Guadagni di volume elevato: Celestia (TIA) e Solana (SOL) crescono mentre gli investitori puntano sull’innovazione; Pullix (PLX) continua a catturare l’attenzione

Il prezzo di Solana (SOL) ha registrato un rialzo convincente la scorsa settimana, rafforzandosi come una criptovaluta altamente visibile che ha beneficiato di una varietà di sviluppi diversi. Anche Celestia (TIA) ha guadagnato molto e ha suscitato l’interesse dei trader a livello globale.

Gli investitori, tuttavia, stanno tenendo d’occhio Pullix (PLX) con le sue opportunità di crescita elevata e l’approccio innovativo allo spazio di trading. Oggi esamineremo ciascuna criptovaluta per vedere fino a che punto possono salire e per determinare la migliore criptovaluta da acquistare ora.

Celestia (TIA) supera i 14$: è possibile raggiungere i 23$?

Celestia (TIA) ha recentemente registrato una forte ripresa del valore e ha continuato a fornire prestazioni e ad aumentare il valore. Il prezzo di Celestia ha superato le medie mobili chiave e continua a formare massimi sempre più alti, estendendo il rialzo.

Solo negli ultimi 30 giorni, la criptovaluta Celestia è aumentata di valore complessivamente del 109%, segnando un aumento monumentale. Negli ultimi sette giorni, la criptovaluta TIA è aumentata da 8,95 a 14,48 dollari e ora ha una capitalizzazione di mercato di 1.900.208.059 dollari. Secondo la previsione del prezzo di Celestia, potrebbe raggiungere i 23,83 dollari entro il 2024.

L’ecosistema Solana (SOL) si espande – Si prevede che raggiungerà i 135,01 dollari

Solana (SOL) ha recentemente subito numerosi aggiornamenti al suo ecosistema che hanno attirato l’interesse dei trader di tutto il mondo. Ad esempio, Hivemapper ha recentemente annunciato di supportare Solana Pay come opzione di pagamento per l’acquisto di una Dashcam. Oltre a ciò, Light Protocol ha introdotto ZK Anchor di Solana, che è un elemento fondamentale per la loro rete principale.

L’andamento del prezzo SOL è ripreso al rialzo e si è esteso ulteriormente, replicando il trend rialzista sul grafico. Il prezzo del SOL potrebbe presto aumentare ulteriormente il suo valore, soprattutto perché è aumentato del 444% nell’ultimo anno. Durante la scorsa settimana, SOL è stato scambiato tra $ 64,81 e $ 78,82. Secondo la previsione del prezzo di Solana, potrebbe raggiungere i 135,01 dollari nel 2024.

Pullix (PLX) presenterà strumenti di trading istituzionale avanzati basati su OpenAI

Pullix (PLX) è un exchange imminente che colmerà il divario tra CEX e DEX risolvendo i principali problemi di liquidità. Fornirà una piattaforma unificata per tutti i requisiti di trading e renderà molto più semplice per qualsiasi utente accedere alla liquidità e negoziare asset globali senza problemi.

La piattaforma consentirà agli utenti di fare trading utilizzando il margine e dispone di una gamma di strumenti di trading istituzionale avanzati basati su OpenAI.

Pullix offrirà anche una profonda liquidità e consentirà alla comunità di puntare su altre criptovalute, come Ethereum e Bitcoin, per fornire liquidità al portafoglio ordini.

Gli utenti possono operare con margine su tutte le classi di attività guadagnando fino a 1000:1 in leva finanziaria, e i detentori possono anche aggiungere ai mercati o dare suggerimenti su nuove attività da aggiungere.

Pullix non addebiterà commissioni e applicherà spread ridotti, trasparenti e visibili. I trader possono aprire un conto semplicemente utilizzando la propria e-mail e ora sono tenuti a sottoporsi alle procedure KYC.

Riepilogo

Mentre Celestia si sta dirigendo verso l’alto e Solana può crescere mentre gli investitori guardano all’innovazione, Pullix ha catturato l’attenzione più significativa. Nella sua fase ICO crittografica, PLX viene scambiato a soli $ 0,044 poiché si trova nella Fase 3. Al momento del lancio, dopo la sua quotazione sugli scambi di livello 1, può aumentare fino a 100 volte.

