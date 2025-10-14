Franchetti con Almaviva per infrastrutture più intelligenti e sostenibili

Almaviva e Franchetti annunciano la firma di un accordo di partnership volto a cambiare l’approccio alla gestione e manutenzione delle infrastrutture, in Italia e nel mondo, con un focus in particolare sul Brasile e sugli USA, mercati nei quali entrambe le realtà sono già attive con businesses consolidati, in particolare sulle infrastrutture pubbliche di trasporto.

In un contesto in cui la sicurezza, la digitalizzazione e l’efficienza operativa sono diventati elementi irrinunciabili, le competenze di Almaviva e di Franchetti sono una risposta concreta e innovativa alle sfide lanciate dall’evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti, della logistica e dell’edilizia. Con questo accordo, Almaviva e Franchetti pongono le basi per un percorso di collaborazione a lungo termine, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per le infrastrutture del futuro, introducendo soluzioni capaci di anticipare le esigenze dei gestori, degli enti pubblici e delle grandi opere.

L’identikit di Almaviva e Franchetti

Almaviva, capogruppo di Almaviva Group, è un’azienda specializzata in Italia nel mercato dell’Information Technology applicata anche al settore dei trasporti e della logistica, con un’offerta innovativa e completa di prodotti, soluzioni e servizi. Ha sviluppato la Piattaforma MOOVA, un ecosistema tecnologico avanzato pensato per connettere diverse modalità di trasporto in un unico framework integrato con le infrastrutture esistenti. La Piattaforma offre soluzioni che consentono di centralizzare e governare i processi “core” del trasporto, inclusi la diagnostica e il monitoraggio delle opere infrastrutturali.

Franchetti, società di ingegneria operante a livello internazionale nell’analisi, diagnosi e manutenzione predittiva di infrastrutture complesse, come ponti, viadotti e reti stradali e ferroviarie, ha realizzato la Piattaforma Digiroads che integra progettazione, gestione, manutenzione di infrastrutture e opere, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza operativa e garantirne la sostenibilità nel tempo.

La partnership consente di presentare un’offerta integrata al servizio del territorio, scalabile e ad alto valore tecnologico, che include: servizi ingegneristici (valutazione strutturale, progettazione di impianti di monitoraggio, pianificazione degli interventi), piattaforme per il monitoraggio infrastrutturale, sistemi e algoritmi per la manutenzione predittiva e strumenti avanzati a supporto delle ispezioni e della diagnostica in tempo reale.

Queste soluzioni si rivolgono in particolare ai settori delle infrastrutture di trasporto, della logistica e del building & construction, con l’obiettivo di supportare la transizione verso infrastrutture intelligenti, sicure e durature nel tempo.

Dichiarazioni

“La sinergia tra le competenze Almaviva e Franchetti può fare la differenza in un settore in continua trasformazione”, ha affermato Smeraldo Fiorentini, Deputy CEO Divisione Transportation & Logistics di Almaviva. “Vogliamo offrire al mercato una proposta concreta, centrata su sicurezza, innovazione e sostenibilità, capace di generare valore per i territori e per le comunità”.

“Questo accordo tra Franchetti e Almaviva trova una sintesi concreta nella complementarietà tra le due piattaforme – Digiroads di Franchetti e Moova di Almaviva”, ha sostenuto Paolo Franchetti, Chairman and CEO della Franchetti. “Ciò consentirà di offrire agli utenti e ai gestori non solo dati aggiornati in tempo reale, ma anche previsioni affidabili e analisi predittive che permetteranno una gestione più consapevole ed efficiente delle infrastrutture stesse, contribuendo così al miglioramento della sicurezza ed alla continuità dei servizi nel lungo periodo”.