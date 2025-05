Exprivia si aggiudica 10 milioni per digitalizzare la PA con SAP

Digitalizzare la Pubblica Amministrazione (PA) vuol dire anche soddisfare tutte quelle esigenze che oggi gli utenti richiedono in un panorama tecnologico sempre più evoluto e personalizzato.

Exprivia – Gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology – si è aggiudicata, come unico aggiudicatario, una gara d’appalto indetta da Consip per la fornitura di Servizi SaaS CRM e Marketing basati su piattaforma SAP che abilitano e migliorano la Citizen Experience dedicata a digitalizzare i servizi della PA e a semplificare la comunicazione con cittadini, pazienti, turisti e imprese.

Il valore del contratto ammonta a 10 milioni di euro. L’accordo riguarda i servizi di Customer Relationship Management (CRM) e Marketing su piattaforma Cloud di SAP e ha una durata di 18 mesi con possibilità di proroga di ulteriori sei.

Rendere i servizi pubblici più efficienti. È questo l’obiettivo di Exprivia

Nell’ambito del Piano Triennale per l’Informatica nella PA, che indica le linee guida per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione in Italia, Exprivia fornisce Servizi SaaS CRM e Marketing – SAP progettati per rispondere alle esigenze operative di comuni, enti sanitari pubblici, oltre che aziende di trasporto ed enti del turismo. L’obiettivo è rendere più efficiente la gestione dei servizi pubblici da parte della PA, personalizzando la comunicazione e riducendo costi e tempi di attesa, oltre che migliorare l’esperienza dell’utente e l’interazione con i pubblici uffici da parte di cittadini e imprese.

La piattaforma consente di creare e gestire portali web dedicati, che offrono un punto di accesso unificato a tutti i servizi della PA, dalla prenotazione di prestazioni sanitarie, al pagamento digitale di tributi o alla richiesta di documenti e certificati; include un sistema avanzato per la raccolta e l’archiviazione sicura dei dati personali, oltre a strumenti per la gestione di campagne di contatto e comunicazione su misura, per un’esperienza online più coinvolgente e intuitiva nei portali istituzionali.

Dichiarazioni

“Grazie alla nostra consolidata collaborazione con SAP, di cui siamo uno dei più importanti partner in Italia, Exprivia è in grado di offrire soluzioni su misura che rispondono alle esigenze specifiche di imprese, e istituzioni, migliorando concretamente il dialogo tra pubblico e privato“, afferma Francesco Zoccola, Head of Delivery SAP di Exprivia. “Dalla sanità, dove supportiamo i cittadini nell’accesso a servizi e prestazioni personalizzate, al turismo, dove contribuiamo a creare esperienze di soggiorno più coinvolgenti, fino al settore industriale, che accompagniamo nei percorsi di trasformazione digitale e ottimizzazione dei processi, la tecnologia che implementiamo punta a elevare la qualità della vita e la competitività del sistema, rendendo i servizi più inclusivi, sostenibili e vicini alle persone”.

“In un’epoca in cui le aspettative delle persone sono in continua evoluzione, è fondamentale che le amministrazioni pubbliche adottino tecnologie avanzate per soddisfare tali esigenze. Le nostre soluzioni potenziate dall’AI offrono strumenti di analisi dei dati che aiutano a comprendere meglio le necessità e le preferenze dei cittadini“, ha dichiarato Enzo Pagliaroli, Services and Public Sector Sales Director di SAP Italia. “Siamo orgogliosi di supportare le istituzioni italiane nel loro percorso verso una maggiore digitalizzazione ed efficienza. Sapendo che l’innovazione è la chiave per costruire un futuro sostenibile, SAP si impegna a lavorare a stretto contatto con le amministrazioni pubbliche per sviluppare strategie che rispondano alle sfide di oggi e contribuiscano a una società più connessa e inclusiva”.