Data center e AI: il nodo critico del delivery

L’intelligenza artificiale non è più soltanto una questione di innovazione tecnologica. Rappresenta un vero e proprio stress test per l’intero ecosistema dei data center, dove la fase di messa in servizio diventa il momento in cui la progettazione teorica si confronta con la realtà operativa. Questa pressione è particolarmente evidente nel comparto che ha subito l’evoluzione più rapida e profonda: il raffreddamento.

Il raffreddamento a liquido ridefinisce le regole del gioco

Fino a pochi anni fa, il raffreddamento a liquido era considerato una tecnologia di nicchia, confinata a contesti sperimentali. Oggi, con la crescita esponenziale della densità dei rack e dei carichi termici, le soluzioni di raffreddamento a immersione o diretto sul chip sono diventate imprescindibili per i workload legati all’intelligenza artificiale e al calcolo ad alte prestazioni. Un cambio di paradigma così profondo da aver superato un principio consolidato del settore: l’esclusione assoluta dei liquidi all’interno di un data center in funzione.

La volontà di adottare queste soluzioni, tuttavia, non si traduce automaticamente in capacità di implementazione. Il raffreddamento a liquido richiede un controllo termico e idraulico rigoroso, standard di pulizia elevati e approcci completamente nuovi alla gestione del rischio. Una complessità che impone una rottura netta con i modelli tradizionali del settore.

La progettazione ha sempre contemplato diversi modelli di ridondanza e strategie operative, ma i carichi ad alta densità hanno elevato significativamente il livello di complessità. I produttori di chip e gli OEM server definiscono parametri stringenti; i fornitori di sistemi di raffreddamento, in assenza di standard di settore pienamente consolidati, applicano specifiche proprietarie. Il risultato è che le facility devono essere concepite fin dall’origine in funzione di carichi di lavoro e architetture specifiche, rendendo il coordinamento multidisciplinare nelle fasi iniziali determinante per le prestazioni di lungo periodo.

Un rischio particolarmente insidioso risiede nella mancata valutazione delle implicazioni operative già in fase progettuale. Le implementazioni AI si fondano su catene di raffreddamento strettamente integrate: dai chiller alle pompe, dalle unità di distribuzione fino alle piastre sui chip. Un disallineamento in uno qualsiasi di questi punti compromette prestazioni, resilienza ed efficienza dell’intera infrastruttura. Le scelte progettuali, in questo contesto, non sono più esercizi teorici: determinano concretamente come la struttura verrà gestita e manutenuta nel tempo.

La capacità operativa sotto crescente pressione

La messa in servizio porta immediatamente alla luce i punti critici. Gli ambienti con raffreddamento a liquido richiedono competenze altamente specializzate, standard controllati e attrezzature con disponibilità limitata, mentre i sistemi di test ad alta capacità e le soluzioni per lo smaltimento termico impongono una pianificazione che va ben oltre i tradizionali cicli di approvvigionamento.

Queste carenze si traducono già oggi in tempistiche dilatate e nella necessità di prenotare attrezzature con mesi, talvolta anni, di anticipo. Sebbene i produttori stiano aumentando la capacità produttiva, resta da verificare se l’offerta riuscirà a soddisfare la velocità di sviluppo imposta dalla domanda.

Il divario di competenze si estende ben oltre la messa in servizio. I data center progettati per l’AI richiedono figure professionali capaci di comprendere sistemi meccanici, infrastrutture elettriche, logica di controllo e architettura IT come un insieme integrato. Le competenze esistono, ma sono limitate, e i percorsi formativi non riescono ancora a tenere il passo con la richiesta. Gli organismi di normazione internazionali continuano a fornire indicazioni, ma il framework si basa per la maggior parte su presupposti legati ai sistemi raffreddati ad aria. Il quadro delle competenze deve evolversi alla stessa velocità della tecnologia.

Sul piano operativo, i team di facility management si trovano a gestire ambienti di complessità crescente. Il monitoraggio quotidiano di portate, pressioni e temperature diventa la norma. Il controllo della chimica dell’acqua assume la stessa criticità della ridondanza elettrica. I protocolli di risposta devono contemplare tipologie di guasto sconosciute nei tradizionali ambienti raffreddati ad aria. Senza formazione adeguata e nuovi modelli operativi, garantire l’affidabilità di questi ambienti diventa una sfida concreta.

Rispettare le tempistiche di consegna come vantaggio competitivo

Il contesto di mercato amplifica ulteriormente queste criticità. Dal nostro più recente studio1 emerge che il 95% degli operatori di settore prevede una contrazione della disponibilità di professionisti qualificati a fronte di una domanda in costante crescita. Parallelamente, l’85% ritiene che le strutture esistenti non siano adeguatamente preparate per carichi di lavoro ad alta intensità AI. In questo scenario, la capacità di consegna nei tempi previsti diventa un fattore competitivo discriminante.

Il settore tende a descrivere la corsa all’infrastruttura AI come una competizione sui megawatt. In realtà, è una sfida sulla capacità di esecuzione. La disponibilità di potenza elettrica e l’ottenimento delle autorizzazioni restano condizioni necessarie, ma non più sufficienti a garantire il successo di un progetto. A fare la differenza sarà la capacità di allineare fin dall’inizio visione progettuale, risorse specialistiche, strategia di messa in servizio e competenze operative di lungo periodo.

La tecnologia, oggi, non rappresenta più il rischio principale. Il vero rischio risiede nel sopravvalutare la capacità delle organizzazioni di implementarla su larga scala. Chi investirà tempestivamente nello sviluppo delle competenze, nella specializzazione delle strategie di procurement e nella trasformazione dei modelli operativi, sarà protagonista della prossima generazione di data center.

L’intelligenza artificiale ha già ridefinito gli standard tecnici di riferimento. La vera sfida, ora, è verificare se il settore saprà ridefinire con altrettanto rigore il proprio modello operativo.

A cura di Luca D’Alleva, Head of Service, Italy e Iberia, BCS Consultancy

Note

1 Data Centre Truths 2026