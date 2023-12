Bitcoin (BTC) è ancora la potenza di una volta? Gli investitori puntano su (Ethereum), Pullix (PLX) e Ripple (XRP) per guadagni massicci nel 2024!

Mentre il dominio di Bitcoin sta diminuiendo negli ultimi 5 anni, quali monete prenderanno la sua fetta di torta? Gli investitori tengono d’occhio il rivale diretto Ethereum, tuttavia ci sono molte speculazioni sul futuro di Pullix e Ripple. Oggi discuteremo delle capacità di ciascuno di questi token e se c’è spazio per una nuova stella nel mercato delle criptovalute.

Bitcoin (BTC) sta perdendo la sua posizione dominante nel lungo termine

Bitcoin ha guadagnato il 4,98% oggi, un guadagno del 2,89% durante la settimana e un guadagno cumulativo del 17,52% nell’ultimo mese. Con l’imminente decisione della SEC di approvare un ETF sul Bitcoin a gennaio e il dimezzamento del Bitcoin in arrivo ad aprile, vediamo molti motivi per essere ottimisti.

È molto probabile che questi spingeranno Bitcoin su una traiettoria ascendente. Dato che un ETF Bitcoin potrebbe rappresentare un’industria da 100 miliardi di dollari, questo è un ottimo motivo per cui i rialzisti prendano il sopravvento.

Tuttavia, sebbene Bitcoin sia in crescita, a lungo termine Bitcoin sta anche perdendo la sua posizione dominante. Su base annuale, la dominanza di Bitcoin è aumentata dal 40% al 52%. Tuttavia, dal 2016, è scesa dal 90% al 52%. Altre volte si è arrivati addirittura al 34%.

Bitcoin ha costruito un brand, un nome riconoscibile ed è la prima e più grande criptovaluta. Tuttavia, quanto tempo può durare Bitcoin quando altre criptovalute hanno un’utilità molto più ampia? Contratti intelligenti e transazioni più veloci ed economiche.

Probabilmente rimarrà per un po’ l’USD della criptovaluta. Il nome e il brand. Ma il suo dominio non può restare a questi ritmi per sempre. L’assalto di una tecnologia nuova e migliore ridurrà la quota di mercato di BTC.

È molto probabile che Ethereum (ETH) cresca grazie alle capacità di Solidity

Ethereum ha guadagnato il 4,25% oggi e lo 0,69% durante la settimana, arrivando al 14,27% nell’ultimo mese. Se l’ETF sul Bitcoin verrà approvato dalla SEC, molto probabilmente vedremo presto l’approvazione dell’ETF sull’Ethereum.

Questo segnerà un enorme boom per Ethereum. Considerando l’utilità più ampia di Ethereum, possiamo aspettarci che nel lungo termine prenderà una fetta più ampia della torta di Bitcoin. Bitcoin attualmente non può competere con Solidity e tutti i vantaggi offerti da Ethereum.

Gli investitori hanno iniziato a puntare su Ethereum poiché riconoscono che questo sistema di contratto intelligente porterà un maggiore utilizzo.

Le transazioni rapide ed economiche di Ripple (XRP) offrono potenziale di crescita

Recentemente Ripple ha registrato una stagnazione, perdendo lo 0,47% negli ultimi 30 giorni. Tuttavia, la crescita giornaliera del 3,1% indica un certo ottimismo. In seguito alla sentenza della SEC secondo cui Ripple non è un titolo, Coinbase, Kraken e altri scambi hanno consentito la negoziazione di Ripple sulle loro piattaforme.

Con l’avvicinarsi del dimezzamento di Bitcoin, i premi per blocco stanno scendendo da 6,25 BTC a 3,125 BTC per blocco.

Poiché i miners vengono finanziati più dalle commissioni di transazione che dai premi di blocco, le commissioni di transazione aumenteranno. Man mano che le transazioni Bitcoin diventeranno più lente e costose, ci sarà un maggiore interesse di mercato per le criptovalute che non presentano questo problema. Ripple può gestire facilmente 1500 transazioni al secondo rispetto alle 7 transazioni al secondo di Bitcoin.

Gli investitori stanno riconoscendo questo vantaggio.

Pullix (PLX) dovrebbe crescere di 100 volte alla data di lancio

Mentre il dominio di Bitcoin diminuisce e si sposta su Ethereum e Ripple, un’altra cryptovaluta è destinata a crescere. Pullix è una piattaforma di trading ibrida che combina i vantaggi di CEX e DEX.

Molti scambi avverranno con il cambiamento della gerarchia di dominanza. Pullix sta ottenendo guadagni, soprattutto considerando le crescenti pressioni normative.

Pullix non richiede KYC e gli utenti controllano le proprie chiavi private, il che ha visto molti trader orientati alla privacy fare massicci investimenti nella piattaforma. Finora non esistono strumenti di trading avanzati su nessun DEX e il controllo delle tue chiavi private non esiste su nessun CEX. Gli analisti si aspettano che questo approccio ibrido renda il 200% durante la prevendita e 100 volte alla data di lancio.

