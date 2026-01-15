Dynatrace amplia la sua collaborazione con Google Cloud

Dynatrace, piattaforma di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale, estende la sua collaborazione con Google Cloud per aiutare aziende e sviluppatori a sfruttare appieno il potenziale dell’intelligenza artificiale agentica, diventando partner di lancio per le estensioni Gemini CLI e Gemini Enterprise, una nuova piattaforma agentica.

L’estensione Gemini CLI di Dynatrace offre agli sviluppatori accesso immediato all’osservabilità e all’analisi delle cause profonde direttamente dal loro terminale, consentendo loro di monitorare, eseguire il debug e ottimizzare le applicazioni senza abbandonare il flusso di lavoro. Inoltre, Gemini Enterprise collega gli agenti AI direttamente alla piattaforma di osservabilità di Dynatrace tramite il protocollo A2A di Google, consentendo la collaborazione in tempo reale tra i sistemi per aiutare a rilevare, risolvere e prevenire i problemi in ambienti complessi.

Per semplificare l’adozione, le integrazioni Dynatrace basate sull’intelligenza artificiale sono ora disponibili tramite Google Cloud Marketplace, consentendo ai clienti di implementare e scalare soluzioni di intelligenza artificiale agentica in modo rapido e sicuro all’interno dei propri ambienti Google Cloud esistenti.

Dynatrace è tra i primi partner di osservabilità ad avere un agente A2A convalidato da Google e compatibile con Gemini Enterprise, a dimostrazione che la sua tecnologia soddisfa gli standard di Google Cloud in termini di prestazioni e affidabilità. Questo risultato colloca Dynatrace nell’ecosistema di partner convalidati di Google Cloud, rafforzando la sua leadership nelle architetture di osservabilità basate sull’intelligenza artificiale e agentiche.

“La nostra partnership ampliata con Google Cloud riflette la posizione di leadership di Dynatrace nell’osservabilità e il nostro impegno nel plasmare il modo in cui l’intelligenza artificiale trasforma le operazioni cloud”, ha affermato Jay Snyder, SVP Partners and Alliances di Dynatrace. “In qualità di partner di lancio delle estensioni Gemini Enterprise e Gemini CLI, stiamo lavorando con Google Cloud in prima linea nell’innovazione dell’intelligenza artificiale e dell’osservabilità, aiutando i clienti a creare sistemi intelligenti e affidabili che si adattano e ottimizzano in tempo reale”.

“Accelerare l’intelligenza artificiale in tutta l’azienda richiede una visibilità che colleghi direttamente l’innovazione degli sviluppatori con la resilienza operativa”, ha affermato Mitch Ashley, VP e Practice Lead di Futurum Research. “L’estensione Gemini CLI di Dynatrace, unita all’integrazione Agent-to-Agent (A2A) di Dynatrace in Gemini Enterprise, elimina gli attriti e aumenta la velocità delle operazioni, per mantenere l’azienda nel flusso di utilizzo dell’intelligenza artificiale agentica come motore di business scalabile e fondamentale”.