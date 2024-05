Dal tavolo da gioco allo schermo del cellulare

Come sono cambiati i giochi da casinò nel corso dei secoli?

Il mondo dei casinò è stato oggetto di una notevole trasformazione nel corso degli anni, dalla nascita delle prime case da gioco fino alla rivoluzione digitale che ha portato alla proliferazione dei siti di casino online come Betfair.

Della vasta gamma di giochi offerti in queste oasi di divertimento, sono quelli di carte ad essere stati maggiormente influenzati da questi cambiamenti.

Se vuoi saperne di più sull’evoluzione dei giochi da casinò, continua a leggere e ti racconteremo un po’ della loro storia.

Nascita dei primi giochi di carte

I giochi di carte hanno una storia lunga secoli, che comincia ben prima della comparsa dei casinò moderni. Inizialmente popolari solamente tra i reali e nei salotti borghesi, questi giochi hanno iniziato a diffondersi intorno al XVI secolo, con l’avvento in Europa delle prime case da gioco ufficiali.

Durante il regno di Carlo VIII, uno dei passatempi preferiti dai nobili francesi era il baccarat, gioco di carte di origine italiana il cui obiettivo era quello di ottenere un punteggio il più vicino possibile a nove senza superarlo e usando un massimo di tre carte.

Un altro dei passatempi più popolari tra gli appassionati del gioco d’azzardo era ed è tuttora il blackjack, che deriva dall’antico gioco francese “Vingt-et-Un”, giá noto intorno al 1700, e che ha fatto il suo ingresso nei primi casinò americani intorno al XIX secolo. Al giorno d’oggi ne esistono numerose varianti, alcune delle quali includono croupier dal vivo che simulano l’esperienza di gioco reale.

Come non citare poi il poker, le cui origini secondo gli storici risalgono all’antica Persia, dove era conosciuto in epoca medievale con il nome di As Nas, prima di arrivare in Europa attraverso i commercianti e dar vita ad una infinità di varianti.

L’impatto dell’industrializzazione sull’intrattenimento

Con l’arrivo della rivoluzione industriale la disponibilità e la popolarità dei giochi di carte crebbero esponenzialmente. La produzione in serie rese più economica la stampa delle carte da gioco che divennero più accessibili al pubblico, favorendone la rapida diffusione tra i vari strati sociali.

Come diretta conseguenza, i casinò iniziarono a incorporare sempre più questi giochi, che si convertirono nel passatempo preferito di un numero crescente di persone.

La rivoluzione digitale e il successo dei casinò online

Il cambiamento più radicale si è verificato con l’avvento di Internet. I casinò online, emersi negli anni ’90, hanno infatti portato i giochi di carte a un nuovo livello, permettendo di superare le barriere geografiche e rendendoli accessibili 24 ore su 24.

Slot, roulette, blackjack e molti altri ancora si sono convertiti rapidamente in alcuni dei passatempi più popolari online, per motivi legati principalmente alla maggiore accessibilità.

Al giorno d’oggi, infatti, chiunque possieda uno smartphone – vale a dire più del 78% della popolazione mondiale – è in grado di navigare su Internet, il che significa che ha costantemente accesso ai giochi senza necessità di spostarsi.

La diffusione dei casinò online ha avuto un grande impatto anche dal punto di vista culturale e sociale poiché molte persone che prima non ci giocavano hanno cominciato a esplorare questo nuovo universo dominato dall’intelligenza artificiale e destinato a cambiare per sempre la nostra percezione del divertimento.