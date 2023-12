L’analista Max Keiser rivela che Bitcoin si sta rialzando (BTC); I trader si rivolgono a Shiba Inu (SHIB) e Pullix (PLX) per ottenere i massimi rendimenti

L’analista crittografico Max Keizer ha recentemente svelato una prospettiva ottimistica su Bitcoin (BTC), suscitando un’ondata di interesse tra i trader. Nel frattempo, due importanti altcoin, Shiba Inu (SHIB) e Pullix (PLX), sono diventati punti caldi per potenziali rendimenti. Sebbene BTC e SHIB siano token ben consolidati, PLX è una nuova ICO nella fase 4 della prevendita che gli esperti hanno suggerito potrebbe diventare il prossimo token 100x nel 2024. Continua a leggere per scoprire perché.

Previsione del prezzo Bitcoin

Recentemente, Max Keiser ha condiviso sui social media un prezzo implicito di Bitcoin (BTC) corretto con l’hash che supera i 400.000 dollari. In termini di movimento del prezzo del Bitcoin, è aumentato da 41.902 dollari il 19 dicembre a 42.571 dollari il 26 dicembre.

Anche l’analisi tecnica di Bitcoin dipinge un quadro rialzista, poiché ha registrato 17/30 (57%) giorni verdi con una volatilità dei prezzi del 5,47% solo nell’ultimo mese. Inoltre, il suo valore di scambio ora si trova al di sopra delle EMA a 100 e 200 giorni: ottimi segnali rialzisti per Bitcoin.

Per tutti questi motivi, gli esperti di mercato prevedono che il prezzo del Bitcoin potrebbe raggiungere i 44.446 dollari prima della fine di dicembre 2023.

Notizie su Shiba Inu

Secondo ShibariumScan, lo Shibarium Shiba Inu (SHIB) è ora vicino a 200 milioni di transazioni, attualmente pari a 194 milioni. Una volta raggiunto, questo sarà un traguardo significativo che potrebbe innescare un aumento di interesse per la moneta Shiba Inu.

Il movimento del valore dello Shiba Inu è passato da 0,00001018 $ il 19 dicembre a 0,00001075 $ il 26 dicembre. Anche il sentiment per questa moneta meme è rialzista, poiché 25 indicatori tecnici sono verdi.

Per questo motivo, gli esperti nel campo delle criptovalute prevedono che lo Shiba Inu potrebbe essere scambiato a $ 0,00001169 nel gennaio 2024. Ciò rende SHIB uno degli altcoin da tenere d’occhio.

Pullix (PLX): la migliore crittografia DeFi in questo momento

Pullix (PLX) si distingue per il suo esclusivo scambio DeFi ibrido sostenuto dalla comunità. Questo innovativo progetto DeFi mira ad attingere al mercato forex, che secondo Baby Pips è il più grande. Pullix realizzerà questo obiettivo combinando le migliori funzionalità di CEX e DEX in un unico posto. Di conseguenza, sperimenterai una profonda liquidità, una leva finanziaria di 1000:1 e l’autocustodia del tuo portafoglio.

Non solo, mentre molte piattaforme come Coinbase o Binance consentono solo il trading di criptovalute, Pullix farà un ulteriore passo avanti. Su questa piattaforma puoi negoziare tutte le classi di attività, inclusi Forex, oro, criptovalute e altro, tutto su un unico conto. Ciò migliorerà l’efficienza e la comodità per tutti. Sebbene questo scambio sia l’attrazione principale, il team Pullix introdurrà anche:

Copy Trading: questa funzione ti consentirà di replicare le operazioni di altri trader esperti nell’ecosistema Pullix. VaultX: VaultX è un ottimizzatore di rendimento decentralizzato e multichain, che ti consente di ottenere interessi composti sulle tue partecipazioni in criptovalute. Protocollo di prestito: questo protocollo stabilisce i mercati monetari che facilitano la concessione di prestiti.

Tutte queste funzionalità sono guidate dal token nativo PLX, che utilizzi come valuta principale sulla piattaforma. Per incentivare gli acquisti, il team Pullix ha rivelato il modello “Trade-to-Earn”, il che significa che gli staker PLX riceveranno una percentuale delle transazioni giornaliere su Pullix. Per questo motivo, gli investitori globali stanno inondando questa ICO crittografica per accumulare il token PLX.

Un PLX attualmente costa solo $ 0,046 nella Fase 4 della prevendita. Coloro che lo hanno acquistato in anticipo stanno godendo di un ROI del 15%. La domanda è elevata, con oltre 1,6 milioni di dollari raccolti e 7 milioni di token venduti. Di conseguenza, gli esperti prevedono un aumento del prezzo del 580% per PLX prima della fine della prevendita e un’altra crescita di 100 volte dopo il suo arrivo negli scambi nel 2024. Per sfruttare questa crescita, ottieni sconti sulle commissioni di negoziazione e premi mensili: iscriviti alla prevendita PLX di seguito.

Conclusioni

Anche se vale la pena guardare con attenzione a tutte e tre queste monete DeFi, una di queste si distingue. Pullix ha una capitalizzazione di mercato di 9,2 milioni di dollari, che è drasticamente inferiore a quella di Bitcoin (835 miliardi di dollari) e di Shiba Inu (6,3 miliardi di dollari). Ciò significa che PLX avrebbe bisogno di soli 9,2 milioni di dollari affinché il suo valore raddoppi, offrendo rendimenti più rapidi ai primi acquirenti. Date le sue connessioni con molti mercati fiorenti, questo afflusso sarà facile da ottenere. Pertanto, PLX è una delle migliori monete DeFi che dovresti cercare.

