Cessioni intracomunitarie tra regole più stringenti e nuovi rischi

Nel mercato europeo, sempre più integrato e competitivo, le cessioni intracomunitarie di beni rappresentano una leva strategica per la crescita delle imprese. Ma oggi, più che mai, questa opportunità va gestita con attenzione: il confine tra beneficio fiscale e rischio sanzionatorio passa dalla capacità di dimostrare, in modo puntuale e tracciabile, che le merci abbiano effettivamente raggiunto il Paese di destinazione.

Dal 1° settembre 2024, il legislatore ha infatti introdotto una nuova stretta normativa che impone tempi certi e responsabilità chiare. Un cambiamento che ha acceso i riflettori sulla gestione documentale e sulla collaborazione tra tutti gli attori della filiera, soprattutto nei casi in cui il venditore non governa direttamente la logistica, come nelle vendite Ex Works.

La nuova soglia dei 90 giorni: cosa cambia davvero

La novità più rilevante riguarda la prova di trasporto. Chi effettua una cessione intracomunitaria deve essere in grado di dimostrare, entro 90 giorni dalla consegna, l’arrivo dei beni in un altro Stato membro. In mancanza di questa prova, quando il trasporto è curato dal cessionario o da un soggetto da lui incaricato, scatta una sanzione pari al 50% dell’IVA che sarebbe stata dovuta.

È importante chiarire un punto: se la documentazione arriva oltre i 90 giorni, l’operazione può comunque restare non imponibile, ma la sanzione rimane applicabile. Diverso, e ben più grave, è il caso in cui non si riesca a dimostrare il trasferimento dei beni: in questa situazione, la cessione perde il requisito di non imponibilità e si apre la strada a contestazioni IVA ben più pesanti.

Documentazione e tracciabilità: non solo un obbligo

In questo scenario, documentare non è più un atto formale, ma un elemento centrale di fiducia e controllo. Il CMR assume un ruolo chiave come prova del trasporto internazionale su strada, distinto dal DDT italiano che ha una valenza limitata alla logistica nazionale.

La normativa richiede una tracciabilità completa: non basta dimostrare l’onerosità dell’operazione o la validità del numero IVA del cliente, serve la prova concreta dell’effettiva movimentazione dei beni. Ogni passaggio, dalla partenza all’arrivo, deve essere verificabile, coerente e correttamente archiviato.

Digitalizzazione: la risposta alla complessità

È qui che la tecnologia diventa un alleato strategico. Digitalizzare i processi significa ridurre il margine d’errore, accelerare la raccolta delle prove e rispondere con tempestività alle richieste dell’Amministrazione finanziaria. Le soluzioni più evolute permettono di:

digitalizzare e conservare in modo strutturato tutta la documentazione di cessione e spedizione;

generare automaticamente dichiarazioni di uscita dei beni;

coordinare venditore, trasportatore e acquirente nella raccolta delle prove;

tracciare ogni fase dell’operazione, anche tramite sistemi di monitoraggio e geolocalizzazione.

Il risultato è una compliance più solida e processi più trasparenti, capaci di sostenere la crescita internazionale senza frizioni.

Ex Works: quando il controllo fa la differenza

Le vendite Ex Works meritano un’attenzione particolare. Quando il trasporto è in capo al compratore, il rischio per il venditore aumenta: senza una visione integrata del flusso documentale, dal mandato di trasporto alla conferma di arrivo, dimostrare il rispetto dei requisiti diventa complesso.

In questi casi, disporre di un sistema che raccolga dati in tempo reale e certifichi digitalmente la consegna non è solo una scelta organizzativa, ma una vera e propria tutela.

Trasparenza e responsabilità come nuovo standard

La normativa entrata in vigore a settembre 2024 segna un cambio di passo: le cessioni intracomunitarie non sono più solo una questione fiscale, ma un processo che richiede responsabilità condivisa, precisione operativa e strumenti adeguati.

Le imprese che oggi si dotano di sistemi capaci di garantire tracciabilità, tempestività e certezza delle prove sono quelle che potranno continuare a operare sui mercati europei con maggiore serenità, riducendo i rischi e rafforzando la solidità dei propri processi interni. In un contesto normativo sempre più esigente, la qualità della gestione documentale diventa un elemento chiave per sostenere relazioni commerciali affidabili e durature.