Juniper Networks eccelle nel networking dei data center

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, annuncia la sua forte crescita nel mercato del networking dei data center. Il riconoscimento di questo forte slancio arriva anche dall’intero settore: l’azienda si conferma infatti alla guida nel mercato dello switching OEM 800GbE nel 2024, ricevendo la nomina di Leader nell’ultimo Magic Quadrant 2025 di Gartner per il Data Center Switching. Nel report Gartner Critical Capabilities for Data Center Switching del 2025, Juniper si è classificata al primo posto nella categoria Enterprise Data Center Network Build-Out e al secondo posto nella categoria AI Ethernet Fabric Build-Out. L’innovazione di Juniper nel networking dei data center continua anche con le nuove funzionalità recentemente annunciate che migliorano significativamente prestazioni e costi per i clienti nell’era dell’AI.

Juniper Networks Leader nel Magic Quadrant 2025 di Gartner per il Data Center Switching

Il nuovo report di Gartner analizza il settore del data center networking attraverso una lente moderna, che include le capacità di gestione dei nuovi carichi di lavoro AI. Gartner valuta i vendor in base a diverse funzionalità, tra cui il fabric management, la facilità di amministrazione e l’integrazione della piattaforma. Il report Critical Capabilities for Data Center Switching è parte del Magic Quadrant che valuta e classifica le soluzioni dei vendor in base a caratteristiche, tecnologie e capacità complessive. In questo report, Juniper Networks ha ottenuto il punteggio più alto nella categoria Enterprise Data Center Network Build-Out e il secondo più alto sia nella categoria AI Ethernet Fabric Build-Out sia nella categoria SONiC-Based Data Center Network Build-out Use Cases.

Juniper Networks ai vertici nel mercato degli switch OEM 800GbE nel 2024

Secondo il revenue shipment report 2024 di 650 Group, pubblicato a marzo 2025, Juniper Networks detiene una quota del 44% nel mercato degli switch OEM 800GbE, abilitatore strategico per l’infrastruttura data center AI. L’800GbE è fondamentale per i cluster GPU per training, inferenza e archiviazione dell’AI e per altri ambienti di high performance computing (HPC). Juniper è stata la prima a presentare piattaforme di routing e switching 800GbE, dimostrando un potere innovativo e un’agilità eccezionali.

Rivoluzionare il networking per l’AI con innovazioni in ambito data center

La soluzione per data center di Juniper Networks, che è una parte fondamentale della Mist AI-native networking platform, continua a distinguersi su vari fronti, tra cui la facilità delle operation, le prestazioni, l’affidabilità e l’utilizzo di standard open. Più nello specifico, ciò significa: esclusive funzionalità AIOps per una migliore comprensione dei comportamenti delle applicazioni, networking intent-based multivendor per una gestione semplificata della fabric e l’assistente AI Marvis che identifica proattivamente le anomalie e suggerisce le azioni necessarie alla risoluzione dei problemi.

Juniper Networks continua a introdurre funzionalità di ottimizzazione delle prestazioni e dell’energia specifiche per i workload AI, per ridurre i job completion time, diminuire il consumo energetico e aumentare il ROI. Ad esempio, Juniper ha introdotto tecniche innovative di AI Load Balancing (AI-LB), come il Dynamic Load Balancing (DLB) e il Global Load Balancing (GLB), per rispondere alle esigenze di networking in continua evoluzione dei carichi di lavoro dell’AI. Juniper porta innovazione anche con l’introduzione di RDMA-aware Load Balancing (RLB), che migliora ulteriormente le prestazioni della rete Ethernet, assegnando in modo esclusivo i flussi RDMA a percorsi deterministici per bilanciare in modo prevedibile il traffico sulla rete. Riducendo drasticamente la congestione, raggiungendo costantemente prestazioni vicine al massimo teorico e fornendo pacchetti nel corretto ordine, si elimina la necessità di SmartNIC (Smart Network Interface Cards) specializzate e di costose architetture fabric predefinite.

Juniper ha inoltre recentemente lanciato le ottiche LPO (Linear Pluggable Optics) per le piattaforme Juniper Networks della serie QFX, che riducono il consumo energetico delle ottiche fino al 50%, consentendo una maggiore scalabilità delle GPU e un ROI più elevato. Gli investimenti di Juniper nella tecnologia Co-Packaged Optics (CPO) aumenteranno ulteriormente la densità di banda e ridurranno il consumo energetico nei data center, soprattutto per applicazioni critiche come AI e HPC.

Dichiarazioni

“La posizione di Juniper nell’ultimo report di Gartner sottolinea la forza della nostra value proposition in ambito data center, che comprende semplificazione delle operation con la soluzione AI native, architettura standard che evita il vendor lock-in, prestazioni da leader del settore e affidabilità senza pari, il tutto per garantire esperienze eccezionali ai clienti”, dichiara Praveen Jain, Senior Vice President & General Manager, Data Center & AI di Juniper Networks. “Il nostro team data center sta lavorando a pieno ritmo con innovazioni che supportano le esigenze di business di una vasta gamma di clienti, aziende, AI e cloud provider a livello globale”.

“Il costo e la scalabilità dei nostri servizi di intelligenza artificiale dipendono dalle prestazioni e dall’efficienza della nostra infrastruttura AI”, afferma Daniele Cesarini, Head of AI/HPC Architecture di CINECA. “La soluzione AI-LB (AI Load Balancing) di Juniper Networks è la tecnologia giusta per ottenere il massimo throughput della network fabric AI e, di conseguenza, il massimo utilizzo delle GPU e le massime prestazioni dall’infrastruttura AI”.