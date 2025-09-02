Kyndryl e Google Cloud: 100 agenti IA in 100 giorni

Mentre continua a crescere l’interesse del settore tecnologico per l’intelligenza artificiale, Kyndryl, fornitore di servizi tecnologici mission-critical per le imprese, sta ridefinendo rapidamente il concetto di adozione significativa dell’IA, con un focus sull’impatto nel mondo reale. In collaborazione con Google Cloud, Kyndryl ha sviluppato 100 agenti di intelligenza artificiale in appena 100 giorni, sfruttando la tecnologia di IA enterprise di Google Cloud, tra cui Vertex AI Agent Builder, Agentic Development Kit (ADK) e la piattaforma Agentspace.

Questi agenti non sono strumenti teorici o esperimenti confinati al laboratorio, ma strumenti reali, scalabili e già operativi negli ambienti di produzione di diversi settori e aree geografiche. Dall’ottimizzazione delle supply chain all’accelerazione dell’analisi di immagini mediche, fino alla semplificazione delle operazioni IT, questi agenti domain-specific stanno portando risultati misurabili.

Grazie agli strumenti di sviluppo di agenti IA di Google Cloud, Kyndryl supporta i clienti nell’identificare casi d’uso di Agentic IA che miglioreranno le loro attività, accelerando la fase di produzione. Questo approccio consente di implementare soluzioni scalabili che offrono da subito un alto valore aggiunto.

Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per portare avanti la missione più ampia di Kyndryl di aiutare le aziende a migliorare il modo di lavorare con l’intelligenza artificiale, soprattutto con la tecnologia di IA all’avanguardia di Google Cloud.

Casi d’uso concreti per un valore tangibile

Kyndryl ha iniziato la distribuzione in tutto il mondo degli agenti IA sviluppati tramite la piattaforma Vertex AI di Google Cloud e altre tecnologie cloud-native. Gli agenti sono già utilizzati in diversi settori e Paesi, tra cui nel nuovo AI Innovation Lab di Kyndryl a Liverpool dedicato allo sviluppo e all’implementazione di soluzioni di agentic IA per i clienti. A Singapore, un’azienda manifatturiera multinazionale utilizza gli agenti per automatizzare i flussi della supply chain e ridurre i costi. Nel settore logistico, Kyndryl ha collaborato con Vietnam SuperPort per automatizzare l’analisi delle immagini ai raggi X e la validazione dei documenti.

Frasers Hospitality ha invece collaborato con Kyndryl per migliorare la condivisione della conoscenza operativa nel proprio portafoglio globale. Insieme hanno realizzato una soluzione che trasforma i video di formazione in strumenti di apprendimento interattivi e multilingua.

“Stiamo lavorando con i nostri partner per progettare agenti IA in grado di risolvere sfide specifiche di settore — che si tratti di osservabilità intelligente, gestione proattiva degli incidenti o previsione e pianificazione più smart”, ha dichiarato Giovanni Carraro, SVP of Global Strategic Alliances di Kyndryl.

Una visione condivisa per l’innovazione nell’IA

La collaborazione tra Kyndryl e Google Cloud sta contribuendo a trasformare l’IA in valore concreto. Le due aziende stanno sviluppando agenti IA capaci di pensare, agire e adattarsi a contesti aziendali reali. Costruiti sull’infrastruttura di Google Cloud e supportati dalla competenza di Kyndryl nei sistemi enterprise, questi agenti sono progettati per gestire compiti complessi in diversi settori.

Questo traguardo si inserisce nel più ampio impegno di Kyndryl per l’adozione dell’IA, che include anche il lancio di AI Innovation Labs a Liverpool e Singapore e l’integrazione dell’IA nei servizi di consulenza e nelle infrastrutture. Tutto ciò aiuta i clienti a modernizzarsi in modo più rapido ed efficace.

Maggiore fiducia, maggiore slancio

Il fulcro della strategia di trasformazione di Kyndryl è la leadership nell’intelligenza artificiale aziendale. L’azienda si concentra sullo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale pratiche, sicure “by design” e pronte per essere implementate. Il recente traguardo — 100 agenti IA in 100 giorni — dimostra come Kyndryl stia contribuendo all’adozione dell’IA da parte delle grandi imprese, offrendo valore misurabile e affrontando sfide concrete.

Man mano che la tecnologia dell’IA evolve, Kyndryl intende mantenersi in prima linea, aiutando le organizzazioni a implementare, gestire e scalare sistemi intelligenti in grado di supportare gli obiettivi aziendali di lungo periodo.

Ma Kyndryl guarda già oltre. Con numerosi nuovi casi d’uso all’orizzonte e settori emergenti da aiutare, l’azienda è determinata a scrivere il prossimo capitolo dell’intelligenza artificiale applicata.