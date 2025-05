Baccarat in Italia: regole e curiosità di un fenomeno in crescita

Da sempre se si parla di giochi da casinò viene spontaneo pensare alle slot machine, vera attrazione intramontabile per i concessionari. In realtà però quando si pensa alla storia delle sale da gioco, la mente vola direttamente su un gioco da tavolo con carte che è ancora oggi un must: il baccarat! Parliamo di un gioco elegante, molto semplice ma accompagnato da un’aura di mistero intramontabile. La semplicità infatti è il fattore dominante, quello che spesso molti ignorano ma che è riuscito a fare la differenza soprattutto con l’avvento dei casinò online. Oggi il baccarat è un gioco per tutti, anche per i giocatori principianti che vogliono scoprire il divertimento di un successo destinato a non cessare mai.

Questa guida si concentrerà sulle regole del gioco, sulla storia e sulle curiosità che hanno reso così prestigioso il baccarat.

Prima di tutto la storia: da dove viene il Baccarat?

Da dove nasce il successo di questo gioco? Prima di scoprire qual è la versione più apprezzata o la migliore strategia per vincere a baccarat è giusto partire dalle basi, e quindi dalla sua storia. Il baccarat ha origini davvero antiche, tanto che per alcuni ritrovamenti storici pare che sia nato durante il XV secolo. Il suo nome era italianizzato con un classico “baccarà” ma a renderlo il comune baccarat è stato il successo che ha ottenuto in Francia, dove ha saputo conquistare l’aristocrazia. E da lì, il suo viaggio è iniziato prima verso il Regno Unito e poi alla conquista dell’America. C’è una curiosità che in pochi sanno: ad oggi, a parte il successo che ha sul territorio italiano, il baccarat è diventato un’attività di punta nei casinò asiatici.

Come funziona il Baccarat: molto più semplice del previsto

Lo scopo principale del baccarat è quello di avvicinarsi il più possibile al valore del 9 senza superarlo. Ecco perché per molti appassionati è considerato il “prolungamento del blackjack”, con il quale condivide uno stile di gioco molto intuitivo e pratico. Anche se il punteggio finale è piuttosto diverso!

Chi scommette dovrà quindi puntare sulla vincita di banco o giocatore, ipotizzando come terza opzione il pareggio. Le carte in questo gioco valgono:

Da 2 a 9, il valore è relativo al numero che rappresentano;

10, J, Q e K valgono zero;

L’Asso vale 1.

Nel baccarat la particolarità riguarda inoltre la perdita delle decine nel caso in cui il valore complessivo delle carte superi il 9. Vediamo che cosa significa: se un giocatore pesca un 7 e un 8, ottiene quindi 15, ma si considera solo la seconda cifra, quindi 5 punti.

Le fasi di gioco di una partita di baccarat

Come si svolge una normale mano al baccarat, a prescindere dal tipo di tavolo scelto? L’utente decide su chi vuole puntare tra Banco, Giocatore e Pareggio. A quel punto sono distribuite le carte e si svela chi ha ottenuto il punteggio più alto nel rispetto delle regole del gioco. La parte più bella è quindi la totale assenza di regole complicate, poiché il gioco procede in modo automatico, senza richiedere un intervento particolare a chi scommette.

Vediamo quanto pagano però le principali opzioni di scommessa del baccarat:

Scommettere sul Giocatore garantisce un pagamento 1:1;

Banco: resta 1:1, ma con una piccola commissione perché ricordiamo che di solito il Banco ha più chance di vincita;

Puntare sul Pareggio invece offre un pagamento 8:1 o 9:1.

Attenzione però perché il pareggio è raro, quindi diventa una scommessa davvero molto rocciosa.

Perché il Baccarat è popolare?

Come abbiamo detto, il baccarat deve tutto alla sua grande semplicità. Non serve una grande abilità o competenze particolari per giocare, ma è sufficiente capire come si svolge una mano di gioco per imparare a reagire repentinamente all’azione. Anche in questo caso esistono delle strategie, che sono però basate sulle probabilità e non come il conteggio delle carte (del blackjack) o l’inseguimento dei numeri (roulette).

Ma allora perché è diventato così popolare come gioco? Non solo perché era il gioco simbolo dei film incentrati sull’agente James Bond, ma perché nonostante le innovazioni ha mantenuto la sua classica versione di gioco, fatta di fascino e grande modestia.

Cosa dicono i dati sul gioco d’azzardo in Italia

Sebbene non esistano dati incentrati unicamente sul successo e la crescita del baccarat, ciò che si legge sono numeri che annualmente fanno registrare un’evoluzione. In Italia il gioco d’azzardo è un settore con forte impatto, che tra il 2020 e il 2023 ha registrato una raccolta che è passata da 49 a 82 miliardi di euro. Si conta quindi un +67% in soli 4 anni.

Il baccarat in questo quadro rappresenta una costante intramontabile, al fianco dei tavoli di poker, blackjack e roulette che sono proposti anche in versione dal vivo.

Con il Baccarat online l’intrattenimento è più accessibile

Fino a qualche anno fa il baccarat era considerato uno dei giochi tradizionali da tavolo dei casinò terrestri. Ma non era così popolare come da quando è iniziato il processo di digitalizzazione del gambling. Da allora, grazie alla totale accessibilità al gioco online e all’uso di strumenti di intelligenza artificiale per potenziare l’esperienza utente, il baccarat è diventato un gioco alla portata di tutti. A primeggiare oggi sui concessionari online sono 3 varianti in particolare: quella classica, il mini baccarat e la versione di gioco live con croupier reali. Il tutto senza dover uscire di casa, oppure potendo scommettere anche in movimento attraverso il proprio smartphone o tablet.

Strategie per provare a vincere al Baccarat

Tutti gli appassionati di casinò online italiani arrivano a un punto preciso, quello che li porterà a cercare delle strategie di gioco per migliorare la resa delle proprie scommesse. Ed esiste un modo per aumentare le proprie probabilità di vincita a un tavolo di baccarat? Sì, ci sono curiosità importanti che è bene conoscere:

Puntare sul Banco: una decisione vantaggiosa perché come sappiamo il banco di solito è quello che gode di maggiori chance rispetto al giocatore; Evitare il Pareggio che esce raramente pur sembrando allettante per il tipo di vincita che offre; Impostare dei limiti precisi rispetto al denaro da investire al gioco: porsi un budget è fondamentale per non perdere più di quanto si possa permettere una persona; Usare i sistemi e le tecniche va bene, ma con cautela. Ci sono strategie come la Martingala che portano il giocatore a seguire uno schema di scommessa preciso, con il raddoppio dopo ogni mano con perdita. Ciò vuol dire che il valore della puntata sale velocemente, e potrebbe quindi diventare piuttosto rischioso.

Considerazioni finali

Abbiamo così scoperto uno dei giochi simbolo per i casinò, ma soprattutto uno di quelli che ha sfruttato al massimo la digitalizzazione del gambling per affermarsi in modo prepotente. Il baccarat è un gioco elegante, molto facile da imparare e approcciare ed è anche interessante in termini di probabilità e di successo.

La sola cosa da fare prima di cominciare a scommettere è imparare le regole del gioco, cercando poi di adottare una strategia che potenzi le proprie chance, sfruttando intelligenza, cautela e buona gestione del budget di gioco. Con un approccio di questo tipo sarà possibile sfruttare sessioni di scommessa più lunghe al tavolo del baccarat, e chissà che non arrivi anche qualche vincita potenziale in più.