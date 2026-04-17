Celonis amplia la partnership con Oracle. L’obiettivo? generare un concreto valore di business

Celonis, specialista globale nella Process Intelligence, ha annunciato una nuova fase della sua collaborazione con Oracle per supportare le imprese nella modernizzazione delle operation e nell’industrializzazione dell’Enterprise AI. L’obiettivo è quello di generare un concreto valore di business.

Nel concreto questa collaborazione consente alle aziende di implementare la piattaforma di Process Intelligence di Celonis su Oracle Corporation Cloud Infrastructure (OCI) e si basa sulle integrazioni già esistenti tra Celonis e Oracle Fusion Cloud Applications. I clienti comuni potranno così ora analizzare e ottimizzare i processi aziendali end-to-end in ambito finance, supply chain e di altre funzioni core del business.

L’integrazione della Process Intelligence Platform di Celonis con OCI e Oracle Fusion Cloud Applications consente ai clienti di:

migliorare i workflow AI-driven, integrando la Process Intelligence di Celonis nei servizi AI eseguiti su OCI;

individuare opportunità ad alto impatto per l’automazione e l’adozione dell’Enterprise AI, monitorando nel tempo il valore generato;

orchestrare processi end-to-end tra Oracle Fusion Cloud Applications, applicazioni di terze parti e soluzioni custom eseguite su OCI;

supportare le iniziative di modernizzazione utilizzando la Process Intelligence di Celonis per analizzare, effettuare benchmark e ridurre i rischi nella migrazione dai sistemi legacy verso Oracle Fusion Cloud ERP.

Con la crescente domanda di infrastrutture AI scalabili e sicure, le aziende stanno adottando sempre più piattaforme cloud in grado di supportare workload mission-critical e ad alta intensità di dati. OCI offre le performance, la scalabilità e la sicurezza necessarie per gestire workload complessi legati all’AI e alle applicazioni enterprise. Mentre Celonis mette a disposizione un “intelligence layer” – un digital twin system-agnostic – che fornisce agli AI agent la capacità di elaborare i dati e il contesto operativo necessario per andare oltre la semplice automazione e arrivare a un’esecuzione di processi autonoma e business-critical.

“L’efficacia degli AI agent dipende interamente dal contesto in cui operano e la Process Intelligence di Celonis fornisce proprio questa base” – ha dichiarato Bastian Nominacher, co-CEO e co-Founder di Celonis. “L’estensione della nostra collaborazione con Oracle consente ai clienti di scalare con fiducia l’AI grazie a una comprensione in tempo reale delle proprie operation aziendali”.

“Oracle Cloud Infrastructure è progettata per gestire workload complessi legati all’AI e alle applicazioni enterprise, garantendo elevate prestazioni e massima affidabilità” – ha affermato Chris Gandolfo, Executive VP di Oracle Cloud Infrastructure and AI –. Insieme a Celonis, stiamo aiutando i clienti ad acquisire una comprensione più approfondita dei processi e ad accelerare le iniziative di modernizzazione su una piattaforma cloud sicura e scalabile”.