle loro esigenze. La personalizzazione viene in un secondo momento: il primo passo è ascoltare attivamente, esplorare le preoccupazioni e guidare i clienti attraverso le procedure migliori. Sebbene l’ascolto umano sia essenziale, l’intelligenza artificiale consente di analizzare contemporaneamente enormi quantità di dati sui clienti (interazioni, feedback, utilizzo dei prodotti) per identificare modelli, preferenze e punti critici che altrimenti rischierebbero di passare inosservati. La missione è quella di collegare gli obiettivi dei clienti con l’IA, garantendo risultati tangibili. Nel caso di Appian, questo è ancora più solido, poiché la piattaforma può integrare l’IA direttamente nei processi aziendali delle applicazioni fornite.

Prepararsi per il futuro

I principali trend che influenzeranno il futuro del Customer Success ruotano attorno all’integrazione strategica dell’IA per la personalizzazione su larga scala, l’automazione proattiva e l’ottimizzazione dei processi. L’IA guiderà sempre più le conversazioni con i clienti – come già sta avvenendo – perché il suo impatto sta crescendo rapidamente. La sfida consiste nell’identificare il valore reale che l’IA può aggiungere all’interno di un processo aziendale.

Appian si sta preparando a queste tendenze con un approccio che integra l’IA direttamente nei flussi di lavoro e nei processi aziendali dei clienti, trattandola come un altro “lavoratore” all’interno della sua piattaforma di automazione.

L’IA si evolverà da strumento complementare a componente fondamentale nella metodologia del Customer Success, influenzando ogni conversazione e interazione con i clienti. Appian si sta preparando per un futuro in cui l’IA sarà sempre più presente e integrata in modo nativo e orchestrata all’interno dei processi aziendali dei clienti.

A cura di Lorenzo Alegnani, Area Vice President Central and Southern Europe, Appian Corporation