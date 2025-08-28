La tecnologia LG raffredda un nuovo data center in Indonesia

Le soluzioni avanzate di raffreddamento di LG Electronics (LG) sono state scelte per il nuovo data center dedicato all’Intelligenza Artificiale (AI) in costruzione a Giacarta, Indonesia, destinato a diventare uno dei più grandi del Paese. La scelta conferma la capacità di LG di sviluppare sistemi efficienti e affidabili in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle infrastrutture tecnologiche per lo sviluppo di AI.

Per questo progetto, LG fornirà una suite completa di tecnologie avanzate di raffreddamento tra cui chiller e sistemi per il controllo climatico degli ambienti, come sistemi di gestione dell’aria e climatizzatori per le computer room, unità di trattamento aria e sistemi di ventilazione a parete. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un sistema di gestione BMS personalizzato per garantire un controllo ottimale di tutte queste tecnologie.

Questo progetto rappresenta un esempio concreto del successo della strategia “One LG Solution”, che unisce le competenze di diverse società del Gruppo LG, tra cui LG Electronics, per la realizzazione di infrastrutture su larga scala. Il data center di Giacarta, infatti, è sviluppato da LG Sinarmas Technology Solutions, joint venture tra LG CNS e Sinar Mas Group. Situato nel distretto finanziario della capitale indonesiana, il centro entrerà in funzione nella seconda metà del 2026.

Elemento centrale della suite di soluzioni LG è il chiller centrifugo oil-free condensato ad acqua, già ampiamente impiegato in diversi settori e destinato a diventare un componente chiave per i data center. Grazie a una struttura priva di lubrificante e alla tecnologia proprietaria LeviTech™ con cuscinetti magnetici, il chiller garantisce alta efficienza energetica riducendo al minimo vibrazioni e rumore. È inoltre dotato di un sistema di protezione dai fenomeni di surge basato su machine learning, che consente un rapido ripristino e un funzionamento stabile anche in caso di interruzioni improvvise di corrente. Progettato con particolare attenzione all’ambiente, il chiller di LG utilizza il refrigerante R1233zd, caratterizzato da un basso potenziale di riscaldamento globale (GWP).

Questo progetto consolida la posizione di LG come specialista globale nelle soluzioni per il riscaldamento, ventilazione e aria condizionata per data center e rappresenta una tappa importante nell’espansione dell’azienda nel settore B2B.

LG punta ad aumentare le vendite di chiller fino a 720 milioni di dollari all’anno e a triplicare, nei prossimi due anni, gli ordini legati alle soluzioni di raffreddamento per data center.

“Questo progetto dimostra la nostra capacità di guidare iniziative infrastrutturali strategiche di grande scala per i data center AI” ha dichiarato James Lee, presidente di LG ES Company. “Grazie alle nostre tecnologie avanzate e alla stretta collaborazione con LG CNS e LG Energy Solution, continueremo a rafforzare la nostra presenza globale nel settore del riscaldamento, ventilazione e aria condizionata”.